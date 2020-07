Sophie Davant Affaire Conclue « dézingue » un candidat venu avec un objet qui présente peu d’intérêt

Face à un objet étonnant apporté par un candidat, la présentatrice Sophie Davant a beaucoup rigoleuse. Derrière son sérieux, la star du PAF se révèle aussi moqueuse. Un trait de sa personnalité qui l’on peut voir assez souvent.

Dans le programme « Affaire conclue », les objets présentés aux experts de l’émission sont très différents et peuvent se révéler parfois assez surprenant. C’est le cas lorsqu’une personne possédait un tableau de grande valeur dans son grenier sans le savoir ou quand quelqu’un apporte un lustre à la valeurs énorme. C’est ce qui plait aux téléspectateurs : le côté inattendu.

Un objet qui intrigue

Récemment, Julien, l’un des participants de l’émission est venu avec un objet qui a intéressé Sophie Davant et qui l’a même intrigué, pourtant elle a l’habitude de voir passer de nombreux objets chaque année. Le vendeur s’était rendu sur le plateau avec un agrandisseur photo fabriqué en Russie et qui datait de la période soviétique. Durant ce moment, c’est le communisme qui fonctionnait et organisait l’économie. L’objet proposé par le candidat est très étonnant et attire le regard et suscite vraiment l’intérêt. Mais quand l’objet en question est estimé à seulement 50€, Sophie Davant n’a pas pu se retenir de rigoler et de se moquer discrètement de Julien. « Eh bien, c’est énorme ! Tout ça pour ça ! », s’est exclamé Sophie Davant, l’une des personnalités préférées des Français. D’ailleurs, le vendeur n’était pas venu pour gagner de l’argent mais pour passer un bon moment sur le plateau de l’émission.

Sophie Davant raille le vendeur

Sophie Davant s’est permise de manière très fine, de taquiner le vendeur, en indiquant que la somme potentielle est bien maigre et qu’il aurait pu tirer bien plus d’argent. « Peut-être même que vous, tout seul, vous l’aurez vendu vraiment plus cher, mais merci tout de même de votre passage, et prenez le pass ! », balance-t-elle hilare. Le candidat en question n’était absolument pas vexé, ne découragé. Julien ira ensuite en salle des ventes où il arrivera quand même à en tirer 100€ pour cet agrandisseur de photo assez étonnant.

Affaire Conclue : une émission qui cartonne

Sophie Davant avec ses célèbres acheteurs comme Julien Cohen ou Pierre-Jean Chalençon, réalise de très belles audiences. Les Français plébiscitent ce genre de programme dans lequel, il y a un grand suspense. La question est de savoir combien va être estimé l’objet et combien les acheteurs vont vouloir débourser pour l’acquérir. Il y a du suspense et parfois quelques passes d’armes entre les acheteurs qui surenchérissent parfois de manière importante. Il y a beaucoup d’interaction avec les vendeurs. Sur les réseaux sociaux, les émissions sont aussi très commentées par les fans. Les audiences sont au rendez-vous. C’est le nerf de la guerre pour qu’un programme puisse s’installer dans la durée. La mayonnaise a vraiment pris et Sophie Davant possède vraiment la recette miracle pour faire de l’audience.