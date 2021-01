Sonia Rolland très cinglante, cette phrase très cash à l’intention de son ex, Jalil Lespert et Laeticia Hallyday

Visiblement, Sonia Rolland ne souhaite plus qu’on lui parle d’un sujet très précis. En effet, avant d’être en couple avec Laeticia Hallyday, Jalil Lespert a vécu de nombreuses années avec l’ancienne Miss France. Pourtant, l’évocation de ce souvenir ne semble plus du tout être du goût de la reine de beauté. Pire, elle ne souhaite plus du tout entendre parler de celui avec qui elle a partagé sa vie. Lorsqu’on lui parle de cette histoire, la belle brune se montre extrêmement claire. Pire, elle profite de l’occasion pour véritablement clasher Laeticia Hallyday. LD people revient sur ses déclarations.



Sonia Rolland : une attaque bien placée à Jalil Lespert et Laeticia Hallyday



Une page définitivement tournée



Aujourd’hui ce n’est plus un secret pour personne. Laeticia Hallyday et Jalil Lespert filent le parfait amour. D’ailleurs, les deux tourtereaux ne font plus rien pour cacher leur idylle. Ainsi, ils n’hésitent plus à désormais s’afficher ensemble sur les réseaux sociaux où ils partagent le bonheur d’être ensemble. Mais avant de vivre un amour avec la veuve de Johnny Hallyday, Jalil Lespert a été très longtemps en couple avec la belle Sonia Rolland. Mais après quelques années de bonheur, le réalisateur et l’ex-Miss France avait pris la décision de se séparer.



En effet, malgré une longue période de bonheur et la venue d’un enfant, Jalil Lespert et Sonia Rolland ont pris la difficile décision de mettre un terme à leur histoire d’amour. Mais aujourd’hui la reine de beauté ne semble plus prête aujourd’hui à évoquer ce sujet. Elle a d’ailleurs été très précise afin qu’on ne lui pose plus aucune question sur son ancien compagnon. LD People vous explique la phrase cinglante de Sonia Rolland.



Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jalil Lespert (@jalillespert)

Laeticia Hallyday taclée au passage



Lorsque Sonia Rolland et Jalil Lespert se séparent, le célèbre réalisateur ne cache pas une certaine émotion. Ainsi, il avait publié un joli message afin de se souvenir de cette histoire qui comptera à jamais dans sa vie. ” Après 9 ans d’amour. Une nouvelle vie, une nouvelle direction. Merci pour ces belles années partagées de joie, de construction et d’apprentissage. Reste à jamais entre nous un lien indéfectible, notre fille. Nos chemins se séparent, mais grâce à elle, notre avenir restera d’une manière ou d’une autre, commun “. Mais aujourd’hui, Sonia Rolland me semble plus du tout prête à être en contact avec le père de son enfant.



D’ailleurs, elle affirme ne plus vouloir entendre parler de lui. La comédienne a même eu des mots assez durs. Et à l’occasion, elle en profite pour légèrement tacler sa nouvelle compagne. ” Je ne connais plus cet homme, il faut appeler Laeticia ! “. Visiblement, Jalil Lespert et Sonia Rolland ne sont plus réellement en très bon terme. L’ex-Miss France veut donc désormais définitivement tiré un trait sur cette histoire qui aura pourtant beaucoup compté pour elle. Car aujourd’hui Jalil Lespert file le parfait amour avec Laeticia Hallyday. L’ex-Miss France ne désire donc plus du tout qu’on lui parle du père de sa fille. En tout cas, voilà un message qui ne manque pas d’être clair ! Tout le monde est désormais prévenu. Car Sonia Rolland ne veut plus en entendre parler !