Sophie Davant au centre des rumeurs, elle pourrait quitter « Affaire Conclue » !

Sophie Davant commence sa carrière en 1986, elle est alors âgée de 23 ans. Aujourd’hui, elle a 57 ans et continue de suivre cette carrière qui la passionne. Mais elle doit gérer plusieurs nouveaux paramètres pour vivre avec son temps. Et ils ne sont pas tous très réjouissants. Sophie Davant fait notamment l’objet de vives critiques sur les réseaux sociaux suite à des publications de photos dans lesquelles elle ne respecte pas les gestes barrières. Il y a aussi une partie du public d’Affaire Conclue qui n’apprécie pas son attitude en plateau envers les vendeurs. Le public prend la parole et apporte sono opinion sur tous les aspects de son travail et cela a de quoi être épuisant. Tant est si bien que Sophie Davant se retrouve au centre de rumeurs, des rumeurs concernant son départ d’Affaire Conclue ».

Sophie Davant en a marre de se faire critiquer à tout bout de champ

Sophie Davant est impliquée dans son métier. Présenter Affaire Conclue lui tient à cœur et cela se voit ! Cependant, cela n’est pas l’avis de tout le monde. Même si elle doit faire face à une minorité de détracteurs sur les réseaux sociaux, Sophie Davant n’a pas l’habitude. En effet, le monde change et les réseaux sociaux sont sans gênes. Ils étaient censés permettre à tous de pouvoir s’exprimer en toute liberté et de pouvoir échanger des connaissances rapidement. Mais ils permettent surtout à tous de dire tout ce qui leur passe par la tête, sans filtres. Les réseaux sociaux sont des tribunaux virtuels où les opinions sont maîtresses. Un constat triste pour le moins car ils pourraient servir une plus noble cause.

Toujours est-il que les internautes peuvent être blessants et vindicatifs. Ainsi, Sophie Davant pourra être critiqué sur son travail, sur son caractère et sur sa tenue, plusieurs fois dans la même journée. Parce qu’elle est une personne célèbre de la télévision et que les réseaux sociaux permettent à tous de s’exprimer librement. Certains ne réfléchissent pas au fait que Sophie Davant reçoit les mêmes remarques plusieurs fois par jour. Et les autres, ils ont bien compris que cette situation pourrait lui donner envie de quitter la présentation d’Affaire Conclue. En effet, les rumeurs enflent sur la toile quant à son départ. Elle ne pourrait plus encaisser les remontrances continues du public.

Voir cette publication sur Instagram Tournage prime au château de chantilly! @affaireconclue @stephane_affaire_conclue @delphinefremauxlejeune Une publication partagée par Sophie Davant (@sophie_davant) le 9 Juil. 2020 à 7 :39 PDT

Elle encaisse parce qu’elle aime son métier

Sophie Davant est blessée par certains allégations. Par exemple, elle déplore que les fans d’Affaire Conclue puissent penser qu’elle est « arrogante » ou « méprisante ». Car elle tente d’animer Affaire Conclue du mieux possible. Elle prend un ton qui sort de l’ordinaire peut-être mais c’est simplement pour dynamiser l’émission. Les seuls réels moments où elle peut se montrer distante, ce sont ceux où elle rencontre des vendeurs qui sont de grands fans. Une effet, Sophie Davant peut être intimidée par les personnes qui ont fait beaucoup de kilomètres simplement pour la voir par exemple. Et comment lui en vouloir ? C’est à la fois très flatteur et très déstabilisant.

La présentatrice d’Affaire Conclue sait qu’elle ne peut pas plaire à tout le monde

Sophie Davant fait de son mieux pour satisfaire les exigences de son public. D’autant que les réseaux sociaux lui permettent de s’informer directement auprès d’eux de leurs volontés. Mais elle doit se rendre à l’évidence, il est impossible de trouver un consensus. Quoi qu’elle fasse, il y aura toujours des internautes pour lui faire des critiques agressives. Et si elle réagit en faisant le contraire, cela sera la même chose. Elle ne peut pas plaire à tout le monde. Mais elle aura toujours des personnes qui viendront le lui dire. Sophie Davant va-t-elle supporter cela encore longtemps ? Les internautes ne sont pass tendres avec elle. Ils vont jusqu’à critiquer sa coupe de cheveux, ses vêtements et même les rides qu’elle porte sur le visage.

En effet, ils sont parfois capables de se montrer blessants simplement pour le plaisir de dire ce qui leur passe par la tête. Pire encore, ils ne voient pas là de la méchanceté gratuite et revendiquent la liberté d’expression. Ils n’ont malheureusement pas réalisé que si ils sont plusieurs à faire la même chose de façon répétée, cela constitue une agression, voire du harcèlement ! Sophie Davant aura bien le droit de vouloir souffler un peu. Et vous verrez que les personnes qui la critiquaient trouveront encore quelque chose à dire de négatif à ce propos. Même si Sophie Davant sait prendre du recul, cela peut être épuisant. Pas un jour ne passe sans qu’elle souffre du jugement négatif d’un groupe de fans d’Affaire Conclue.

Des commentaires lourds et insultants

Mais de toute façon, si elle devait écouter tous les commentaires négatifs de son public, elle ne pourrait tout simplement plus travailler. D’où les rumeurs sur son départ d’Affaire Conclue. Sophie Davant en aurait-elle enfin vraiment marre de se faire critiquer à longueur de journée ? Les commentaires positifs sont malheureusement plus rares que les négatifs. Les réseaux sociaux sont ainsi fait que beaucoup de monde ne s’y rend finalement que pour se défouler. Peut-être que Sophie Davant ne le sait pas mais les célébrités peuvent se permettre d’engager une personne qui pourra les débarrasser des gêneurs les plus embêtants. En effet, il existe des manières de « modérer » les commentaires sur les réseaux sociaux. Vous pouvez donner les accès de votre compte à des personne dont le travail sera de filtrer, de bloquer fou de répondre lorsque vous n’avez pas le temps de vous en occuper.

Parfois, il faut aussi savoir faire une pause des réseaux sociaux. Se ressourcer et se retrouver avec soi et se sentir à l’aise loin du regard des autres et de leurs jugements. Mais malheureusement pour Sophie Davant, les réseaux sociaux sont devenus un aspect essentiels de son métier. Ils lui permettent d’avoir des retours rapides sur ses prestations et de s’adapter en conséquences. Cependant, elle ne peut pas choisir de ne lire que les critiques constructives. Et cela doit forcément attaquer son moral.