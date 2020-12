Sophie Davant et Caroline Margeridon en vacances, elles présentent leur “nouveau bébé” (sublime!)

Après la diffusion d’une émission spéciale d’Affaire conclue, spéciale Noël, Sophie Davant a décidé de s’octroyer quelques jours de repos. En effet, l’animatrice a pris la direction de la Normandie pour se ressourcer quelques jours. Mais cette fois-ci, la célèbre présentatrice n’est pas seule comme à son habitude. En effet, elle est accompagnée de Caroline Margeridon la célèbre acheteuse du programme de France 2. Les deux stars du petit écran partagent donc avec leurs fans une photo de leur dernière rencontre. LD People revient sur la publication des deux quinquagénaires dans laquelle elles accueillent un autre invité !



Sophie Davant et Caroline Margeridon : un troisième convive durant leurs vacances



Plus que deux collègues



Depuis quelques années, Sophie Davant fait les beaux jours de France grâce à son émission Affaire conclue. En effet, le programme de France 2 a rapidement connu le succès et réalise quotidiennement de très belles audiences. Ainsi, les candidats se bousculent sur le plateau afin de vendre leur objet au meilleur prix. Mais la réussite de ce concept tient également à la personnalité des acheteurs. Ainsi Julien Cohen et anciennement Pierre-Jean Chalençon sont vite devenus des visages incontournables du programme. Parmi ces nouvelles célébrités du petit écran, il y a également Caroline Margeridon une femme d’affaires et brocanteuse, haute en couleur.



Assez rapidement, une véritable amitié semble s’être installée entre Sophie Davant et Caroline Margeridon. Pour preuve, elles paraissent désormais inséparables. Dès lors, les deux femmes ont décidé de partir en vacances ensemble. Elles ont donc choisi une destination chère au cœur de la présentatrice. Leurs fans peuvent donc les découvrir dans les rues d’un petit village normand pour une promenade improvisée. Mais lors de cette sortie, elles paraissent avoir fait une rencontre qu’elles ne sont pas près d’oublier. LD People vous raconte tout.



Très actives sur les réseaux sociaux



Aussi bien Sophie Davant que Caroline Margeridon peuvent aujourd’hui se vanter d’avoir une large communauté. En effet, les deux femmes rassemblent un grand nombre d’admirateurs sur la toile. Même si parfois elles sont l’objet de certaines critiques, elles peuvent compter sur des fans fidèles en toutes circonstances. Dès lors, l’acheteuse d’Affaire conclue décide de partager un grand nombre de moments de sa vie quotidienne. Dans une vidéo sur Instagram, la brocanteuse se réjouit donc d’être en compagnie de son amie pour quelques jours de repos bien mérité ” Je suis partie me reposer en Normandie. Je suis dans un endroit merveilleux “.



Quelques instants plus tard, c’était au tour de Sophie Davant de revenir sur cette journée entre copines. Mais les fans de l’animatrice ont également pu découvrir un nouvel invité sur ce cliché. En effet, la présentatrice d’Affaire conclue présente son nouveau compagnon. Il s’agit d’un joli petit chien noir qui ne semble plus vouloir la quitter. Sophie Davant et Caroline Margeridon présentent donc Raoul ” leur nouveau bébé “. Et apparemment, elles ont bien l’intention de le ramener à Paris sur le plateau de l’émission. Cependant, Caroline Margeridon met en garde les téléspectateurs ” Il n’y aura pas d’Affaire conclue avec lui “ !