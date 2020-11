Sophie Coste parle de ce qu’il se passe sous sa couette, ses préférences au lit. (Surprise pour tous le monde)

Sophie Coste est l’une des chroniqueuses récurrentes de TPMP. Cyril Hanouna et les autres membres de l’équipe de C8 apprécient l’animatrice. Elle a toujours de sacrée anecdote à partager. Et qu’importe le sujet, elle ne se laisse pas arrêter par les tabous. À plusieurs occasions, elle se retrouve à parler de ce qu’il se passe sous sa couette en plein direct ! En mars dernier et en juin dernier, elle ne pouvait qu’interpeller les fans de TPMP suite à ses révélations.

Sophie Coste raconte tout dans TPMP, même les choses les plus personnelles

Sophie Coste est une habituée de C8 depuis quelques temps maintenant. Les téléspectateurs apprécient sa présence et ils se régalent de ses histoires farfelues. En effet, l’animatrice a quelques cartes en manche pour fasciner le public de TPMP. Et celle qu’elle joue le plus souvent, car elle sait que les téléspectateurs l’adore, c’est la carte “coquine”. Sophie Coste n’hésite alors pas à parler ouvertement de sa vie sentimentale et d’aller même jusque dans les détails de son intimité. Ainsi, elle raconte en direct quelles sont ses positions favorites notamment. Ajoutant que même si elles sont bien réalisées par son partenaire, il faut absolument qu’elle garde ses chaussettes aux pieds. De quoi interloquer son audience. Mais le phénomène s’explique parfaitement bien.

En gardant ses chaussettes pendant l’acte, Sophie Coste n’est pas sujette à une perte inévitable de température. Et cela lui permet donc de monter plus rapidement au septième ciel. Depuis qu’elle en a fait l’expérience une première fois, elle ne retire donc plus ses chaussettes pour faire des galipettes. Sophie Coste ne ressent ni honte ni gêne d’aborder ce sujet à la télévision. Aussi, elle ajoute que si son partenaire souhaite garder lui aussi ses chaussettes aux pieds, cela ne la dérange pas le moins du monde. Elle préfère quelqu’un qui a hâte de se retrouver sous les draps qu’une personne qui prend le temps de plier ses vêtements avant de passer à l’acte. Des propos qui peuvent choquer mais qui amusent davantage. Cyril Hanouna encourage donc sa chroniqueuse à poursuivre sur cette ligne directrice.

Une anecdote qui en surprenait plus d’un

Sophie Coste continue de partager ses aventures avec ses collègues et Cyril Hanouna en plateau, elle n’a pas peur de faire jaser. Les fans de TPMP apprécient la chroniqueuse pour sa franchise et son dédain des tabous. Pas questions pour elle de faire des secrets à ses fans et ils en sont ravis. Une autre anecdote avait surpris les téléspectateurs lors de son premier passage dans TPMP. En effet, elle avouait avoir partagé un moment très intime avec Denis Brogniart. L’animateur culte de Koh-Lanta et elle auraient partagé une nuit il y a des années de cela. Denis Brogniart était divorcé de sa première épouse et n’avait visiblement pas encore rencontré sa seconde femme. Car il est aujourd’hui marié avec Hortense et elle l’accompagne même sur les tournages de Koh-Lanta.