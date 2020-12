Sophie Davant insulte Muriel Robin de “grosse”? Ces paroles qui créent un gros malaise !

Sophie Davant est la présentatrice phare d’Affaire Conclue. Mais comme vous le savez, ce n’est pas la première émission dont elle a les commandes. En effet, Sophie Davant a notamment été la présentatrice de C’est au programme. C’est dans cette émission qu’elle fait la rencontre de Muriel Robin entre autre. Mais sa rencontre avec l’humoriste n’est pas un souvenir très heureux pour cette dernière. Elle se souvient encore aujourd’hui, être partie vexée par les propos de Sophie Davant. LDPeople vous raconte tout à propos de cette anecdote de longue date.

Sophie Davant avait fait preuve d’indélicatesse à l’égard de Muriel Robin

Sophie Davant s’apprête à présenter une soirée Affaire Conclue exceptionnelle ce lundi 21 décembre. C’est le même soir que le premier film de Muriel Robin sera diffusé à la télévision. I love you coiffure reprendra les sketchs cultes de l’humoriste, mis en images et interprétés par elle mais aussi par un casting d’acteurs et d’humoristes prestigieux. Il faudra faire un choix pour les téléspectateurs. France 2 pour voir une émission inédite de Sophie Davant ou bien TF1 pour découvrir le premier film de Muriel Robin. C’est donc l’occasion de ressortir une anecdote qui concerne à la fois Sophie Davant et Muriel Robin.

Deux soirées bien différentes prévues le même soir

Pour faire la promotion de la diffusion de son film, l’humoriste est invitée sur de nombreux plateaux télévisés mais également en radio. Et c’est lors de son interview sur France Inter que Muriel Robin évoque un souvenir douloureux qui concerne l’animatrice d’Affaire Conclue. En effet, pendant son interview, Muriel Robin est interrogée sur divers sujets. Elle est notamment revenue sur les propos choquants d’Alain Delon concernant les couples homo-parentaux. Ensuite, Eric Dussart et Jade questionnent l’humoriste sur le risque de diffuser son premier film en même temps qu’une grande soirée Affaire Conclue sur une chaîne concurrente. En effet, Affaire Conclue rencontre un franc succès auprès du public.

Muriel Robin admet volontiers qu’elle n’aurait rien à vendre dans ce genre de programme. Mais elle se souvient de sa première rencontre avec Sophie Davant, certainement parce qu’elle en garde un souvenir déplaisant. Sophie Davant était alors animatrice pour C’est au programme et elle avait froissé l’égo de l’humoriste en lui souhaitant une “bonne grosse journée” avant de la quitter. Pour Muriel Robin, le “grosse” était de trop et elle s’est sentie attaquée sur son physique. En effet, elle est la seule à avoir eu le droit d’entendre cet adjectif. Aussi, elle a facilement imaginé que c’est son poids qui a fait fourcher la langue de Sophie Davant. Une maladresse qui reste donc en sa mémoire car son poids est aujourd’hui de dix kilos de moins.

Une chose est certaine, ce lundi 21 décembre promet une belle soirée de télévision. Que vous soyez sur TF1 ou sur France 2, vous risquez de passer de très bons moments.