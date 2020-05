Sophie Coste TPMP: Magnifique en « bikini », elle en montre de trop, les fans adorent

Sophie Coste rejoint le plateau de Touche Pas à Mon Poste. Cette année, elle fait son entrée dans l’équipe de Cyril Hanouna aux côtés de plusieurs chroniqueurs bien connus du PAF. Journaliste de profession, Sophie Coste voit son arrivée dans l’équipe phare de C8 fortement chamboulée. 2020 est marquée par la pandémie alors elle tente de suivre Cyril Hanouna lorsqu’il adapte rapidement le programme à la situation. Sophie Coste passe donc de Touche Pas à Mon Poste à Allo Baba pour arriver sur C que du kif. Les fans de Cyril Hnouana et de ses émissions de télévision peuvent donc apprendre à connaître Sophie Coste. Et grâce aux réseaux sociaux, ils en découvrent beaucoup plus que ce qu’ils pouvaient espérer.

Sophie Coste fait fureur sur Instagram

Sophie Coste a un compte Instagram sur lequel elle est très active. Avec plus de 50 000 abonnés à son profil, elle peut se vanter d’avoir une certaine notoriété. Deux à trois fois par semaine, les fans de Sophie Coste partagent avec elle des moments savoureux. Des citations ou des recommandations sanitaires mais aussi et surtout des photos d’elles parfois suggestives. Les dernières publications en date de Sophie Coste sont pour le moins hot. La journaliste se trouve dans une crique au bord de la mer. Elle se baigne et prend la pose dans un cadre idyllique. Les fans découvrent alors le bikini de Sophie Coste et sa silhouette fine et élégante. Autant vous dire que ces dernières photos font littéralement le buzz sur internet.

Sophie Coste n’a pas pour habitude de partager des photos d’elle en bikini. Alors forcément, cela fait parler ses fans. Ils sont très nombreux à avoir rejoint sa communauté de fans sur Instagram depuis qu’elle est arrivée sur C8. Avant cela, Sophie Coste était animatrice de télévision et de radio de façon ponctuelle. Découvrez les photos qui valent à Sophie Coste de faire montrer la température.

Les chaleurs de l’été se ressentent dans ses photos au bord de mer

L’été n’est pas encore arrivé que déjà la chaleur est présente. Bronzée et frivoles, Sophie Coste prend des poses tour à tour sérieuse et amusante. Les fans sont ravis de pouvoir découvrir cette facette de la chroniqueuse.

Dans son bikini deux pièces, elle apparaît sous des coutures que les fans n’avaient pas l’habitude de pouvoir voir. Sophie Coste est vraiment superbe. Les fans s’empressent de la complimenter sur son apparences mais ils n’oublient pas de lui demander si elle va revenir à la télévision. Visiblement en vacances au bord de la mer, peut-être que Sophie Coste en profite avant de reprendre du service ? Cela ne semble pas être la cas. En effet, la journaliste répond à un des commentaires. Sophie Coste explique alors qu’elle n’a pas encore reçu de dates de tournage. C que du kif aurait volontairement laissé Sophie Coste de côté ? Nous allons devoir patienter pour en savoir plus. En tout cas, si la belle explique qu’elle n’a pas encore de dates cela signifie qu’elle espère en avoir prochainement.

Sophie Coste revenida-t-elle sur C8 en plateau ?

Cyril Hanouna a bien repris du service depuis le 11 mai. Même si il n’avait jamais vraiment arrêté d’ailleurs. Il est cependant encore plus présent qu’avant. En effet, le présentateur phare de C8 se voit confier la mission d’animer une émission qui fait son grand retour à la télévision. À prendre ou à laisser, l’émission culte des boîtes revient sur les écrans. La folie douce de Cyril Hanouna va pouvoir faire du show des moments mémorables. Pas de toute qu’il soit très occupé et cela sur plusieurs fronts. Les fans de Sophie Coste rappelleront peut-être à Cyril Hanouna qu’elle manque au plateau de C que du kif ?

Sophie Coste n’a sans doute pas mis le feu sur les réseaux sociaux sans raisons. Profiter de ses vacances à la mer une doit pas être la seule idée qui se cache derrière ces photos. Les fans de Touche Pas à Mon Poste doivent avoir hâte de la retrouver à la télévision. Une journaliste telle qu’elle, il y en a peu. Comme le souligne ses fans, elle est une atout de beauté pour la bande de Cyril Hanouna mais elle ne fait pas non plus office de « potiche ». Avec son expérience des médias modernes, radio et télévision, et sa grande culture générale, elle remonte certainement le niveau des débats.

La journaliste met ses atouts en avant sur les réseaux sociaux

Ceux de ses abonnés qui la suivent depuis longtemps se souviennent d’elle dans Ça balance à Paris. Elle a donc partagé quelques séquences de cette émission sur son compte Instagram. Ainsi, elle a permis à ses fans de trouver des idées de livres et de films pour s’occuper pendant le confinement.

Sophie Coste est à l’aise à la télévision et a des idées bien tranchées. De plus, elle ne semble pas s’arrêter à la surface des choses. Son analyse est poussée afin de proposer le meilleur de son interprétation à son public. Une qualité rare qui a sûrement taper dans l’œil de Cyril Hanouna pour qu’elle rejoigne l’équipe de Touche Pas à Mon Poste. Reste à voir si elle sera réintégrée pour participer à C que du kif. En attendant, elle peut compter sur ses fans pour le tenir compagnie. Grâce aux réseaux sociaux, Sophie Coste ne manque pas de soutien et d’encouragement pour l’avenir.