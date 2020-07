Sophie Davant: elle solde sa robe en satin ! que se passe t-il ?

Sophie Davant a toujours de super look, c’est « magnifaïk ma chérie » comme pourrait le dire Cristina Cordula ! Et aujourd’hui on peut s’offrir la même robe que la présentatrice d’Affaire Conclue ! Un très Bonne nouvelle, sa robe satinée The Kooples est actuellement en solde !

Sophie Davant postait sur son compte Instagram une autre photo d’une de ses tenues, il y a quelques jours. Un robe qui avait été portée pour son émission Affaire Conclue, diffusée sur France 2.

Tenue de tournage! @aurore_stylist @thekooples @prada @affaireconclue

Il s(agti d’une tenue très appréciée, avec sa coupe vintage, sa matière satinée, et sa jolie couleur turquoise, qui va de pair avec la saison estivale.

IL est vrai que l’on aime beaucoup décrypter les lis de l’animatrice blonde.

Qui sait se mettre en valeur et ne nous déçoit pas depuis la reprise récente des tournages.

Elle détient notamment une robe colorée de chez Pinko ou encore une robe à l’imprimé toile de Jouy, signée Claudie Pierlot.

Mais c’est sur cette robe longue, avec sa coupe vintage, ses manches courtes, son décolleté en V, son boutonnage et sa matière satinée que Sophie Davant a craqué récemment et nous aussi on est fans !

Sa couleur turquoise, est très jolie et fait de cette robe une pièce unique et indispensable pour cet été.

C’est la griffe The Kooples, qui a signé cette cette robe à la fois romantique et estivale. Elle coûte normalement 318 euros habituellement. Mais cette dernière est soldée, heureusement pour nos finances et coûte 222,50 euros. Une économie donc non négligeable qui montre que Sophie Davant, malgré son salaire ne fait pas de gros excès.

Sophie Davant écume pourtant souvent les critiques sur son arrogance ou sa manière de prendre les gens de haut.

Jour de tournage! @claudiepierlot @yves_saint_laurent___ @aurora__g

Lors d’un interview dans l’émission « En toute intimité », le 24 mai avec le chroniqueur Sam Zirah, son grand ami, Pierre-Jean Chalençon, l’acheteur emblématique de l’émission de France 2, était revenu sur ces critiques dont fait régulièrement l’objet l’animatrice sur les réseaux sociaux. Le collectionneur et brocanteur a donc exprimé sa grande amitié pour Sophie Davant et son incompréhension des messages haineux qu’elle a reçu » Moi, j’adore Sophie alors c’est très difficile. C’est terrible parce que justement, sur les réseaux, les gens se déchaînent et c’est gratuit. (…) Les gens sont violents, mais j’avoue Sophie, elle s’en prend plein sa gueule, …. Les gens sont très durs avec Sophie, alors que c’est une belle personne. Moi, je lui ai toujours dit qu’il fallait faire attention à ces réseaux, car il y en a qui sont jaloux maladivement, ce sont d’ailleurs souvent les mêmes qui relaient » s’est-il exprimé.

Mais certains la soutiennent et n’hésitent pas à lui demander aussi où elle a pu se procurer ses vêtements : “ Vous avez des tenues Waou”, “ Robe magnifique ”, “ On peut avoir la marque de vos vêtements ? ”, “ Très belle robe Sophie toujours classe comme d’habitude “, “Quelle marque vous portez ? ”, peut-on lire dans de nombreux commentaires.

Pourtant Sophie Davant a aussi été taxée de « sac d’os » après une photo d’elle postée aux côté de Catherine Lara.