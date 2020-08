Sonia Rolland: une photo de son bain de mer sans haut de maillot, éblouissement total !

Sonia Rolland suscite l’admiration depuis des années. En effet, elle était élue Miss France en 2000. Et la même année, elle arrivait neuvième du concours des Miss Univers. Depuis, elle est heureuse de cette notoriété acquise. Car elle lui permettra certainement de se voir ouvrir des portes dans l’audiovisuel. Mais Sonia Rolland ne comptera pas que sur sa beauté pour réussir. C’est également une bosseuse qui sait faire en sorte de mettre toutes les chances de son côté. C’est ainsi qu’elle peut être fière aujourd’hui d’être à la fois actrice et réalisatrice, en plus d’être une des plus belles femmes de ce monde.

Sonia Rolland épate internet avec une photo d’elle qui vaut le détour

Sonia Rolland est suivie par 123 000 personnes au bas mot sur Instagram. Ses fans apprécient rester au courant de son actualité. Non seulement c’est une très belle femme, elle est aussi une des égéries pour Mixa et Guerlain. En parallèle, elle joue dans la série Tropiques criminels. Actuellement en plein tournage de la saison 2, Sonia Rolland s’envole direction la Martinique. L’occasion pour l’ancienne Miss France de partager avec ses fans des images inédites. À la fois des images du tournage mais aussi des photos d’elle dans le plus simple appareil. En effet, aucun de ses fans ne reste insensible en découvrant la dernière publication de Sonia Rolland.

La photo fait littéralement le buzz sur internet ces jours-ci. Sonia Rolland est prise en photo en contre-plongée. Elle est est train de se rafraichir dans la mer des Caraïbes. Mais jusque là tout peut paraître anodin. C’était sans compter sur la beauté éblouissante de Sonia Rolland. Et surtout sur le fait qu’il est clair qu’elle ne porte pas de haut de son 2 pièce. En effet, elle va cacher de ses deux mains ce qui pourrait choquer l’opinion et l’empêcher de publier cette image sur les réseaux sociaux. Découvrez donc ce cliché sensationnel de Sonia Rolland.

Voir cette publication sur Instagram Madinina 🧜🏽‍♀️ . @sylviecastioni Une publication partagée par Sonia Rolland (@soniarolland) le 15 Août 2020 à 6 :38 PDT

Sonia est éblouissante de beauté

La beauté de 39 ans est radieuse. Elle va forcément faire battre la chamade au cœur de ses fans en posant de la sorte. Partager cette publication lui permet de récolter près de 7 000 likes et des centaines de commentaires. Et cela en l’espace de moins de 48 heures. Evidemment les commentaires sous cette photo sont tous là pour faire état de la grande beauté de la star. Sonia Rolland apparaît vulnérable sans maillot, mais son regard exprime une force irréelle. Entre tendresse et provocation, l’ancienne Miss France réussit le pari de déstabiliser ses abonnés. En effet, elle crée la surprise en publiant une image de ce genre. Car jamais ses fans n’avaient eu l’occasion à ce jour de découvrir autant de sa personne.

En effet, elle avait bien plutôt l’habitude de s’afficher en tenue complète. Qu’il s’agisse de 2 pièce, de costume de tournage ou de ses vêtements quotidiens, ses fans ne s’attendaient pas à avoir le loisir de la découvrir sous ce jour. Mais ce n’est évidement pas pour leur déplaire. Bien au contraire, ils font de cette photo un incontournable d’Instagram très rapidement. Et comment ne pas les comprendre ?