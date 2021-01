Sonia Rolland : Ce moment tendresse inédit avec ses filles dévoilé pour la 1ère fois, (sublime)

Plutôt discrète dans sa vie privée et notamment sur sa vie de maman, Sonia Rolland a pourtant, partagé une photo sur Instagram d’un moment câlin avec ses filles, Tess et Kahina. La rédaction de LD People va vous montrer ce beau moment.

Sonia Rolland fière de ses filles

Si vous ne connaissez pas bien la vie privée de Sonia Rolland, nous allons vous expliquer un petit peu. Alors la jeune femme a deux filles, Tess, née en janvier 2013 de sa relation avec celui que l’on surnomme “l’escroc des stars” Christophe Rocancourt, et Kahina, née en 2010 de son idylle avec l’acteur et réalisateur Jalil Lespert. Mais si on ne voit pas souvent les filles sur le net ou sur les réseaux sociaux, c’est parce que l’ancienne Miss France ne veut pas exposer ses enfants. Pour autant, et pour bien commencer l’année 2021, la jeune femme a alors décidé de publié un tendre cliché d’elle et de ses filles.

PHOTO Sonia Rolland partage un tendre moment avec ses deux filles et fait fondre les internautes https://t.co/wRiLVhNRQt pic.twitter.com/ZJc2V73qbu — Voici (@voici) January 5, 2021



On peut donc voir sur la photo, la maman au naturel, sans maquillage et vêtue d’un peignoir blanc, partageant un moment câlin avec ses deux filles dans les bras. En légende, l’ancienne Miss a notamment écrit : “Ces moments là…”. Et pour le moins qu’on puisse dire, c’est que le cliché a fait sensation sur les réseaux sociaux. En effet, ils ont tous craqué en découvrant ce magnifique cliché. A commencer par Gil Alma ou encore Mareva Galanter.

Sonia Rolland tacle son ex Jalil Lespert

Il y a quelques semaines maintenant, Sonia Rolland a pris le temps de parler de son ex Jalil Lespert et pour le moins qu’on puisse dire, c’est qu’elle ne le porte plus dans son coeur. Il faut dire qu’après une relation forte de neuf ans, ainsi que la naissance d’une petite fille, Kahina, née le 6 novembre 2010, la séparation a laissé beaucoup de trace. En 2018, le réalisateur avait officialisé la rupture sur les réseaux sociaux : “Après 9 ans d’amour. Une nouvelle vie, une nouvelle direction. Merci pour ces belles années partagées de joie, de construction et d’apprentissage. Reste à jamais entre nous un lien indéfectible, notre fille. Nos chemins se séparent, mais, grâce à elle, notre avenir restera d’une manière ou d’une autre commun”.

Laeticia Hallyday: Sonia Rolland s’attaque à Jalil Lespert ! https://t.co/Qpdx7V2X4K — Actualité24 (@Actualite24FR) January 2, 2021

Mais depuis ce jour-là, rien ne va plu. D’ailleurs, l’ex Miss France a notamment déclaré à nos confrères de Paris Match, qu’il ne fallait plus l’interroger sur le sujet : “je ne connais plus cet homme, il faut appeler Laeticia !”. Et si vous suivez bien les informations concernant Laeticia Hallyday, vous savez sûrement qu’elle et Jalil Lespert ont, officialisé leur relation mi-décembre. Depuis, ils affichent leur bonheur sur les réseaux sociaux. LD People comprend en tout cas la réaction de Sonia Rolland.