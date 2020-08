Sophie Davant : retour sur ce tragique événement, la perte de son compagnon

Sophie Davant, en septembre 2018, vivait un événement terrible. L’animatrice d’Affaire Conclue sur France 2 perdait son compagnon. Il s’agissait de sa chienne, Djette, un bichon maltais adorable. Le magazine France Dimanche revient sur ce terrible moment de la vie de Sophie Davant. Car perdre son animal de compagnie est une épreuve qui reste encore douloureuse pour l’animatrice. Lors de plusieurs interventions télévisées ou dans des magasines, Sophie Davant parlait de sa vive émotion face à cette tragédie. Elle prenait également le temps de présenter à tous les qualités de son compagnon.

Sophie Davant, la présentatrice phare de France 2

Sophie Davant est une personne que tout le monde connaît pour ses grandes qualités professionnelles. En effet, elle est présente à la télévision depuis de nombreuses années et ses fans ne tarissent pas d’éloges sur elle. C’est en 1987 que les Français la découvre en tant que présentatrice météo dans Télématin. Au fils des années, Sophie Davant travaille dur pour se faire une place à la télévision. Aujourd’hui, elle présente avec élégance Affaire Conclue sur France 2. Depuis le 21 août 2017, l’émission de ventes aux enchères est un réel carton. Les fans sont toujours présents et attendent même le retour des épisodes inédits avec impatience. Un retour prévu pour le 17 août 2020 d’après une des dernières publications de Sophie Davant sur son compte Instagram.

Affaire Conclue et Sophie Davant reviennent vite

La présentatrice phare d’Affaire Conclue tourne en ce moment même les derniers épisodes. Mais elle n’oublie pas que l’été est le temps des vacances pour de nombreux Français. Alors, avec France 2, elle partage un message adressés aux vacanciers. Il s’agit de faire en sorte que tout le monde continue de porter attention aux gestes barrières. La pandémie est gravissime dans le monde entier. Nous devons alors faire en sorte de nous protéger pour protéger ceux que nous aimons. Son message est donc très bien reçu par ses fans qui insistent également sur son message. Car ce message est d’utilité publique dans ces temps difficiles que le monde traverse.

Voir cette publication sur Instagram #bonnesvacances #protegezvous #prenezsoindevous Une publication partagée par Sophie Davant (@sophie_davant) le 25 Juil. 2020 à 9 :03 PDT

Voilà pour les dernières actualités de Sophie Davant. Mais nous allons à présent revenir sur un événement terrible qui s’est produit dans un passé récent. Enfin, tout dépend de ce que « récent » représente pour vous. Mais pour Sophie Davant, la douleur est encore vive au point qu’elle serait certainement capable de parler de cette tragédie comme si elle était survenue hier.

Un événement tragique frappe Sophie Davant de plein fouet

Sophie Davant perd un être cher au mois de septembre 2018. Il s’agissait de sa petite chienne. Un bichon maltais incroyablement intelligent et aimant. Elle était sa compagne au quotidien et n’avait pas envisagé de pouvoir la perdre si tôt. En effet, Djette, la chienne de Sophie Davant, est décédée en deux jours d’une embolie pulmonaire fulgurante. Et pas un jour ne passe sans que l’animatrice ne repense à ce drame. Les personnes qui adoptent, ou qui ont adopté, des animaux de compagnie peuvent parfaitement imaginé la peine de Sophie Davant. C’est une douleur terrible, un véritable travail de deuil qui se met en route. Et Sophie Davant ne peut pas en parler sans qu’une vive émotion lui monte dans la gorge et dans les yeux.

Le lien qui l’unissait à Djette était très fort. Et il l’est encore aujourd’hui malgré son absence. Car il est impossible d’oublier les années de joie qu’elles ont passé ensemble. De plus, les souvenirs qu’elle a créé à sa chienne resteront pour toujours des trésors impérissables. Sophie Davant sait à quel point elle a eu la chance de croiser la route de cet animal et ce dernier lui rendait tout son amour voire davantage. Pour Sophie Davant, Djette était un membre de la famille à part entière. Sur les réseaux sociaux, elle partageait sa peine avec pudeur. Ses fans répondaient présents pour remonter le moral de l’animatrice. Mais ils étaient conscients que seul le temps lui permettrait de reprendre edu poil de la bête.

Voir cette publication sur Instagram Je l’adorais… #philippegeluck #grenierasélhonfleurexhibition Une publication partagée par Sophie Davant (@sophie_davant) le 15 Oct. 2018 à 9 :12 PDT

Le deuil est une période longue et douloureuse

Sophie Davant adorait son animal de compagnie et le vide que Djette a laissé ne sera certainement jamais comblé. Lors de la deiparition de Djette, Sophie Davant présentait déjà Affaire Conclue. Et la chienne de Sophie Davant se trouvait de temps en temps sur le plateau. Les émissions étant enregistrées à l’avance des diffusions, sa chienne était alors à l’écran pendant plusieurs semaines après son décès. Sophie Davant avait alors pris son courage à deux mains pour prévenir les téléspectateurs pour qu’ils ne soient pas étonnés de ce phénomène. Mais il lui était impossible de ne pas laisser transparaître d’émotions à ce sujet. Les yeux plein de larmes prêtes à couler, elle ne se consolait pas du décès de son compagnon à quatre pattes.

Voir cette publication sur Instagram Trop trop mignonne! Plus d’un mois déjà! Une publication partagée par Sophie Davant (@sophie_davant) le 22 Oct. 2018 à 6 :44 PDT

Seul le temps peut guérir les blessures de l’âme. Ainsi, plus d’un mois après la disparition de Djette, Sophie Davant faisait part de son désarroi avec ses fans sur Instagram. Elle ne semble pas prête à se résoudre à son départ. Et il est certain qu’encore aujourd’hui, elle repense avec émotions à sa chienne adorée. Les deuils sont douloureux pour les propriétaires d’animaux de compagnie. Pourtant, ils partent le plus souvent avant nous. Mais ils deviennent si importants dans nos vies que nous les considérons comme des amis, des frères, des enfants. C’est donc une période très compliquée qui suit le décès de nos compagnons. Elle semble aujourd’hui capable de se remémorer de bons souvenirs avec Djette sans s’écrouler en larmes. Mais la douleur de la perte et de l’absence l’accompagneront encore longtemps.