Sophie Davant endeuillée: la mort de son fidèle compagnon annoncé par un Journal en France! (Flashback)

Stressée par le récent confinement, la présentatrice Sophie Davant est revenue sur un événement très triste de sa vie qui s’est déroulé par le passé. LdPeople revient sur ce triste épisode.

Sophie Davant avait tissé un lien incroyable avec son compagnon fidèle : son animal domestique ! La présentatrice, qui est née en 1963 à Bordeaux, est l’une des personnalités phares de France 2. Elle aime tellement les animaux, qu’elle en a adopté un. Il s’agit d’une chienne. En sa compagnie, la journaliste indique qu’elle a vécu des moments formidables avec elle. Elle en était folle. D’ailleurs, elle disposait de nombreuses photos de son animal fétiche dans sa maison mais aussi sur son téléphone. Une relation très affective s’était mise en place au fil du temps.

Le décès de sa chienne, un coup dur pour Sophie Davant

Indéniablement, la mort de la chienne a été un moment difficile pour Sophie Davant. Lorsque la journaliste qui présente Affaire Conclue sur France 2, évoque la mémoire de sa chienne, elle tout de suite très émue et bouleversée. Il faut dire que cette disparition fut brutale. Tandis qu’elle souhaitait se marier une nouvelle fois, l’animatrice de France 2 a été très touchée. Sa chienne est morte suite à une terrible embolie pulmonaire qu’elle aurait attrapée deux jours avant sa mort. Sophie Davant était totalement anéantie. Une complicité s’était vraiment tissée au fil du temps.

Une vie boulversée pour Sophie Davant

D’après son époux George Menut, cette disparition soudaine a totalement changé le courant de leur vie. Ainsi, les jours suivant la mort de l’animal furent vraiment compliqués. Il précise que Sophie Davant y penser en permanence et était très perturbé par ce décès. Elle a fait tout un travail de deuil pour clore cette séquence très pénible. Le fait de voir cette information s’étaler en Une du magazine France Dimanche, cela l’a beaucoup affecté. 2020 a aussi été une année compliquée pour la présentatrice qui a passé une partie du confinement du printemps dernier, dans une belle maison dans le Sud de l’hexagone.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sophie Davant (@sophie_davant)

Sophie se confie

Durant le programme télé « Animaux Stars » animé par le truculent Bernard Montiel, Sophie Davant eut l’occasion d’évoquer ce fâcheux épisode. Elle avait vraiment les larmes aux yeux et a parlé de l’extraordinaire complicité qu’elle entretenait. Elle a en tête, tant de bons moments avec elle. Cette chienne a laissé un énorme vide dans la vie de l’animatrice. Les plaies sont encore à vif. Les téléspectateurs ont été très touchés par ce témoignage. Mais Sophie Davant a beaucoup de caractère et sait se relever de ce genre de situation. On a pu voir qu’elle savait animer des émissions avec un grand professionnalisme. D’ailleurs, le programme Affaire Conclue fait un vrai carton et enregistre de belles audiences depuis déjà plusieurs années. Les dirigeants de France 2 sont très satisfaits des prestations de Sophie Davant qui a réussi à fidéliser un public très large et familial.