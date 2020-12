Sophie Davant Affaire Conclue: Dézinguée violemment sur son attitude lors du prime de Noël

Lundi 21 décembre, Sophie Davant pensait faire plaisir à ses fidèles téléspectateurs. En effet, France 2 avait concocté un prime spécial Noël avec des invités exceptionnels. Malheureusement, le public a surtout retenu l’attitude jugée déplorable de l’animatrice.

Ce lundi 21 décembre, pour ce prime de Noël, Sophie Davant voulait marquer le coup pour fêter la fin d’année en beauté. L’animatrice accueillait donc en grande pompe des invités de marque. En effet, sur le plateau situé à quelques pas du musée des Arts forains se côtoyaient la navigatrice Maud Fontenoy, l’écrivain Bernard Werber et l’ancienne Miss France Malika Ménard. Au sein de la rédaction de LDpeople, on s’est beaucoup réjouit de cette formule de fin d’année ! On adore ces trois personnalités pour leurs talents respectifs ! Maud Fontenoy, Bernard Werber et Malika Ménard venaient donc au même titre que les habituels vendeurs proposer leurs objets !

Malgré cette attention qu’on ne peut lui reprocher, la quinquagénaire a beaucoup déplu aux téléspectateurs. Ce n’est pas la première fois que le public l’attaque à ce propos. Déjà en 2019, Sophie Davant devait défendre son caractère face aux critiques. « Dans l’émission Affaire conclue, j’ai voulu être moi-même. J’ai une personnalité avec du relief, je peux être aussi légère et rigolote, que profonde et retenue. J’ai un certain humour, mais cet humour cache une certaine pudeur. », avait-elle confié à Télé-Loisirs. Malheureusement, certains internautes continuent à lui en vouloir.

Critiquée de toutes parts !

Sur Twitter, les internautes lui ont reproché d’abord de ne pas respecter les gestes barrière. En effet, Sophie Davant a porté le masque en extérieur mais pas en intérieur. Déjà mi-octobre, des internautes l’avaient ciblé pour une photo sur laquelle elle posait sans masque sur Instagram avec son équipe.

Ensuite, certains d’entres eux n’ont pas du tout apprécié sa manière d’être : « J’adore quand Sophie veut faire style qu’elle s’y connaît est qu’on la remet à sa place !! », pouvait-on ainsi lire sur Twitter. Plein d’ironie, un twittos a comparé le premier film réalisé par l’humoriste Muriel Robin, I love you Coiffure, diffusé en même temps que le prime d’Affaire Conclue : « Ce moment terrible où tu trouves Sophie Davant plus drôle que Muriel Robin. » En espérant que 2021 soit une meilleure année pour l’animatrice !

