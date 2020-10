Sophie Davant reçoit des attaques sur son physique, elle répond agacée

Sophie Davant est l’animatrice phare d’Affaire Conclue. Mais ses fans ne sont pas tous présents pour elle, juste pour suivre cette émission de France 2. En effet, Sophie Davant commence sa carrière d’animatrice, radio et télévision, à la fin des années 1980. Le public ne peut donc plus se passer d’elle depuis longtemps. En revanche, sur les réseaux sociaux, c’est un tout autre rapport qu’elle entretient avec ses fans. D’abord, ils ne sont pas si nombreux qu’ils le devraient à la suivre, notamment sur Instagram. Ensuite, si beaucoup la complimentent, la félicitent et l’encouragent, ils sont aussi réguliers à venir lui asséner des critiques. Mais Sophie Davant ne se laisse pas faire et rétorque pour les remettre à leurs places.

Sophie Davant partage son enthousiasme à présenter Affaire Conclue

Sophie Davant n’a peut-être que 117 000 abonnés sur Instagram mais ce sont des millions de personnes qui la suivent au quotidien, à la télévision ou à la radio. De plus, malgré une communauté de fans moins importante qu’elle pourrait l’être, l’animatrice chouchoute ses abonnés. Elle reste donc très active sur les réseaux sociaux pour les tenir informés des programmations à venir. Par exemple, elle n’oublie jamais de présenter ses invités dans Ravie de vous rencontrer, sa nouvelle émission de radio qu’elle anime tous les samedis à midi. Et surtout, elle n’oublie non plus jamais de prévenir ses fans des événements concernant Affaire Conclue. Le dernier en date étant la reprise des épisodes inédit du show pour le 12 octobre à 16h15.

Dans cette courte vidéo, Sophie Davant prend donc son téléphone pour partager cette information capitale à ses fans. Elle leur indique qu’Affaire Conclue reprend enfin la diffusion d’épisodes inédits. De quoi apporter le sourire à tous les fans du show qui attendaient cette nouvelle avec impatience. Mais si la majorité des abonnés de Sophie Davant se réjouissent dans les commentaires, il y en a tout de même quelques uns prêts à casser l’ambiance. En effet, c’est sans aucun tact qu’elle va se voir adresser des remarques désobligeantes sur son physique.

Les commentaires dénigrants ne sont pas rares sur les réseaux sociaux

Apparement certains confondent la liberté d’expression avec l’agression gratuite. Tous les avis sont acceptables mais personne n’est forcé de les mettre sous le nez de la personne que cela pourrait blesser. Heureusement pour Sophie Davant, elle a l’habitude de la notoriété et sait que ce genre de situation en fait partie. De plus, elle peut compter sur des personnes sensées parmi ses abonnés pour envoyer bouler son détracteur.

L’un des abonnés de l’animatrice d’Affaire Conclue va en effet profiter de la publication de Sophie Davant au sujet de la reprise des diffusions des épisodes inédits. Il va alors avoir le culot de commenter “Elle a refait ses lèvres ou autre mais c’est raté.” Une message qui n’appelle visiblement à rien d’autre qu’à se défouler sur Sophie Davant. L’animatrice n’a pourtant pas partagé une vidéo pour parler de ses lèvres ou d’autres parties de son corps, ni non plus pour évoquer la chirurgie esthétique. C’est donc gratuitement qu’elle reçoit cette attaque sur son physique. Digne et élégante, elle va se contenter de lui répondre “Ben non.” Et ce sont ses fans qui vont remettre plus radicalement son détracteur à sa place.

Si cette mésaventure sera vite oubliée, il n’est malheureusement pas rare que Sophie Davant voit certains de ses abonnés l’attaquer de critiques sur son physique. Parfois les remarques sont directement à propos de son visage, mais parfois il s’agit de son âge, de ce qu’elle porte ou encore de sa façon de se tenir ou de se comporter. En effet, il semblerait que certaines personnes imaginent qu’ils ont un pouvoir sur elle étant donné qu’ils représentent une partie du public des émissions qu’elle présente. Or, il ne faudra pas s’y tromper. Ce n’est pas parce que Sophie Davant prête de l’importance aux avis de ses fans sur ses shows, pour proposer le meilleur divertissement possible, qu’il faut se permettre de croire qu’elle à leur service. Et encore moins lorsque cela concerne sa personne.

Sophie Davant reste digne et fidèle à elle-même

La patience de Sophie Davant à des limites en effet. De plus, elle ne saurait changer qui elle est pour faire plaisir à quiconque. Les abonnés de l’animatrice ne sont pas tous à mettre à la même enseigne. Mais il faut bien admettre que certains se méprennent sur son professionnalisme. Si elle écoute l’avis de ses fans et est capable d’entendre les critiques constructives, elle ne saurait tolérer de se faire attaquer sur son physique. Et heureusement pour elle, la majorité de ses abonnés sur les réseaux sociaux l’ont bien compris.

Quoi qu’il en soit, Sophie Davant s’épanouit dans son travail et c’est ce qui compte pour elle. Présenter Affaire Conclue sur France 2 ou animer Ravie de vous rencontrer sur MRadio lui offre des moments de joie incomparables. En effet, l’animatrice est faite pour son métier. Elle se délecte de divertir son public et se lie également d’amitié avec les personnes qui vont partie intégrante de son show. Sophie Davant n’hésite pas alors à faire l’éloge de l’amitié en partageant notamment des photos d’elle en compagnie de Caroline Margeridon ou de la pétillante Patricia Casini Vitalis.

Sophie Davant sait pourtant qu’elle fait un métier qui l’expose aux regards. Et que les regards ne seront pas toujours bienveillants à son égard. Mais cela ne viendra pas ternir sa motivation et son enthousiasme. Elle a effectivement encore de belles et longues années devant elle à faire son métier d’animatrice.