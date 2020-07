Sophie Davant dévoile une photo super rare de sa fille, la toile sous le choc !

La pétillante animatrice de France 2, Sophie Davant aux cotes de sa fille, Valentine pour une journée très spéciale. Très active sur les réseaux sociaux, Sophie Davant partage quotidiennement de très belles photos des tournages de l’émission phare de France 2 qu’elle présente, Affaire Conclue, de son quotidien, de ses vacances, mais très rarement sur sa vie de famille. À l’occasion de son anniversaire, le 19 mai dernier, la maman de deux enfants, célébrait ses 57 ans avec une personne très chère à son cœur, sa fille Valentine.

Si heureuse de la retrouver après ces longs mois de confinement dus à la pandémie, que Sophie Davant a passé seule dans sa campagne en Normandie. L’emblématique animatrice présente tout d’abord un repas qu’elles ont partagé. Un dîner très spécial pour fêter cet événement, et mijoté exceptionnellement par Valentine. Très fière, Sophie Davant publie une jolie photo qui incarnera ce moment. » Ma fille Valentine aux fourneaux hier soir pour me concocter ce joli dîner d’anniversaire : carré de veau, tombée de poireaux, poêlée de champignons, petites pommes de terre dorées ! Un délice ! Merci ma puce ! Tellement heureuse de te revoir « , a-t-elle alors écrit en légende de sa publication.

Le lendemain, c’est par une magnifique journée ensoleillée à Paris, sur les quais de Seine, que Sophie Davant, immortalise un superbe moment passé avec sa fille. Les deux femmes sont radieuses, posent avec un sourire rayonnant et portent d’ailleurs les mêmes lunettes de soleil. L’animatrice et maman comblée affiche son bonheur d’avoir retrouvé sa fille après ces longs mois d’absence et remercie également ses fans et amis qui n’ont pas manqué de lui envoyer de nombreux messages d’anniversaire. Une photo mère-fille que les très nombreux followers de Sophie Davant ont été très ravis de découvrir, et pour beaucoup très surpris par leur ressemblance. “ Les deux mêmes… « , » Tiens deux sœurs « , » Ressemblance totale, c’est qui la fille, c’est qui la mère ? « , » On dirait deux sœurs ! « , » Mais que vous êtes belle telle mère telle fille, votre sœur ? Vous vous ressemblez beaucoup « . Une ressemblance, il est vrai est très frappante.

Ses deux enfants, Valentine âgée de 24 ans, et son frère Nicolas, qui va bientôt fêter ses 26 ans dans quelques jours, sont nés de son union avec le journaliste et animateur Pierre Sled. Une relation très complice qui aura duré 23 ans. Ils étaient donc encore jeunes lorsque leurs se sont séparés en 2012. Comme dans bon nombre de familles qui se séparent et se déchirent, le divorce de leurs parents leur a été très difficile à vivre.

Une période de sa vie sur laquelle la présentatrice était revenue dans son livre, Ce que j’ai appris de moi, dans lequel elle avait déjà évoqué ces moments très compliqués qu’elle avait vécus avec ses enfants depuis son divorce. Sa fille Valentine très touchée par cette rupture, a beaucoup souffert jusqu’à arrêter de manger et tomber dans l’anorexie. Lors d’un entretien avec le Parisien, Sophie Davant avait expliqué combien ce divorce avait touché profondément Valentine, qui était alors lycéenne. » Elle a ressenti le besoin de tout contrôler, se rappelle l’animatrice, ses notes comme sa nourriture « .

Une séparation que la jeune fille, en souffrance, ne pouvait contrôler bien sur elle-même, alors elle tentera de contrôler sa propre vie, et si elle excelle à l’école, elle tombera aussi très malade en cherchant à contrôler sa nourriture » Elle a eu son bac ES avec mention très bien, elle nous a inquiétés en tombant dans l’anorexie jusqu’à devenir très affaiblie, révèle Sophie Davant. Elle fuyait tous les repas, et cela a été une période difficile « . Une séparation très douloureuse à vivre pour l’animatrice, qui se sentait coupable et parlait de son divorce comme d’un » deuil « , mais qui aura affecté également ses enfants.

Alors qu’elle avait confié dans le magazine Femme actuelle il y a 3 ans, qu’elle avait » hâte » que ses enfants quittent le nid familial. « Quand je rentre, le soir, les canettes de bière traînent, il y a des disques partout, des platines de mixage à la place de mes bibelots. Ça pue la clope parce que dix copains sont passés. Je dois m’enfermer dans ma chambre en attendant qu’ils s’en aillent. Je ne suis plus chez moi. C’est insupportable « . Des tensions qui n’empêchent toutefois pas Sophie Davant d’être très présente pour ses enfants…. » A mon grand étonnement, j’ai parfois envie qu’ils aillent vivre ailleurs, car j’ai suffisamment confiance en la qualité de nos échanges. Autour d’un bon repas en famille » avait–elle expliqué avant d’ajouter que les troubles alimentaires de Valentine ne sont désormais plus que de lointains souvenirs. Une cohabitation et différence de génération que la belle Sophie aura eu quelques difficultés aussi à surmonter, mais depuis, pour son plus grand bonheur, ses enfants ont grandi et ont pris leur envol. Une charmante famille qui, malgré ses déchirures, a retrouvé le sourire.

Sophie Davant peut désormais savourer ses dîners et petites attentions que ses enfants lui offrent désormais, tel ce charmant anniversaire que Valentine lui avait réservé.

Si son ex-mari, Pierre Sled s’est remarié, Sophie Davant elle, confiait dans le magazine Nous Deux, du 7 juillet dernier qu’elle restait en fin de compte très attachée à sa liberté. Des expériences sentimentales passées qui ont fait d’elle la femme qu’elle est aujourd’hui. » Je suis toujours une grande amoureuse. J’ai l’impression que le meilleur reste à venir. Même si j’ai une expérience de la vie, je garde ma fraîcheur, l’envie de découvrir… Je suis toujours une gamine « , a-t-elle confié, avant de rajouter qu’elle sait parfaitement ce qu’elle souhaite dans une relation avec l’homme qui partagera sa vie.

» Aujourd’hui, je me suis prouvé des tas de choses, j’ai donc plutôt envie de vivre une relation basée sur des aspects qui me paraissent essentiels. J’ai envie d’être avec quelqu’un qui aime partager. Partager des valeurs humaines, l’altruisme, l’envie de se mettre au service de l’autre « , a expliqué la présentatrice de France 2. » J’attends une relation équilibrée, car j’aime aussi ma liberté « , a-t-elle avoué. Aujourd’hui, Sophie Davant n’a pas forcément envie d’une vie de couple, comme elle a pu partager son quotidien autrefois avec son ex-mari et ses enfants, mais d’une relation de partage où chacun respecte sa liberté.