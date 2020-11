Sophie Davant fond en larmes en se confiant sur la mort de sa maman, des révélations touchantes!

Ce mercredi 18 novembre, Yann Barthes invitait sur son plateau Sophie Davant. Dans Le Quotidien, l’animatrice d’Affaire Conclue a fait des confidences très émouvantes sur le décès de sa maman. Elle a également annoncé son incroyable nouveau projet !

Sophie Davant a beaucoup souffert de l’arrêt brutal de C’est au programme sur France 2. Cette émission, elle l’avait présentée chaque matin pendant 21 ans. Et un an et demi après sa déprogrammation, elle souffre encore de sa disparition. Même si elle adore Affaire conclue dans laquelle les téléspectateurs la découvre à chaque épisode pleine de joie, pimpante et drôle, elle avait envie d’autre chose.

Et ce nouveau projet dont elle avait tant besoin, elle est venue l’annoncer sous les projecteurs du Quotidien. Il vient enfin de voir le jour ! Il s’agit d’un magazine version papier. L’animatrice le présente “comme une conversation entre femmes” qui intéressent celles “qui ont acquis une expérience de vie leur offrant recul et connaissance de leurs vraies aspirations, qui sont pleinement tournées vers les autres, sans pour autant négliger leurs désirs personnels de Sophie Davant “.

Un magazine féminin “décomplexé, positif et complice“

Ce magazine féminin prend un ton assurément “décomplexé, positif et complice”. Sophie Davant veut apporter à ses lectrices de l’information, du décryptage, des témoignages mais aussi l’éclairage d’experts. Aussi, pour chaque numéro, elle fait appel aussi bien à des psychologues, des sociologues, des médecins que des sexologues.

Mais elle n’oublie pas non plus de faire une large place aux artistes. Et ce magazine sort dans les kiosques dès aujourd’hui ! Son nom ? “S”, comme Sophie. Si la belle quinquagénaire venait en faire la promotion sur TMC ce mercredi 18 novembre, l’invitée de Yann Barthes s’est laissée aller à des confidences plus intimes avec Sophie Davant.

“Je crois beaucoup aux signes et ce n’est pas rien que ce magazine sorte en ce moment.”

Elle a notamment raconté de douloureux décès de sa maman. “Là je vais être un peu émue parce que figurez-vous que ma mère est décédée un 17 novembre et elle a été enterrée un 19 novembre, on est juste entre les deux. Donc ce n’est pas rien. Je crois beaucoup aux signes et ce n’est pas rien que ce magazine sorte en ce moment“, a-t-elle expliqué avec beaucoup d’émotion dans la voix. Elle a fait beaucoup d’efforts pour continuer : “Ma mère était quelqu’un que j’admirais beaucoup. Qui était magnifique, un peu comme Kim Novak, grande blonde, yeux bleus, pulpeuse, rien à voir avec moi physiquement.”

L’animatrice s’est montrée d’autant plus fragilisée quand elle a abordée cette question qu’elle a perdu sa maman très jeune : “J’avais une sacré personnalité. On s’engueulait souvent avec ma mère. Je passais mon temps à poser des questions et je l’ai saoulé avec mes questions. Je voulais connaître le pourquoi du comment sur tout, sur tous les sujets. Et puis j’avais besoin de m’opposer pour me construire. C’est très commun à pas mal d’adolescents et de jeunes gens. Je me suis toujours demandée si nos deux personnalités auraient pu cohabiter à long-terme. C’est une réflexion douloureuse et difficile. Je l’ai perdu à 20 ans.”