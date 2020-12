Sophie Davant: la grosse gaffe de Dadju dans On est en direct, elle est super mal à l’aise

Ce samedi 12 décembre 2020, Laurent Ruquier reçoit une fois de plus un grand nombre d’invités dans son émission. Comme souvent, l’animateur a préparé de belles surprises aux téléspectateurs dans On est en direct. Cette fois-ci, Sophie Davant fait partie du casting du célèbre animateur de France 2. Mais durant cette soirée, la présentatrice d’Affaire Conclue va vivre un petit malaise ! En effet, un des participants la confond avec une autre star de la télévision. LD People vous explique comment la célèbre animatrice a réagi face à cette situation plus que gênante !



Sophie Davant : confondue avec une autre présentatrice



Une déjà longue carrière



Depuis plus de trois ans, Sophie Davant assure quotidiennement la présentation d’Affaire Conclue. Et d’ailleurs, le programme rencontre un immense succès. Pourtant, France 2 ne s’attendait pas à un tel raz-de-marée pour cette émission de l’après-midi. Car le programme basé sur les objets des téléspectateurs est devenu rapidement l’une des références de la chaîne. Âgée aujourd’hui de 57 ans, Sophie Davant revient donc en force à la une de l’actualité. Et surtout, elle est toujours l’une des présentatrices les plus suivies du paysage audiovisuel français.



Mais la carrière de la belle blonde a commencé bien plus tôt. En effet, ses fans ont pu la suivre, durant de nombreuses années, très tôt le matin dans son émission ’est au programme sur France 2. Au cours de ces nombreuses saisons, la star de France Télévisions a eu l’occasion d’accueillir un grand nombre d’invités. Mais visiblement, pas ceux qui sont sur le plateau avec elle le samedi 12 décembre aux côtés de Laurent Ruquier ! LD People vous explique comment Sophie Davant a été prise pour une autre.



Vous avez fait quelle émission Dadju avec Sophie Davant ? #OEED pic.twitter.com/s5UnJEZAhH — On Est En Direct (@OnEstEnDirectF2) December 12, 2020

De rapides présentations



Dès le début de son émission, Laurent Ruquier veut mettre tout le monde à l’aise. Pour ce faire, il fait les présentations. Dès lors, il demande comme à son habitude si ses invités se connaissent. Ainsi, il interroge Sophie Davant pour savoir si elle a déjà reçu David Hallyday ou Dadju présents ce soir-là dans On est en direct. Mais l’animatrice déplore de ne jamais avoir eu la chance de recevoir David Hallyday. Quant à Dadju, il se souvient d’avoir déjà participé à une émission avec Sophie Davant. Ainsi, le rappeur se remémore son passage dans C à vous sur France 5. Sauf que cette émission n’est pas présentée par Sophie Davant : mais bien par Anne-Elisabeth Lemoine !

Très surprise par cette confusion, la présentatrice de France 2 n’hésite pas à relever la méprise : ” Ah non… ‘ C à vous, c’est pas moi “. Pourtant, les deux célébrités se sont effectivement déjà rencontrées. La première fois, c’est à l’occasion du Téléthon toujours sur France Télévisions. Et ils auront également l’occasion de se croiser dans un programme intitulé La lettre. Pourtant, Dadju ne semble pas avoir été marqué par cette rencontre. Puisqu’il a du mal à se souvenir d’avoir déjà côtoyé la belle présentatrice. Mais Sophie Davant n’a pas l’air offusqué de cet oubli. En tout cas, cette séquence aura eu le don de faire sourire Laurent Ruquier ainsi que les téléspectateurs.