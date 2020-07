Sophie Davant, en couple? La présentatrice fait des révélations sur sa vie amoureuse

Âgée de 57 ans, Sophie Davant est une femme rayonnante. Divorcée et mère de deux enfants, la présentatrice a parlé de sa vie amoureuse et sentimentale à l’occasion d’un entretien accordé au magazine à « Nous Deux ». La quinquagénaire y fait de nombreuses révélations.

Sophie Davant est l’une des personnalités les plus populaires de la télévision française. La question que beaucoup de téléspectateurs se pose est : l’animatrice est-elle toujours célibataire ? Elle a vécu durant plus de vingt ans avec l’homme de télé Pierre Sled. Elle l’a quitté en 2012. Ensemble, ils ont eu deux enfants : Valentine, âgée aujourd’hui de 24 ans et Nicolas qui a 26 ans. Dans l’entretien que Sophie Davant a accordé à « Nous Deux », elle évoque sa situation amoureuse. L’animatrice d’Affaire Conclue livre même quelques révélations. D’un point de vue professionnel, elle est comblée car l’émission est très suivie et réalise de belles audiences.

Elle dit tout sur sa vie sentimentale

A 57 ans, Sophie Davant a une certaine expérience de la vie. Aujourd’hui, elle sait ce dont elle a besoin pour être heureuse dans sa vie amoureuse. « On se construit avec son passé, son expérience. Je ne regrette rien de ce que j’ai vécu. Les personnes que j’ai aimées et les histoires que j’ai vécues font ce que je suis actuellement », a-t-elle indiqué, avant d’enchaîné : « je souhaite une relation équilibrée, parce que j’aime également ma liberté. Je n’ai pas vraiment envie d’une vie de couple classique, d’un partage au quotidien comme j’ai pu avoir avec mon mari et mes enfants. J’ai une autre approche ».

Une prochaine histoire d’amour pour Sophie Davant ?

La présentatrice vedette de l’émission Affaire conclue sur France 2 est toujours disponible pour une grande et belle histoire d’amour. Elle s’est séparée du grand écrivain Erik Orsenna. Aujourd’hui, Sophie Davant vit l’amour sans complexe, passionnément, un peu comme une adolescente. Elle ne veut plus se prendre la tête. « Je suis toujours une grande amoureuse. J’ai l’impression que le meilleur est devant moi. Même si j’ai une expérience de la vie, je conserve ma fraîcheur, l’envie de découvrir. Je reste toujours une gamine », a confié la présentatrice au magazine Nous Deux.

Voir cette publication sur Instagram Tenue de tournage! @aurore_stylist @thekooples @prada @affaireconclue Une publication partagée par Sophie Davant (@sophie_davant) le 23 Juin 2020 à 6 :28 PDT

Quel homme idéal pour Sophie Davant ?

La presse s’intéresse beaucoup à la vie sentimentale de Sophie Davant. En mai 2020, la présentatrice de France 2 avait accepté de dresser pour le magazine Gala, le portrait-robot de son homme idéal. Elle avait listé de nombreuses qualités à avoir. Il devra surtout partager des valeurs communes avec elle. « Aujourd’hui, je me suis prouvé énormément de choses, j’ai donc plutôt envie de vivre une relation fondée sur des choses qui me semblent essentielles. J’ai envie d’être avec une personne qui aime partager. Partager des valeurs humaines, l’altruisme, l’envie de se mettre au service de l’autre », a-t-elle indiqué. Le futur prétendant est fixé sur les intentions de Sophie Davant.