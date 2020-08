Sophie Davant dévoile pour la 1ère fois le type d’homme qu’elle adore !

Divorcée depuis huit ans de Pierre Sled, la charmante présentatrice, aujourd’hui âgée de 57 ans, n’exclut pas une nouvelle vie à deux. Celle que l’on connaît pour son humour grivoix n’a pas hésité à en faire part au micro de RTL.

L’animatrice d’origine bordelaise est une figure incontournable du petit écran. Et côté vie privée, le public a pu suivre ses péripéties sentimentales. Sophie Davant a d’abord été mariée pendant 22 ans à Pierre Sled, journaliste et dirigeant de chaînes. Ensemble, ils ont eu deux enfants, Nicolas et Valentine, respectivement nés en 1993 et 1995.

Mais Sophie Davant et Pierre Sled ont divorcé en 2012 et si Pierre Sled s’est remarié avec Barbara Ricevuto en 2018, il n’en a pas été de même pour Sophie Davant. Elle a certes eu une relation passionnel avec Erik Orsenna mais leur histoire n’a pas duré plus d’un an. Depuis, la séduisante quinquagénaire est célibataire et c’est à Laurent Ruquier, sur RTL, qu’elle fait des confidences sur sa vie privée.

“J’arrive à un âge où on commence à aimer les plus jeunes”.

Le vendredi 15 février 2020, Sophie Davant est invitée dans l’émission de radio Les Grosses Têtes, diffusé sur RTL puis rediffusé sur la chaîne de télévision Paris-Première. Laurent Ruquier aime toujours dénicher des détails croustillants chez ses invités. Sophie Davant lui explique alors quelle catégorie d’homme lui plaît. Il n’en faut pas plus pour l’animateur qui essaye alors de la caser avec un auditeur :

« Peut-être que Michaël peut vous emmener à l’hôtel Relais et Château Thalasso L’Île de la Lagune« , tente d’un ton moqueur Laurent Ruquier qui enchaîne, en s’adressant cette fois-ci à l’auditeur en question : « Vous êtes marié Michaël? ». La réponse est positive mais l’animateur a une solution : il propose à Michaël « d’échanger sa femme contre Sophie Davant”. Cependant, un détail dissuade rapidement Sophie Davant d’aller plus loin : Michaël a 37 ans. L’animatrice de 57 ans déclare en effet : “ » Oh, vous êtes un peu vieux pour moi. J’arrive à un âge où on commence à aimer les plus jeunes«

Ver esta publicación en Instagram #goodvibes ! #friendship #morbihan #sailing @kujten Una publicación compartida de Sophie Davant (@sophie_davant) el 18 Ago, 2020 a las 2:35 PDT

Plus sérieusement, Sophie Davant s’était récemment confié sur sa vie sentimentale. C’était pour le magazine Nous Deux : « Je suis toujours une grande amoureuse (…) J’ai l’impression que le meilleur reste à venir. Je garde ma fraîcheur, l’envie de découvrir… Je suis toujours une gamine. Je vois beaucoup de gens désabusés autour de moi, surtout des hommes, à cause de leur passé douloureux. Moi, je ne me sens pas du tout dans cet état d’esprit. J’ai parfois vécu des choses difficiles, mais elles m’ont permis de m’élever, de m’améliorer, et elles me serviront à vivre encore mieux chaque instant. »

Elle a ensuite ajouté : “J‘ai envie d’être avec quelqu’un qui aime partager. Partager des valeurs humaines, l’altruisme, l’envie de se mettre au service de l’autre […] J’attends une relation équilibrée car j’aime aussi ma liberté. En vieillissant, on ne reproduit pas forcément les mêmes schémas amoureux. Je n’ai pas forcément envie d’une vie de couple, d’un partage au quotidien comme j’ai pu avoir avec mon mari et mes enfants. J’ai une approche différente.”. Avis aux candidats potentiels !

Alix Brun