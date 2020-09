Sophie Davant “Affaire Conclue” contrainte de revivre une histoire “terrible et horrible” à cause d’une participante !

Sophie Davant: Affaire Conclue a diffusé un épisode exceptionnel le 21 septembre dernier. Il s’agissait du millième numéro du show. Un grand moment pour les fans mais aussi pour Sophie Davant, les experts, les acheteurs et toute l’équipe technique et de production. En effet, le succès est toujours au rendez-vous et cela ne peut que réjouir tout ceux qui aiment Affaire Conclue, de près comme de loin. Pour le millième épisode d’Affaire Conclue, Sophie Davant a mis les petits plats dans les grands. Elle faisait revenir certains candidats vendeurs qui avaient déjà marqué l’histoire de l’émission par leurs venues. Et le retour de l’une d’elles va mettre Sophie Davant dans tous ses états.

Affaire Conclue, une émission qui peut être très émouvante parfois

Sophie Davant présente Affaire Conclue depuis le début du programme, en août 2017. Et les fans ont tout de suite accroché au concept. Sophie Davant a également mis sa notoriété au service du programme et ses fans de la première heure continuent de la suivre dans ses aventures télévisées. Elle était notamment la présentatrice de Toute une histoire pendant six ans, de 2010 à 2016. Et dans cette émission, de France 2 également, l’animatrice d’Affaire Conclue recevait des invités pour qu’ils témoignent de tranches de vie souvent difficiles. L’émotion était palpable sur le plateau de cette ancienne émission et Sophie Davant en garde des souvenirs marquants qui ne la quitteront jamais. Ce sont d’ailleurs certains de ces souvenirs qui vont remonter à la surface pour le millième épisode d’Affaire Conclue.

Sophie Davant reçoit toujours les candidats vendeurs en salles des ventes, avant de les envoyer en salle des enchères. C’est l’occasion pour les vendeurs de faire estimer leurs biens par des experts. Ils apprennent ainsi l’histoire de leurs objets avant de s’en séparer. Mais c’est aussi un moment d’échange entre l’animatrice d’Affaire Conclue et les candidats. Car Sophie Davant prend le temps de se renseigner sur eux. Leurs métiers, leurs passions, leurs familles, bref, les téléspectateurs font connaissance avec les vendeurs à travers les questions de Sophie Davant. Mais parfois, les histoires des candidats d’Affaire Conclue sont extrêmement émouvantes.

Les larmes de Sophie Davant viennent d’un souvenir qui remonte à la surface

Sophie ne peut parfois pas retenir ses larmes en découvrant ce qui occupe la vie de certaines personnes. C’était donc le cas pour le millième épisode d’Affaire Conclue. Car l’animatrice va se retrouver plonger dans un ancien numéro de Toute une histoire qui l’avait bouleversé. En effet, la candidate qui arrive en plateau est une dame qui se port’e volontaire pour être une famille d’accueil. Les enfants qui en ont besoin peuvent compter sur l’affection et la bienveillance d’une famille de substitution pendant un temps. Aujourd’hui, la candidate raconte à Sophie Davant être trop âgée pour que les services acceptent son volontariat. Mais pendant près de 12 ans elle s’est occupée d’une jeune fille dans le besoin.

Sophie Davant est admirative et elle ne peut s’empêcher de se souvenir de certains témoignages terribles de parents volontaires en tant que famille d’accueil. Des propos recueillis par l’animatrice d’Affaire Conclue lorsqu’elle présentait Toute une histoire. Des larmes plein les yeux, elle raconte alors se souvenir que des enfants étaient changés de famille d’accueil lorsqu’ils montraient de trop forts signes d’attachement. Un constat terrible qui fait encore pleurer la présentatrice. Heureusement, la candidate venue vendre un objet va la rassurer. En effet, elle va affirmer à Sophie Davant que ces méthodes dont elle parle étaient d’un autre temps. Même si il est terrible que cela ait pu se produire, cela ne se produit plus aujourd’hui.

La mémoire de la présentatrice d’Affaire Conclue ne saurait oublier

De nombreux témoignages resteront ancrés dans la mémoire de la présentatrice d’Affaire Conclue. Son grand cœur ne saurait faire autrement que de ne pas oublier ces tranches de vies que de centaines de personnes sont venues lui confier. De plus, en s’adressant à elle, les participants s’adressaient en réalité à la France entière. Et quel beau signe de confiance envers Sophie Davant que cela. Heureusement, dans Affaire Conclue, les drames ne sont pas monnaie courante. Le but n’est pas de témoigner de terribles affaires, il est question d’en faire grâce aux investissements des acheteurs. La bonne humeur est de rigueur avec Caroline Margeridon, Julien Cohen et bien d’autres. Mais cela n’empêche pas Affaire Conclue de prendre parfois un tournant un peu plus émouvant.

Un métier parfois éprouvant mais tellement gratifiant

Sophie Davant adore son travail. En tant que présentatrice et animatrice pour la télévision, mais surtout en tant que telle dans Affaire Conclue. En effet, le succès du programme la réjouit et c’est bien normal. Dans sa dernière publication Instagram, disponible ci-dessus, Sophie Davant remercie le public de sa fidélité et les invite à continuer. Car Affaire Conclue poursuit son ascension et n’a pas fini de nous suspendre. Se promenant au milieu de sublimes paysages normands, l’animatrice se ressource et reprend des forces pour assurer des émissions du tonnerre pendant encore de longues années. Et en plus d’Affaire Conclue, Sophie Davant propose à ses fans de la retrouver en radio. Sur radio M, tous les samedis de 12 à 13 heure, est diffusée une émission intitulée Ravie de vous rencontrer. De nombreuses personnalités se succèdent donc au micro de Sophie Davant, pour des rencontres aussi délirantes que pertinentes.

Sophie Davant n’est pas prête de laisser ses fans. Ses projets continuent et l’émotion qu’ils peuvent générer chez elle est bien plus un moteur qu’un frein. Car même si pleurer peut nous faire nous sentir lourd, cela signifie d’abord une chose importante : que nous sommes vivants.