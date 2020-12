Sonia Rolland reste la plus belle des Miss France avec son décolleté vertigineux, Elle fait l’unanimité !

Sonia Rolland a fait mouche lors de la cérémonie de l’élection de Miss France 2021. Son apparition en plateau a semble-t-il volé la vedette aux candidates en lice pour la couronne. C’est en tout cas l’avis de nombreux internautes qui se sont exprimés sur les réseaux sociaux. LDPeople vous propose alors de découvrir la tenue de Miss France 2000 pour cette soirée exceptionnelle du centenaire du concours Miss France. Mais aussi de lire les messages de ses fans qui restent subjugués par sa beauté. Des messages auxquels Sonia répond que “tout est bio” lorsqu’ils doutent du fait qu’elle ait eu recours aux implants mammaires. Attention les yeux, Sonia Rolland pourrait donner le vertige à certains d’entre nous.

Sonia Rolland fait l’unanimité lors de la cérémonie de l’élection de Miss France 2021

Sonia Rolland est apparue sublime dans une robe à paillette pour cette grande soirée. Miss France 2021 a été couronnée et pourtant, les internautes n’ont d’yeux que pour la beauté de Miss France 2000 qui est restée intacte. Amandine Petit, Miss Normandie et nouvelle Miss France n’a pourtant pas de quoi l’envier. Mais les internautes ont été halluciné par la tenue de Sonia Rolland, une tenue qui met en valeur son physique impeccable. En effet, certains ont même suggéré qu’elle aurait subi une intervention de chirurgie esthétique, plus précisément une augmentation mammaire. Sonia Rolland répond flattée que ce n’est que mère nature et sa bonté qui sont à l’origine de son physique parfait.

Tout au long de la soirée, les commentaires affluaient sur Twitter. Et également sous sa publication Instagram qui la présente dans sa robe de sirène. LDPeople vous propose de découvrir quelques uns des messages les plus flatteurs et de poser les yeux sur la belle. Que vous ayez suivi la cérémonie ou non, cette splendeur mérite évidemment un article.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sonia Rolland (@soniarolland)

Une beauté sans pareille selon ses fans

Difficile pour beaucoup de croire que Sonia Rolland n’est pas passée sur le billard. Mais il ne fait pas oublier que le concours Miss France interdit le recours à la chirurgie esthétique. En effet, si elle avait sauté le pas, elle risque de perdre son titre et n’aurait surement pas eu le privilège de participer à cette soirée d’exception. Les paillettes étaient à l’honneur au cours de la cérémonie. De même que l’émotion était au rendez-vous. Miss France un jour, Miss France toujours ? C’est en effet ce qu’il ressort du côté des internautes sur Twitter. Sonia Rolland a fait des émules.

Sonia Rolland c’est la plus belle femme du monde, elle est même interdite de concours de beauté comme certains chanceux sont tricards dans les casinos – concurrence déloyale ils disent — stervigil (@stervigil) December 20, 2020

De toute façon la plus belle c’est Miss Sonia Rolland — Vegual (@Vegual1) December 19, 2020

Et la #MissFrance2021 est… Sonia Rolland ! Même 20 ans après, elle pourrait être réélue plus belle femme de France ! pic.twitter.com/RYOK3J2X06 — Luppa (@lrlne04) December 19, 2020