Sophie Davant : elle affole la toile avec son nouveau look entièrement blanc !

Sophie Davant est l’une des animatrices les plus glamour du PAF. Au sein de la rédaction de LDpeople, on l’adore. D’ailleurs, sur son compte Instagram, la présentatrice de 57 ans rassemble une communauté de 130 000 abonnés. Ce n’est pas pour rien. Elle choisit toujours avec goût ses tenues. Maquillage, coiffure, accessoires, rien n’est laissé au hasard !

Dans les coulisses du tournage d’Affaire Conclue

Dimanche 21 février, la belle quinquagénaire a posté un magnifique cliché pris dans un musée. « Tournage de la deuxième partie de soirée, qui succèdera à notre prime romantique tourné au château de Pierrefonds. Nous sommes avec @harold.hessel au musée Camille Claudel à Nogent sur Seine, sur les traces d’un buste de Rodin vendu dans @affaireconclue . », a-t-elle ainsi expliqué en légende à ses fans.

On craque pour sa veste effet cocooning !

Sur le cliché qu’elle a posté, on la découvre dans une tenue 100 % écrue de la tête aux pied. Et on lui dit bravo ! C’est un sans faute. L’animatrice a choisi en effet une magnifique veste effet cocooning accompagnée d’un legging dans les mêmes tons. Et même sa paire de botte se fond dans les mêmes camaïeux.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sophie Davant (@sophie_davant)

Lanceuse de nouvelles tendances ?

En dessous de sa veste, elle a opté pour un sweat à capuche pour une touche branchée, légèrement plus foncée que le reste. Cristina Cordula n’a qu’à bien se tenir ! Au sein de LDpeople, on est même sûr que Sophie Davant va lancer une nouvelle mode.

« Je fais toujours des choix qui me correspondent. »

En tous cas, Sophie Davant peut aussi se féliciter. Car son succès à l’antenne ne s’est jamais démenti. En juillet 2020, elle s’est confié dans les colonnes du magazine Plein Vie sur les secrets de sa réussite. « Je pense que le secret, c’est d’abord de faire son métier sérieusement, de ne pas se reposer sur ses succès ou ses acquis. Le doute permet d’avancer. Je fais aussi toujours des choix qui me correspondent, qui me permettent d’être moi-même, en phase avec ma personnalité. Le public y est sensible, il voit quand je suis bien dans ce que je fais. », a-t-elle ainsi expliqué.

« J’ai un côté proche et accessible, les gens se reconnaissent en moi. »

Et si elle fait attention à son physique et à son apparence, c’est aussi par respect vis-à-vis de son public. « Physiquement, il faut aussi être agréable à l’antenne, faire attention à soi, apporter un sourire, une bonne humeur, une positivité. C’est ainsi que les gens se sentent accompagnés dans leur quotidien. J’ai grandi auprès des téléspectateurs, ils ont vu mes succès, mes échecs, mes doutes, etc. » Et de poursuivre : « J’ai un côté proche et accessible, les gens se reconnaissent en moi. Ce sont toutes ces petites choses qui me permettent de durer. »

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sophie Davant (@sophie_davant)

« Je suis une esthète. »

Sophie Davant trouve d’ailleurs son bonheur dans l’émission Affaire Conclue. Car elle aime les belles choses, qu’il s’agisse de vêtements mais aussi d’objets à chiner. « Je suis une esthète. J’aime les objets, la déco, j’ai du goût. Je sais repérer les beaux objets. Au contact de ces commissaires-priseurs qui ont une grande culture, j’apprends beaucoup depuis trois ans. Comme je suis très curieuse, je me régale. » Et d’ajouter : « D’ailleurs, les téléspectateurs s’amusent de constater mes progrès. Eux aussi en ont fait. Grâce à l’émission, ils ont pris conscience de la valeur des objets qu’ils viennent vendre. »

« J’ai de plus en plus le goût des beaux objets. »

Pour autant, elle n’a pas radicalement changé l’intérieur de chez elle depuis qu’elle présente ce programme ! « Ça n’a pas changé ma déco, mais j’ai de plus en plus le goût des beaux objets. Je sais les repérer encore mieux. Surtout les petits tableaux. J’en ai d’ailleurs racheté un certain nombre aux acheteurs après l’émission. J’adore les marines. J’aimerais aussi m’acheter un saint Pierre en bois du XVIe ou XVIIe siècle, un angelot du XVIIIe siècle, un joli vase Gallé… », a-t-elle ainsi poursuivi auprès de nos confrères du magazine Pleine Vie. Et si comme la rédaction de LDpeople, vous adorez Sophie Davant, voici une vidéo pleine de rires et d’émotions extraite de l’émission C’est au programme sur France 5 :