Sophie Davant complètement effrayée, les internautes se moquent !

Un cliché de Sophie Davant a beaucoup fait rire les internautes sur Instagram. On peut y voir l’animatrice d’Affaire conclue assise sur un canapé, complètement effrayée par quelque chose. Mais quoi ? Explications.

Sophie Davant effrayé par un chien

Il n’y a pas un jour où Sophie Davant fait parler d’elle. Depuis le grand succès d’Affaire Conclue, la présentatrice fait la une de nombreux journaux. Quand ce n’est pas pour parler d’une scène cocasse dans l’émission, c’est pour parler d’un cliché d’elle sur les réseaux sociaux. Ce lundi, c’est un cliché publié par Caroline Margeridon sur Instagram qui a fait parler. Il faut dire qu’il a de quoi étonner. En effet, on peut voirla star de France Télévision apeurée par quelque chose, sans que l’on sache de quoi il s’agit.

À côté d’elle, l’acheteuse d’Affaire conclue rit de bon coeur, signe que sa copine ne courrait aucun danger contrairement à ce qu’on pourrait croire lorsqu’on voit l’expression du visage de Sophie Davant. Pour que les fans de l’émission devine, Caroline Margeridon lance une devinette : “A votre avis que voit Sophie Davant mes amours?“. C’est finalement la présentatrice qui dévoile la réponse sur son compte Instagram : c’était un dogue allemand qui se trouvait à côté des deux femmes.

Caroline Margeridon déclare sa flamme à Sophie

Il y a quelques jours, pour les biens d’une interview dans l’émission de Jordan de Luxe, Caroline Margeridon avait fait une magnifique déclaration à Sophie Davant. En effet, l’acheteur a eu un véritable coup de cœur pour la présentatrice : ““Avec Sophie, on va dire que la première année, voire pratiquement la deuxième année, on se disait bonjour puisqu’elle est bien élevée, je suis bien élevée et ça s’arrêtait là. Et puis un jour, je ne sais pas ce qu’il s’est passé, mais il y a eu comme une évidence” a-t-elle notamment d’abord déclaré.

Caroline Margeridon va encore plus loin ensuite et pour le moins qu’on puisse dire c’est que l’acheteuse a bien réussi à trouver sa place dans l’émission puisqu’elle considère tout le monde comme sa propre famille : “Moi je n’avais pas besoin d’amis, j’ai plein d’amis que j’adore. Mais elle, si je la quitte, je meurs ! Elle est drôle, mais super drôle ! (…) Elle est d’une gentillesse, d’une bienveillance, elle a une intégrité, elle est fidèle. Si j’étais un homme, sincèrement, je l’épouse ! Pourtant je veux plus me marier“. Une déclaration qui devrait sans doute faire plaisir à Sophie Davant.