Sophie Davant: injuriée par de nombreux fans, elle répond et sort l’artillerie lourde.

Sophie Davant est suivie par des milliers de personnes. En majorité, tous des fans de son travail de présentatrice, d’Affaire Conclue notamment, et de sa carrière en général. Cependant, parmi ses fans se trouvent également des personnes qui n’ont de cesse de lui adresser des critiques. Ces personnes sont capables d’utiliser le moindre prétexte pour juger de manière négative, le fond ou la forme des publications de Sophie Davant. L’animatrice sait qu’il est impossible défaire l’unanimité, mais elle ne se laisse pas faire sans réagir pour autant. En effet, le lundi 17 août dernier, Sophie Davant partage un cliché particulier. Une photo qui va remettre les fans a la critique facile à leurs places. Mais vous allez voir que cela ne les empêchera pas de continuer.

Sophie Davant répond avec subtilité aux critiques de ses abonnés

Sophie Davant était obligée de partager une image sur les réseaux sociaux le 17 aout dernier. Car elle ne pouvait pas imaginer que ses fans puissent manquer la reprise des inédits d’Affaire Conclue. En effet, c’est les 17 août que démarrait la saison 4 d’Affaire Conclue. Un moment que le public de France 2 attendait forcément avec impatience. Peut-être que cela va leur permettre de se détendre un petit peu ? Et être moins nombreux à tenter de casser du sucre sur le dos de Sophie Davant ? Pas vraiment malheureusement.

En effet, Sophie Davant reçoit énormément de critiques sur Instagram. Au milieu des commentaires bienveillants et bourrés d’amour, elle doit faire avec certains qui pourraient devenir vraiment décourageants. Sophie Davant est régulièrement taxée de personne froide ou distante. Certains vont même jusqu’à imaginer qu’elle prend les gens de haut lorsqu’elle ne les apprécie pas. Alors que Sophie Davant est véritable adorable, ses intentions sont souvent mal interprétée. Son respect de l’autre ou son admiration peut être perçue comme un refus de sympathiser.

Les injures sont légions mais elles ne vont pas l’abattre

Sophie Davant refuse de laisser ses fans penser de telles choses. Alors, elle répond tant bien que mal, à autant de commentaires qu’elle le peut. Mais là encore, cela ne suffit pas toujours. Par exemple, il y a dans sa communauté de fans, certaines personnes qui imaginent toujours quelque chose à redire. Elle partage un paysage sublime, ils diront qu’elle est trop souvent en vacances. Sophie Davant publie une photo d’elle en shooting, ils diront qu’elle porte trop de maquillage. Ou encore, si elle partage une photo d’elle sur le plateau, ses détracteurs trouveront à redire sur sa tenue qu’ils critiqueront sans vergogne.

Sophie Davant prend du recul et tente de recadrer les râleurs

Sophie Davant apprend malheureusement très rapidement à encaisser ce genre de commentaire. Sinon, elle aurait baissé les bras depuis longtemps. Bien au contraire de se laisser abattre, l’animatrice d’Affaire Conclue sait prendre du recul et remettre à leurs places ceux qui adorent râler. Et c’est en partageant sa publication du 17 août qu’elle va effectivement réussir à faire réfléchir certains d’entre eux.

Car Sophie Davant en a eu plus que marre de lire qu’elle était refaite, qu’elle portait trop de maquillage et retouchait ses photos. Elle va donc partager une image d’elle, naturelle. Elle vient de se réveiller, ne porte que très peu de maquillage et n’est pas coiffée de son volume habituel. Signalant tous ses détails en commentaires, Sophie Davant demande alors à ses fans si ils préfèrent la voir de cette manière.

Elle fait mouche et obtient davantage de soutiens

C’est la réponse idéale pour que les fans, qui s’acharnent sur elle, comprennent qu’ils ne seront en réalité jamais satisfaits. Cela aura également fait réagir ses fans les plus sympathiques. Car depuis cette publication, Sophie Davant peut constater que les injures, même maladroites, sont beaucoup moins nombreuses dans ses commentaires. De quoi permettre à Sophie Davant de garder le moral plus facilement. Elle peut également compter sur une partie de ses fans pour faire la guerre aux commentaires désobligeants à son égard.

Voir cette publication sur Instagram #goodvibes ! #friendship #morbihan #sailing @kujten Une publication partagée par Sophie Davant (@sophie_davant) le 18 Août 2020 à 2 :35 PDT

Sophie Davant semble heureuse. Elle est rayonnante et cela met tout le monde d’accord. Avec sa dernière publication sur Instagram, elle enfonce le clou et montre qu’elle profite de ses vacances. Un sourire pareil, cela ne s’invente pas. C’est donc sur une note positive que la majorité de ses commentaires se positionnent à présent.

La gloire ne va pas sans les critiques

Mais Sophie Davant a de l’expérience dans son métier. L’animatrice d’Affaire Conclue sait alors pertinemment qu’elle n’échappera jamais aux détracteurs. Mieux encore, il ne faut pas douter qu’elle réalise qu’il s’agisse du revers de la médaille. En effet, la notoriété a cet inconvénient de faire de vous la cible de remarques franches et peu courtoises.

Mais l’animatrice s’est assez arrêtée sur ce sujet. Il est temps pour elle de profiter de ses vacances en sachant qu’Affaire Conclue reprend et va cartonner. En effet, elle n’oublie jamais de remercier son public pour sa fidélité. Elle sait qu’ils sont nombreux devant les rediffusions et attendent d’être épatés par la suite. Sophie Davant fait de son mieux pour divertir ses fans et faire de son émission une vraie pépite. Contente de son travail, elle peut profiter de la Bretagne encore quelques jours. Mais elle sait aussi que ses détracteurs seront rapidement de retour. Encore une fois, personne ne saurait faire l’unanimité. Et tant que les reproches que certains de ses fans lui font tournent autour de son physique, elle sait qu’elle peut compter sur sa confiance en elle pour laisser couler.