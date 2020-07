Sophie Davant Affaire conclue : prend un participant en Flag.. de triche, elle lui rappelle les règles !

Sophie Davant a des yeux partout lorsqu’il s’agit de mener à bien son émission. En effet, la présentatrice est très professionnelle et elle ne craint pas de rappeler ses collègues de travail à l’ordre si cela est nécessaire. Et heureusement, car Sophie Davant fait ainsi en sorte d’éviter que des acheteurs puissent tricher. C’est effectivement ce qui aurait pu se produire sans sa vigilance. En tout cas, c’est ce qu’elle pensait. Vous allez voir qu’en réalité, personne n’a tenté de tricher dans Affaire Conclue. Sophie Davant continue de veiller quoi qu’il en soit et les règles sont maintenant claires pour tout le monde.

Sophie Davant en tournage, elle joue les gardiennes en plus de son rôle d’animatrice

L’animatrice phare de France 2, Sophie Davant, est en ce moment en train de tourner les prochains épisodes inédits d’Affaire Conclue. La présentatrice annonçait que le public pourrait retrouver ces épisodes à la télévision à partir du 17 août prochain. Et les fans seront au rendez-vous pour suivre les aventures de Sophie Davant et de ses équipes en plateau. Les experts, les acheteurs et les équipes de tournage, de même que les vendeurs, sont tous très impliqués dans leurs rôles. Mais voilà que pendant qu’elle se trouve en salle d’expertise, un acheteur arrive. Or, c’est totalement interdit pour les acheteurs de connaître les estimations des experts avant l’arrivée des objets estimés en salle des ventes.

Sophie Davant va alors rappeler les règles à cet acheteur. Il s’agissait de François Cases Bardina. L’acheteur aurai-il oublié les règles pour se promener ainsi jusque dans la salle d’expertise ? Sophie Davant va se sentir investie de la mission de le faire sortir. Mais elle va le faire avec douceur et humour. Et elle aura bien fait de ne pas le prendre de haut. Car il se trouvait qu’il avait le droit ce jour-là de se trouver en salle d’expertise. En effet, il ne faisait pas partie du groupe des acheteurs en salle des ventes pour ce jour. Et il était alors curieux de connaître, en direct, le processus d’estimation des objets vendus dans Affaire Conclue. Mais malgré sa justification, il ne restera pas longtemps auprès de Sophie Davant et des experts. En effet, François Cases Bardina aura retenu la leçon. Sa place est en salle des enchères et pas ailleurs pendant les tournages.

Chaque membre de la famille d’Affaire Conclue a un rôle bien défini

Sophie Davant ne laisse rien passer. Elle tient à l’intégrité d’Affaire Conclue et fera son possible pour que les règles soient respectées. L’animatrice a également à cœur de faire respecter les nouvelles règles qui régissent le plateau depuis la reprise post-confinement. Des gestes barrières indispensables comme le port du masque et le respect des distances de sécurité sont indispensables pour la sécurité de tous. Sophie Davant s’était alors illustrée récemment pour avoir rappelé à l’ordre une des personnes travaillant dans la partie technique des équipes de tournage, maquilleuses ou coiffeurs.

Sophie Davant prend à cœur tout ce qui concerne Affaire Conclue. Car elle ne prendra pas le risque de voir l’émission critiquée parce que les règles ne sont pas respectées. Ainsi, elle était tout de même fière de faire sortir l’acheteur de la salle d’expertise. Mais également soulagée qu’il ne soit pas venu pour tenter de tricher. En effet, si il avait fait partie des acheteurs dans la salle des enchères ce jour-là, il aura eu une longueur d’avance sur ses pairs. François Cases Bardina aurait pu se renseigner directement auprès des experts pour connaître le montant estimés des objets mis à la vente. Heureusement, pour lui et pour Sophie Davant, ce n’était donc pas le cas. Affaire Conclue continue donc de proposer un programme original et surtout bien rodé pour éviter les critiques.

Les tournages battent leur plein, les vacances attendront

Les vacances de Sophie Davant ne sont donc pas pour tout de suite. L’animatrice d’Affaire Conclue et les équipes de l’émission sont toutes au travail pour boucler les tournages. Comme l’indique Sophie Davant sur son compte Instagram, ils devront attendre la fin du mois pour profiter de quelques jours de repos bien mérité. En attendant, toutes leurs attentions se portent sur Affaire Conclue et tous espèrent que ces nouveaux épisodes vont avoir le succès escompté.

C’est donc la saison 4 d’Affaire Conclue qui est actuellement en préparation. Les fans s’impatientent pour retrouver cette nouvelle saison qui ne commencera que le 17 août à être diffusée. La patience va valoir le coup c’est avec toutes les leçons des trois saisons précédentes que cette quatrième se prépare. Ainsi, les acheteurs, les vendeurs, les experts, les équipes de tournage et Sophie Davant sont plus entraînés que jamais. Tous espèrent que le public sera au rendez-vous et appréciera les nouveaux épisodes d’Affaire Conclue.

Des nouveautés dans la nouvelle saison d’Affaire Conclue

Certes, cette nouvelle saison se fera sans Pierre-Jean Chalençon. Mais ce sera finalement l’occasion de s’attacher à d’autres acheteurs tout aussi intéressants. En effet, nombreux sont les fans d’Affaire Conclue qui regrettent son départ. Mais il devait se concentrer sur de nouveaux projets plus personnels. Et aux vues de sa notoriété, il ne serait pas impossible qu’il parvienne à faire un retour sur le petit écran dans d’autres émissions. Car pour Affaire Conclue, c’est terminé. La production de l’émission a effectivement jugée plus sage de retirer Pierre-Jean Chalençon du casting avant que ses dérapages entachent la réputation d’Affaire Conclue. Ce sont également les raisons que l’acheteur lui-même évoque pour justifier son absence.

Rendez-vous alors le 17 août prochain pour retrouver la nouvelle saison d’Affaire Conclue. Mais n’oubliez pas que vous pouvez retrouver Sophie Davant et ses collègues dans des rediffusions en attendant les nouveaux épisodes.