Sophie Davant (Affaire conclue) : Cette participante qui l'a totalement abasourdi !

Dans l’émission Affaire Conclue qu’elle présente depuis 2017 sur France 2, Sophie Davant a eu droit à une surprise inoubliable de la part d’une candidate. C’est dans le numéro diffusé le jeudi 13 août que l’ancienne présentatrice météo a été fortement émue.

Pour une surprise, c’est une surprise ! Au cours de cet épisode diffusé jeudi, Sophie Davant recevait une septuagénaire retraitée, du nom de Gertrude. Cette amatrice de brocante s’est distinguée des autres candidats car elle a débarqué sur le plateau de l’émission avec un cadeau hors du commun et bouleversant. Quand elle est arrivée aux côtés de Sophie Davant, elle avait avec elle une flûte à bec et un portrait de l’animatrice qu’elle avait dessiné elle-même. Gertrude n’est pourtant pas artiste-peintre de métier. La raison qui l’a poussée à réaliser cette oeuvre est tout autre.

Sophie Davant en découvrant son portrait est tout de suite agréablement surprise. La maman de Valentine et Nicolas s’extasie aussitôt en le prenant dans ses mains. Elle demande alors à Gertrude : « Mais qu’est-ce que c’est ? C’est ce tableau qu’on expertise ? ». Ce tableau n’était pas ce que la brocanteuse était venue vendre dans l’émission, mais bien un présent pour l’ex-épouse de Pierre Sled. Gertrude a donc expliqué le pourquoi du comment : « J’ai eu des problèmes de santé et en voyant votre émission, j’ai réappris à vivre. Tous les après-midis, je regardais votre émission. Votre gentillesse, votre sourire tout le temps pour tout le monde… Ça m’a donné un coup de fouet”. Sophie Davant a fondu quand elle a entendu cette histoire des plus touchantes et elle a aussitôt pris l’artiste en herbe dans ses bras pour la remercier chaudement.

Exit Pierre-Jean Chalençon !



Gertrude, en grande fan de l’émission, a tenu également à remercier Pierre-Jean Chalençon, autre membre de l’équipe d’Affaire Conclue et passionné de l’ère napoléonienne. Ce dernier avait pourtant été au centre des polémiques en posant aux côtés de Dieudonné, humoriste condamné à multiples reprises pour antisémitisme. Le collectionneur s’est justifié peu de temps après sur le site de Jean-Marc Morandini : « Je fais des photos tous les jours avec des fans et des personnalités. Il m’a demandé de faire une photo et j’ai accepté sans réfléchir car nous étions dans une ambiance festive, a-t-il expliqué. Je reconnais que c’était une faute mais tous ceux qui me connaissent savent que je ne peux pas être soupçonné de partager les idées de Dieudonné ».

Suite à cette affaire qui a choqué de nombreux Français, Pierre-Jean Chalençon s’est retiré de l’émission, de commun accord avec Sophie Davant. Et pour les amateurs de brocante qui se lassent des rediffusions estivales de l’émission, qu’ils se réjouissent : la rentrée d’Affaire Conclue a lieu aujourd’hui, lundi 17 août, avec de nouveaux numéros inédits et quelques nouveautés annoncées par la présentatrice !