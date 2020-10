Son “bébé” a beaucoup souffert: Lola Marois très inquiète, nous donne des nouvelles

Il y a quelque jours, Lola Marois a piqué un crise de panique sur Instagram. Son bébé “Pirate” était très malade. Ce jeudi 22 octobre, la compagne de Jean-Marie Bigard en sait plus sur l’état de santé de son petit chat. Elle a tenu au courant ses abonnés.

Sur son compte instagram, Lola Marois partage en ce moment ses peines. Car son chat prénommé Pirate vit une drôle de mésaventure.

D’habitude, la comédienne fait la joie de ses abonnés avec des story complètement déjantées. La jeune femme de 37 ans aime clashé ses détracteurs et elle démontre beaucoup de talent pour faire son show quand elle n’est pas sur les plateaux de Plus belle la vie.

Ver esta publicación en Instagram Joyeux anniversaire mon Roi ❤️je t’aime pour la vie 🎈🥰🎁🎊 Una publicación compartida de Lola Marois Bigard (@lolamarois) el 17 May, 2020 a las 3:02 PDT

Mais en ce moment, sur son compte instagram, elle fait grise mine. En effet, la maman de Bella et Jules a appris une bien triste nouvelle : « Mon bébé d’amour est sous perfusion car il s’est fracturé le bassin… je ne sais pas comment ». A côté de ce petit texte, elle posait avec son chat dans les bras, chez le vétérinaire.

“On t’aime mon Pirate »

D’après elle, son chat aurait « beaucoup souffert ». Pire, le félin aurait dû « rester enfermer dans une cage encore au moins deux semaines ». Un enfer pour lui qui aime d’habitude sauter et gambader partout. Mais un enfer surtout pour Lola Marois qui se ronge les sangs.

Toute la famille se demande pourquoi le petit chat est malade. Jean-Marie Bigard et les enfants se disent également fous d’inquiétude. Car tous les membres de la famille sont fous tous de leur boule de poils adorée : « C’est dur mais on va s’en sortir et on lui fera oublier tout ça. On t’aime mon Pirate », espérait alors la cheffe de la tribu.

Lola Marois se confie à ses abonnés

« Reviens mon bébé… avant que maman ne soit trop triste », avait-elle prié après avoir laissé Pirate seul à la cliniqu vétérinaire. Mais heureusement, jeudi 22 octobre, Lola Marois finit par donner à ses fans des nouvelles réconfortantes. « Je vous dis tout. Mon bébé a une forme aiguë de calicivirus. Une souche nouvelle qui est très virulente » Mais elle a confiance en lui et elle sait qu’il va s’en sortir. « Il se bat, et tous les jours qui passent sont un jour sur le virus ! »

Ver esta publicación en Instagram Joyeux anniversaire mon Roi ❤️je t’aime pour la vie 🎈🥰🎁🎊 Una publicación compartida de Lola Marois Bigard (@lolamarois) el 17 May, 2020 a las 3:02 PDT

Désormais, Lola Marois garde le cap : « On s’occupe de lui. Il devrait bientôt aller mieux ! » Depuis qu’elle sait le mal qui le ronge, la comédienne arrive surtout à mieux dormir la nuit. « Voilà la raison de tous les malheurs qu’il a eu ce dernier mois ! On vous fait plein de bisous ! » Ses fans sont eux aussi rassurés !