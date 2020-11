Sophie Davant impressionnée par les muscles, elle craque dans “Affaire Conclue”

Sophie Davant aura été de très bonne humeur dans l’épisode d’Affaire Conclue diffusé le 4 novembre dernier. La présentatrice phare de France 2 n’a pas eu le temps de s’ennuyer il faut dire. Entre l’un des vendeurs et Julien Cohen, elle était entourée par deux hommes très bien bâtis. En effet, le développé-couché semble être très à la mode et cela n’est pas pour déplaire à Sophie Davant. Impressionnée par les récits des prouesses sportives de l’un des vendeurs du jour et de Julien Cohen, Sophie Davant ne fait rien pour le cacher. Les téléspectateurs se sont évidemment amusés en découvrant ce passage incongru pour Affaire Conclue.

Sophie Davant surprend les fans d’Affaire Conclue avec des réflexions à la limite du flirt

Sophie Davant se retrouve parfois dans de drôles de situations, ou du moins des situations inattendues. Présentatrice d’Affaire Conclue depuis plus de trois ans maintenant, elle a eu l’occasion de se retrouver dans diverses situations exceptionnelles. Car entre les vendeurs et les acheteurs, les péripéties ne manquent pas. Mais parfois, c’est Sophie Davant elle-même qui crée malgré elle des passages originaux qui resteront dans les mémoires des fans. Affaire Conclue n’a d’ailleurs pas fini d’assister à des scènes surprenantes. Certes il s’agit toujours pour des vendeurs de venir vendre des biens aux enchères à des acheteurs. Mais les objets sont toujours différents et les rencontres toujours surprenantes.

De plus, les réactions de Sophie Davant amusent énormément une bonne partie du public. Le ton qu’elle emploie pour s’adresser aux vendeurs ne semble pas avoir de demi-mesure. Parfois ses fans la jugent donc trop formelle et parfois ils estiment qu’elle presque en train de les draguer ! Sophie Davant fait simplement son travail mais il est vrai qu’il est facile de reconnaître si elle est réellement impressionnée dans son regard. Et dans l’épisode d’Affaire Conclue du 4 novembre dernier, pas de doutes possibles : Sophie Davant avait les yeux pétillants.

L’animatrice n’a pas su cacher être épatée par la force athlétique d’un vendeur et de l’un des acheteurs

À la surprise générale, Sophie Davant va complimenter sans réserve un des vendeurs du jour. Avant de faire de même envers Julien Cohen, l’un des acheteurs. Frederic venait vendre une œuvre hollandaise et empochait la jolie somme de 2 500 euros. Sophie Davant se rend alors en salle des enchères (fait assez rare) pour féliciter le vendeur. Et le manqua pas d’avertir les acheteurs qu’ils étaient en présence d’un champion du monde. Soulevant 165 kilos en développé-couché, il a évidemment impressionné son auditoire. L’animatrice d’Affaire Conclue profitait donc de l’occasion pour mettre Julien Cohen en avant, lui aussi adepte de ce sport. Ce sont 100 kilos que l’acheteur tient pour reccord personnel pour le moment. Sophie Davant en était troublée, elle a alors félicité les “beaux gosses” de leurs exploits. De quoi amuser les téléspectateurs qui devinaient qu’elle n’était pas insensibles aux hommes musclés.