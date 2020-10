Sonia Rolland: sans vêtements, elle affole la toile plus que jamais !

Sonia Rolland: La France est balayée par des trombes d’eau et certains doivent supporter un rhume saisonnier. La paranoïa liée coronavirus, est alors fortement accentuée.

L’ancienne Miss France Sonia Rolland est en ce moment même sous le soleil des tropiques et plus précisément de la Martinique, où elle tourne la série Tropiques criminels !

Et la belle Sonia multiplie les projets depuis son élection en 2000.

La soixante-dix-septième Miss France Sonia Rolland multiplie les projets professionnels aussi bien au cinéma, elle a donc joué Joséphine Baker dans Minuit à Paris, réalisé par Woody Allen.

Quai d’Orsay de Bertrand Tavernier et Madame D’Amanda Sthers sont aussi des projets sur grand écran dans lesquels elle est apparue.

Côté télévision, c’est dans Frères d’armes ou plus récemment Tropiques criminels, que les téléspectateurs et téléspectatrices ont pu la voir jouer mais le tournage a dû être interrompu car elle avait malheureusement contracté la dengue : « Je ne souhaite à personne de vivre la dengue… quelle épreuve pour le corps et l’esprit. On en sort lessivé ! Je suis enfin prête pour tourner, après cette semaine de repos, réalimentation, et de remise en forme » commentait-elle sur Instagram.

La saison 2 de la série est d’ailleurs possible grâce à la fidélité des téléspectateurs : “Merci d’avoir été fidèles, si nombreux aux rendez-vous (…) Sainte-Rose & Crivelli n’ont fini de nous surprendre” avait-elle précisé. Au coeur de l’intrique : Mélissa, enquêtrice, se retrouve malgré elle chef d’un groupe crime dans une île qu’elle ne connait absolument pas. Elle est aussi mère célibataire de deux ados et doit collaborer avec Gaëlle, qui vit en Martinique depuis son enfance.

Indépendante et spontané, elle aime dire ce qu’elle pense ce qui peut beaucoup déstabiliser Melissa.

Mais Sonia Rolland a pu se soigner correctement, et tout va pour le mieux aujourd’hui comme en témoigne sa dernière publication sur Instagram.

Comme elle le précise en légende, il ne s’agit pas vraiment d’un week-end. La belle brune est prise en photo sur une plage de sable fin, dans une pose plutôt naturelle et sans vêtements on peut observer son beau teint et sa superbe plastique.

Ver esta publicación en Instagram 📸 @valentin_papoudof Una publicación compartida de Sonia Rolland (@soniarolland) el 4 Oct, 2020 a las 4:02 PDT

Ses fans se sont précipités afin de laisser des commentaires positifs à l’égard de ce cliché : « Quand le travail rythme avec un air de vacances, profite bien la reine », « Quelle beauté !!! Envoie nous un peut de soleil », « Si ça c’est pas le bonheur. La détente est parfaite. C’est clair ! Un jour off en Martinique, ça doit bien en valoir au moins deux en métropole », « Alors la vie est belle en Martinique Sonia ? » Peut-on lire entre autres.

Puis, récemment ses fans ont aussi pu admirer son nouveau tatouage, lorsqu’elle était sur un bateau « Elle n’est pas belle la vie ? », « La simplicité te va tellement bien… », « Trop belle et profite à fond », écrivant les internautes, quand un autre ajoute : « Quel plaisir de te voir prendre du plaisir… Ce tattoo… » un détail qui n’a pas laissé sa communauté indifférente.

Il s’agit en effet d’un nouveau tatouage qu’elle a sur le ventre et elle a aussi déjà une petite ancre de marine sur le poignet.