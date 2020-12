Sophie Davant très coquine! Elle se lâche dans “Affaire Conclue”, ça vaut le détour !

Sophie Davant est la présentatrice phare de France 2. Sur Affaire Conclue, elle est comme chez elle. À l’aise avec ses équipes, ses fans mais aussi les vendeurs, elle n’hésite plus à exprimer le fond de sa pensée. Et parfois, cela crée des situations cocasses. C’était donc le cas lors de l’épisode d’Affaire Conclue diffusé le 16 décembre dernier. Sophie Davant interrogeait un des participants sur son parcours afin de le présenter au public. Et son passé de ramasseur de balle pour de grands tournois de tennis l’a mise en émoi. En effet, le vendeur, Maxence, a eu l’occasion de toucher les bras de Rafaël Nadal et Sophie Davant en était jalouse. LDPeople vous propose de découvrir cette anecdote amusante.

Sophie Davant se laisse emporter par le récit d’un vendeur

Sophie Davant s’intéresse avec passion à tout ce qu’il se passe dans Affaire Conclue. Aussi bien à la vie des objets qu’à la vie des vendeurs venus lui rendre visite. Alors, c’est pas curiosité mais également pour les mettre à l’aise qu’elle les interroge pour leur permettre de se présenter. Le mercredi 16 décembre dernier, Maxence se présente comme un jeune homme passionné de musique qui a été ramasseur de balle pour de grands tournois de tennis dans son adolescence. Il était fier de raconter qu’il a donc eu la chance de poser avec le finaliste de Roland-Garros. Une photo sur laquelle il peut toucher le trophée. Mais ce n’est pas ce que Sophie Davant retient de cette anecdote. Émoustillée, elle retient que Maxence se trouvait proche de Rafaël Nadal. Et plutôt que le trophée, c’est lui qu’elle aimerait vraisemblablement pouvoir toucher.

L’animatrice d’Affaire Conclue se perd dans des rêveries explicites. Sophie Davant imagine les muscles saillant du tennisman et qu’il doit être impressionnant de pouvoir les toucher. Après cette réflexion, c’est un flottement en plateau. Personne pour venir à la rescousse de Sophie Davant qui s’est perdue dans ses pensées plus vraies que nature. Heureusement, elle change de sujet et reprend ses esprits. Mais les internautes savent bien que Sophie Davant a un penchant pour la musculature masculine.

Les fans de l’animatrice ont bien compris quel était son péché mignon

En effet, ce n’est pas la première fois que l’évocation de sportif de haut niveau la laisse rêveuse. De quoi amuser la Toile qui a repéré son penchant pour les hommes bien bâtis au fil des années. LDPeople a sélectionné quelques messages d’internautes qui le prouvent.

#affaireconclue

À tous les coups Sophie Davant va dire à Gilles vous faites du sport vous êtes musclés — Cassius (@AxelRose6666) August 21, 2020

#affaireconclue Bah oui il fallait le voir de dos 😏merci Sophie ,joli dos musclé 😍 — Natacha F.J (@FjNatacha) December 2, 2019

#affaireconclue sophie me trop rire a chaque fois qu’elle se trouve avec le ga tout en muscle mimi les 2 jkif — Emmanuel Hebert (@desper58) March 15, 2018

Sophie Davant ne semble pas pouvoir s’en empêcher. Les muscles lui plaisent et après tout pourquoi pas ? L’animatrice d’Affaire Conclue ne fait finalement que rêver à voix haute.