Sophie Davant: Ce nouveau gros projet de Sophie Davant, loin des plateaux de télévision

Ce vendredi 13 novembre, Sophie Davant a fait une grande annonce à ses abonnés. Elle a été nommée directrice éditoriale d’un nouveau magazine, baptisé “S”, qui lui est dédié. Explications.

Un nouveau grand projet pour Sophie Davant

Via la société CMImedia, Sophie Davant a annoncé être devenue directrice éditoriale de S, un magazine qui porte l’initiale de son prénom et qui a été pensé à son image. Un nouveau projet qui rend heureuse l’animatrice : “C’est un joli cadeau qui vient couronner plus de trente ans de carrière. J’ai eu envie de m’investir dans une expérience différente et je suis contente de renouer avec ma passion première, le journalisme“.

Presse : Sophie Davant lance son magazine «S» https://t.co/xdth8ObJq9 via @Figaro_Economie pic.twitter.com/LfBWqjqz2w — Disrupt Media Lab FR (@dmedialab_fr) November 12, 2020

La présentatrice “d’affaire conclue” est une belle figure féminine pour lancer un nouveau magazine de société, c’est en tout cas ce que pense Claire Léost, la directrice générale de CMI France : “On avait l’idée de lancer un magazine pour les femmes de 50 ans et plus et on souhaitait rajeunir et dépoussiérer un peu ce segment presse. On cherchait une personnalité pour nous accompagner et Sophie Davant s’est imposée“.

Sophie Davant, une touche à tout

Sophie Davant a également tenu à avoir un poste éditorial au sein de cette rédaction. En effet, elle pense que sa vie, son parcours, pouvait être une identification possible pour les lecteurs du magazine : “J’ai participé à la définition de la ligne éditoriale et au choix des sujets. J’ai même réalisé deux interviews dont celle de Katherine Pancol. Je travaille à la télévision depuis plus de 20 ans. J’ai connu des succès et des échecs. J’ai une vie de femme, mariée, divorcée. J’ai des enfants et je pense que beaucoup de femmes peuvent s’identifier à mon parcours”. Ce fameux magazine, qui sortira pour la première fois le jeudi 19 novembre, traitera de l’ensemble des sujets de la société.

“S” : Sophie Davant rédactrice en chef du nouveau magazine de CMI France https://t.co/iEalXMjWLD pic.twitter.com/OVabq8xw9k — puremedias.com (@puremedias) November 13, 2020

Comme l’explique Claire Léost, la directrice générale du CMI France, on retrouvera des sujets sans tabous pour les femmes de 50 ans et plus, comme : “la ménopause“, “le départ des enfants” et “l’envie de séduire”. Sophie Davant va plus loin et explique ce choix : “Je souhaite que ce magazine soit fidèle à ce que je suis. Je tiens à me faire plaisir dans toutes les étapes de sa création, en explorant des sujets qui me sont chers, qui sont ceux de toutes les femmes qui ont un beau vécu derrière elles, fait de hauts, de bas, d’expériences difficiles, de grands moments de joie, d’accomplissements, de séparations, d’épreuves, de conquêtes et qui ont la vie devant elles” a notamment expliqué la présentatrice d’Affaire Conclue sur le site de l’éditeur.