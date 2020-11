Sonia Rolland méconnaissable, métamorphosée, sa nouvelle apparence rappelle aux fans une célèbre comédienne

Sonia Rolland a diffusé une photo qui a énormément étonné les fans de la jeune femme. L’ex-Miss France devenue actrice s’est montrée avec une nouvelle apparence. Une coupe de cheveux qui a évoqué une grande actrice française morte en 2017.

C’est une Sonia Rolland new-look que les abonnés de la reine de beauté ont découvert sur le réseau social Instagram le 20 novembre dernier. Un look qui suscite de nombreuses réactions de la part des internautes et c’est tout à fait justifié ! Sur le cliché diffusé par la reine de beauté élue Miss France en 2000, certains abonnés ont pensé qu’il s’agissait d’une autre célébrité : Mireille Darc.

Une étonnante ressemblance avec Mireille Darc

Une remarque très gratifiante pour l’ancienne femme du comédien Jalil Lespert, qui vient de rentrer de l’île de la Martinique où elle était en tournage pour la nouvelle saison de la fameuse série Tropiques criminels. C’est dans une tenue plus sérieuse que les Mireille Darc dans le film « le grand blond avec une chaussure blonde ». Sonia Rolland porte aussi très bien les maillots de bain. Sonia Rolland possède une belle plastique et fait baver ses fans. Elle prend la pose avec grâce.

Sonia Rolland : Une jolie coupe automnale

Affichant un large sourire, elle porte de grandes lunettes de soleil et montre sa nouvelle coupe courte très automnale. Ses cheveux et la mine qu’affiche la belle jeune femme a tout de suite remémoré une star à de nombreux fans qui suivent Sonia Rolland sur Instagram. Il s’agit d’une fameuse comédienne, réputée pour son rôle dans le long métrage, le Grand Blond avec une chaussure noire. Dans les commentaires du post, ils sont nombreux à être fascinés par la ressemblance frappante entre Sonia Rolland et Mireille Darc. Il est vrai que c’est totalement troublant.

Les internautes complétement surpris de cette ressemblance

Un fan affiche sa surprise : « Oh j’avais pensé que c’était Mireille Darc ». Un autre enchaîne : « Un petit air de Mireille Darc je pense… belles toutes les deux ». Un autre fan indique, il s’agit même d’un « hommage » à l’ancienne femme du comédien Alain Delon, morte en août 2017. Les internautes ont tout à fait raison de placer ce genre de commentaires car la ressemblance est vraiment frappante. Sonia Rolland a reçu de nombreux compliments. Toutefois la comparaison avec Mireille Darc a dû la réjouir.

Sonia Rolland a opéré une belle reconversion professionnelle après son titre de Miss France et multiplie les rôles au cinéma et dans des séries. Il faut dire que le concours de beauté Miss France est un vrai tremplin pour toutes les femmes qui se sont illustrées. Lors de l’élection, l’émission bat des records d’audience. Durant une année, l’heureuse élue sillonne la France et participe à de nombreux rassemblements mais aussi à des émissions de télévision. L’année qui suit, beaucoup se retrouvent dans les médias, sur les plateaux de cinéma ou même sur scène.

