Sonia Rolland présente sa fille Kahina, 10 ans, qu’elle a eue avec le chéri de Laeticia Hallyday

Tandis que Jalil Lespert vit une folle histoire d’amour avec Laeticia Hallyday, Sonia Rolland, son ex-femme, a fêté l’anniversaire de leur progéniture, Kahina et a partagé des moments sur sa page Instagram.

C’est l’une des grosses infos people de ces derniers jours. Quelques temps après sa rupture avec son compagnon Pascal Balland, la veuve de Johnny Hallyday, s’affichait avec un nouvel homme. Les journalistes du magazine people Voici indiquaient que Laeticia Hallyday était désormais en couple avec Jalil Lespert. Une véritable passion entre les deux célébrités. Cette histoire a débuté par des appels téléphoniques, liés à un projet de film avec de se transformer en histoire d’amour. Maintenant les deux tourtereaux, se montrent en public. De son côté Sonia Rolland, l’ex-femme de Jalil Lespert poursuit sa vie.

Sonia Rolland célèbre l’anniversaire de sa fille

L’actrice et ex-reine de beauté a célébré l’anniversaire de sa fille et a partagé des clichés sur Instagram. Sa fille se nomme Kahina et elle est le fruit de la relation de Sonia Rolland et Jalil Lespert. Le 6 novembre dernier, elle fêtait son 10e anniversaire. Un cap symbolique pour la mère qui a voulu l’immortaliser. « Et voilà que ma Kahina d’amour, fait son entrée dans la dizaine… », a précisé Sonia Rolland, en commentaire d’un cliché qui montre sa fille dans un bateau. En ce qui concerne, Jalil Lespert, celui-ci a aussi souhaité un bel anniversaire à sa fille. Dans une story sur le réseau social Instagram, le réalisateur a partagé un cliché de Guillaume Salmon, le parrain de sa fille. « Happy Birthday ma Kahina ! Comment ça 10 ans », a noté le pote de Jalil Lespert. Un post que le père s’est dépêché de partager avec ses abonnés.

Une Love Story entre Jalil Lespert et Sonia

L’histoire entre Sonia Rolland et Jalil Lespert a débuté en 2009, durant une séance photo en Afrique. Le couple rend public rapidement cette relation, avant d’accoucher de leur fille Kahina en 2010. L’ex-Miss France est déjà maman d’une autre fille, Tess Rolland-Rocancourt, liée à sa relation avec le fameux escroc Christophe Rocancourt. En ce qui concerne Jalil Lespert, celui-ci était déjà père de deux enfants. En 2018, c’est la rupture. Une information que Jalil Lespert évoque à l’époque sur Instagram : « Après 9 ans d’amour. Une nouvelle vie, une nouvelle direction. Merci pour ces belles années partagées de joie, de construction et d’apprentissage. Reste à jamais entre nous un lien indéfectible, notre fille. Nos chemins se séparent mais, grâce à elle, notre avenir restera d’une manière ou d’une autre, commun. »

Cette rupture s’est faite dans de bonnes conditions. C’est important car pour l’équilibre de la fille, les parents doivent pouvoir s’entendre correctement pour le mode de garde. Ainsi, les deux parents ont certainement dû mettre en place une garde alternée qui permet à la petite Kahina de voir sa mère et son père. Il faut pouvoir trouver le bon équilibre.