Son calvaire à Singapour: une danseuse de Danse avec les stars “en prison”, enfermée à l’hôtel!

Samedi 31 octobre 2020, Katrina Patchett s’est trouvé au mauvais endroit, au mauvais moment. Le magazine Voici rapporte en effet que la danseuse professionnelle se serait retrouvée en quarantaine à Singapour. Sur son compte Instagram, la danseuse a partagé sa très amère expérience avec ses abonnés.

Alors que les Français passaient leur premier weekend de re-confinement, la belle Katrina Patchett apprenait à l’autre bout du monde qu’elle allait être bloquée pendant deux semaines à Singapour ! Le pire, c’est qu’elle ne peut pas sortir du tout de sa chambre d’hôtel.

La pandémie de Covid-19 frappe tous les pays et continue de faire de nombreuses victimes à travers le monde. Touchée par une deuxième vague, Singapour vient d’annoncer la fermeture de ses écoles et des lieux de travail. La mégalopole asiatique a pris également d’autres mesures plus strictes pour tenter d’enrayer cette épidémie qui lui échappe à nouveau.

L’une des mesures-phare pour cette petite île située au sud de la Malaisie consiste ainsi à contrôler les déplacement des voyageurs. Ces derniers sont systématiquement placés en isolement avant de pouvoir circuler sur l’île. Ce samedi 31 octobre 2020, Katrina Patchett n’y aurait donc pas échappé.

Danse avec les stars: Katrina Patchett dit vivre un véritable cauchemar

Dans une story Instagram relayée par le magazine Voici, Katrina Patchett détaille la situation à ses abonnés. Cette vedette de l’émission Danse avec les stars aurait tout simplement été bloquée à Singapour entre deux avions. “Je suis à Singapour, dans une salle d’attente. Ils nous mettent tous dans une salle d’attente, il n’y a pas de restauration, il n’y a pas de boutique, il n’y a absolument rien“, se lamente-t-elle.

“Je ne peux pas ouvrir la fenêtre (…) pendant deux semaines“,

La danseuse australienne n’a alors aucune possibilité d’obtenir un billet d’avion. La situation semble bloquée. Dimanche 1er novembre, elle annonce à ses fans qu’elle sera enfermée pendant deux longues semaines à Singapour. “Je ne peux pas ouvrir la fenêtre ni sortir de ma chambre d’hôtel pendant deux semaines“, aurait-elle ainsi partagé.

Le magazine Voici, à l’origine de cette information, relate ensuite que la danseuse en aurait profité pour arrêter de fumer. “C’est le moment d’arrêter de fumer alors…“, aurait-elle écrit dans une autre story.

“Premier repas en prison viré devant ma porte… Ça donne envie…“

Pour tuer l’ennui, la jeune femme partage alors chaque instant sur instagram. L’heure du repas en fait partie. Même si cela ne semble pas la réjouir. Katrina Patchett se plaint en effet d’un plateau repas “déjà froid” à peine servi. “Je le découvre en même temps que vous… Premier repas en prison viré devant ma porte… Ça donne envie…“, a-t-elle expliqué dans une vidéo qui documente l’arrivée de son dîner. “Les deux semaines vont être longues.“, finit-elle par lâcher.

D’après Purepeople, ses mésaventures se seraient pourtant bien finies. Le lendemain, lundu 2 novembre 2020, Katrina Patchett aurait en effet reçu des colis de nourriture, livres et accessoires de sport de sa mère pour s’occuper pendant deux semaines. Si les magazines Voici et Purepeople ont bien relayés des screenshots du compte instagram de Katrina Patchett, cette dernière vient pourtant de démentir cette information. La principale intéressée se trouverait dans son pays natal, en Australie. Toujours dans une story, mardi 3 novembre se moquait des journaux français : “Bravo les médias!!! C’est totalement faux, je suis en quarantaine chez moi à Pertth avant de retrouver ma famille.”

Danse avec les stars: mauvaise blague de la part de la danseuse pour faire du buzz ? Affaire à suivre…

Alix Brun