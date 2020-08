Sophie Davant attaquée par un auditeur, elle le « dézingue violemment » en direct !

Décidément, Sophie Davant ne cesse d’être à la une de l’actualité et fait parler beaucoup d’elle ces derniers temps. La célèbre présentatrice de France 2 et animatrice de l’émission Affaire conclue est devenue l’une des figures emblématiques du paysage audiovisuel français depuis de très nombreuses années. L’ancienne épouse de Pierre Sled, aujourd’hui âgée de 57 ans compte une grande communauté de fans qui la suivent avec une très grande fidélité.

Si l’émission Affaire conclue est devenue un succès gigantesque et qu’énormément de téléspectateurs sont sous le charme de la belle animatrice, il semblerait que sa manière, d’être ne fasse pas toujours l’unanimité. Grâce à l’anonymat que procure le net, il semblerait que certains internautes se lâchent complètement et que d’autres analysent les moindres faits et gestes de Sophie Davant pour pouvoir la critiquer si cela leur semble nécessaire. Jugée parfois hautaine et méprisante par certains téléspectateurs, Sophie Davant compte un grand nombre d’admirateurs, mais aussi quelques détracteurs.

Cette fois-ci, c’est un spot que l’animatrice a mis en ligne durant le week-end du 25 juillet qui semble faire la polémique. Un spot publicitaire tourné pour France Télévisions, dans lequel Sophie Davant souhaite un bel été aux téléspectateurs » Bonjour à tous, je voulais vous souhaiter de bonnes vacances. Profitez de la France, puisqu’on ne peut pas partir très loin cette année. Soyez prudent, protégez-vous et puis on se retrouve à la rentrée. D’ici là, profitez ! « . C’était le message que l’animatrice avait décidé de faire passer pour encourager les téléspectateurs à séjourner dans l’Hexagone pendant cette période estivale. Mais visiblement, un internaute semblait reprocher à Sophie Davant de finalement ne pas beaucoup travailler. » Vous êtes toujours en vacances. Combien de mois par an travaillez-vous ? » commentait un des lecteurs. Des remarques qui ont fait réagir la présentatrice très rapidement » Je ne suis pas encore en vacances, cher Monsieur » se justifiait Sophie Davant, visiblement très remontrée. Une réponse qui n’avait pourtant pas convaincu tout le monde puisqu’une autre intervenante continuait d’insister » Pourtant, on voit souvent ailleurs. La Corse, la Normandie… « , comme pour insinuer que la présentatrice serait plus souvent en vacances qu’au travail et s’offrirait de nombreuses périodes de repos. Décidément quoi qu’elle dise ou quoi qu’elle fasse, Sophie Davant qui est toujours sous le feu des projecteurs, n’est pas à l’abri des critiques de tout genre.

Voir cette publication sur Instagram #bonnesvacances #protegezvous #prenezsoindevous Une publication partagée par Sophie Davant (@sophie_davant) le 25 Juil. 2020 à 9 :03 PDT

Pourtant, il semblerait bien que le mois de juillet n’a pas été une période de repos pour la journaliste et animatrice d’Affaire conclue puisque des tournages auraient bien eu lieu ce mois-ci. Ce ne serait donc que maintenant, que Sophie Davant s’apprêterait à prendre des vacances avant de revenir à la rentrée pour de nouveaux enregistrements de son émission phare. Une saison qui devrait s’annoncer avec quelques changements après une année émaillée de pas mal de rebondissements. En effet, après la crise de la pandémie du covid-19 qui avait modifié en profondeur la manière de tourner les émissions grâce notamment à un nouveau décor qui limitait les contacts entre les acheteurs et le public, ce fut l’affaire Pierre-Jean Chalençon qui avait défrayé la chronique.

Acheteur emblématique de l’émission Affaire conclue, Pierre-Jean Chalençon ne fait définitivement plus partie de l’aventure. Si certains affirment qu’il a été poussé vers la sortie par la production, lui maintient qu’il s’agissait de son propre choix et qu’il ne trouvait plus sa place au cœur du programme. Mais les derniers événements laissent à penser que le départ du fan de Napoléon et du grand collectionneur aurait quand même été souhaité par une partie de la production de France Télévisions. Il faut bien avouer que certaines déclarations et certains comportements de Pierre-Jean Chalençon ont pour le moins interpellé. Alors qu’il avait tenu des propos quelque peu étonnant au sujet de Line Renaud en souhaitant la voir disparaître, c’était aussi sa présence à l’anniversaire de Jean-Marie Le Pen qui avait suscité beaucoup d’interrogations. Lors de cette soirée en l’honneur de l’ancien président du Front national, Pierre-Jean Chalençon s’est également fait photographier en compagnie du très controversé humoriste Dieudonné. Deux événements qui malgré les dénégations de Pierre-Jean Chalençon semblent néanmoins avoir eu des conséquences. Mais du côté du principal intéressé, il affirme que le fait de quitter l’émission serait réellement son propre choix. Il se disait lassé de répéter toujours les mêmes gestes et la même chose et souhaitait changer de rôle. Il aurait voulu avoir une place plus importante et différente dans Affaire conclue. Il désirait s’investir aux côtés de Sophie Davant et aux côtés des experts, et par ce fait obtenir un rôle plus important et différent des autres acheteurs. Mais, visiblement, la direction du programme n’a pas souhaité donner suite à ses demandes et la rupture semblait donc consommée. Des événements qui ne semblent toutefois pas avoir eu de conséquences sur les audiences d’Affaire conclue qui continue à se maintenir comme l’un des plus beaux succès de France 2.

Même si elle est parfois critiquée, Sophie Davant reste bel et bien le pilier de ce programme qui fait la part belle aux objets. Devenue la brocante la plus célèbre de France, Affaire conclue continue donc son aventure pour le plus grand bonheur des téléspectateurs. Et si Sophie Davant est parfois l’objet de critiques ou de remarques violentes, elle compte en grande majorité une communauté de fans et de téléspectateurs qui ne se lassent pas de la retrouver quotidiennement sur les antennes de France Télévisions. Son style est parfois décrié, mais en grande majorité, les gens semblent réellement l’adorer et la suivre avec ferveur. Un exemple de plus qu’il est difficile, voire impossible de plaire à tout le monde et quoi que vous fassiez dans la vie, quelle que soit votre manière d’être jamais vous ne faites l’unanimité.

Malgré que Sophie Davant est l’habitude de recevoir régulièrement des remarques, des critiques ou même être la victime d’agressions verbales, elle est aussi capable de se défendre. Si très souvent, la présentatrice de France 2 ne souhaite pas envenimer les choses en répondant aux messages agressifs, parfois elle est capable aussi de réagir avec fermeté. Lorsque les limites sont dépassées, Sophie Davant est tout à fait capable de remettre les gens à leur place si cela s’avère nécessaire.