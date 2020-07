Sophie Davant: changement physique naturel, botox, électrostimulation, les fans adorent !

Sophie Davant apparaît plus jeune que jamais sur des récentes photos de son compte Instagram. L’animatrice phare de France 2, et surtout celle d’Affaire Conclue, prend soin d’elle et de son apparence. En exerçant un métier qui lui demande de se mettre en avant de la sorte, elle ne peut que porter attention à son image. Et à 57 ans, les méthodes qu’elle emploie lui réussissent car elle paraît facilement 10 ans plus jeune. Sophie Davant n’a pas honte de parler de sa transformation mais ne fera pas de déclarations à ce sujet avant de recevoir les questions de ses fans.

Sophie Davant est si radieuse que les fans se questionnent

L’animatrice pourrait se dédouaner de sa beauté et de son apparente jeunesse en prétextant que les vacances lui réussissent. En effet, la présentatrice d’Affaire Conclue revient de quelques jours sur l’Ile de Beauté. Un repos bien mérité pour Sophie Davant qui n’avait pas pu se reposer pendant la période confinement.

En effet, pendant le confinement, Sophie Davant a tenté de proposer un format adapté de l’émission. Mais les fans ne se sont malheureusement pas retrouvés dans le concept qui était pourtant le même. Avoir les informations des vendeurs, des acheteurs et des experts sur des écrans interposés était trop déstabilisant pour beaucoup d’entre eux. Cependant, cela n’aura pas empêcher les fans d’attendre avec impatience la reprise des émissions. Pour Sophie Davant, comme pour tous les autres animateurs de télévision, le challenge était de reprendre malgré la crise sanitaire. Et chez Affaire Conclue il aura fallu être plus patients que pour d’autres émissions.

Les fans d’Affaire Conclue ne ratent pas le moindre détail

Malgré le retard et l’absence, Sophie Davant s’est montrée très présente pour ses fans et son public. Sur les réseaux sociaux, elle partage très souvent des photos et des messages à l’attention de ses abonnés. Sur Instagram, elle a également prouvée qu’elle était engagée à faire passer les messages pour la sécurité du grand public. Mais aussi à faire en sorte de participer à les collectes de dons pour les hôpitaux et les personnes isolées pendant le confinement. Sophie Davant fait alors partie de ces célébrités qui ont conscience du poids de leurs paroles vis à vis des fans. Et c’est une bonne chose, d’autant que les messages de Sophie Davant ne manquent pas de bon sens.

La chirurgie est-elle le secret de beauté de Sophie Davant ?

Depuis son retour de vacances c’est une autre question que celle de la santé et de la sécurité sanitaire qui préoccupe les fans de Sophie Davant. En effet, ils ont constaté qu’elle semble avoir rajeuni de quelques années. Et ils ont forcément envie de connaître son secret. Sophie Davant n’a rien à cacher et comme d’habitude, elle assume ses choix ans pour autant vouloir les imposer à autrui. Elle avoue donc volontiers avoir eu recours à une forme de modification de l’apparence, mais qui se veut cependant plus naturelle que celles proposées par la chirurgie esthétique. Sophie Davant admet être une adepte de la médecine esthétique. Il s’agit de méthodes de rajeunissement ciblées qui n’impliquent pas d’opérations ou de convalescence.

Sur le plateau de France Inter le 6 juillet dernier, l’animatrice d’Affaire Conclue vient faire la promotion du nouveau format spécial de l’émission. Un prime qui prendra place en dehors des studios habituels de l’émission. Les équipes d’Affaire Conclue se rendront sur la route pour dénicher des objets dans des brocantes typiques. Mais en plus de se ravir de cette information, les fans de Sophie Davant ne peuvent que se demander ce qu’elle a fait à sono visage.

La médecine esthétique est plus douce et naturelle que la chirurgie

Sophie Davant explique alors avoir usé des techniques de médecine esthétique pour se refaire une beauté. Quelques rides en moins et de l’électro-stimulation pour retendre la peau du visage c’est une méthode qui n’effraie pas l’animatrice. En revanche, elle refusera d’avoir recours à la chirurgie car le rendu peut paraître artificiel. Pour elle, tant que cela reste naturel et que cela ne la met pas en danger, elle ne voit pas de raison de s’en priver. C’est en tout cas ce que nous apprenons dans Liremag et cela correspond bien à la philosophie de vie de la belle Sophie Davant.

Les fans de l’animatrice d’Affaire Conclue ont donc enfin le secret de longévité et de beauté de Sophie Davant. Et cela les rassure quelque part de se dire qu’elle ne se laisse pas vivre et réussit à perte aussi belle en même temps. À bientôt 60 ans, les années semblent glisser sur la peau de Sophie Davant sans lui laisser de traces. Cependant, elle fera attention à en garder quelques unes qui ne sont pas disgracieuse. Car l’objectif est toujours de paraître naturel. Un choix que fait Sophie Davant qui est tout à son honneur. Et encore plus louable qu’elle l’assume complètement.

Rendez-vous donc ce soir, le 8 juillet, pour retrouver Sophie Davant et une partie de son équipe d’Affaire Conclue dans une émission spéciale. Le « duel des brocantes sur la route » promet son lot d’émotions ! Les fans de l’émission ne voudront pas manquer ça car c’est un cocktail de bonne humeur qui attend le public. Sophie Davant compte sur nous pour faire de cette soirée un moment inoubliable !