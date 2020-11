Sophie Davant se confie sur le “drame” de sa vie: “c’était BRUTAL”.

Sophie Davant ne pourra jamais remplacer Djette. Djette, c’était son Bichon Maltais qui la suivait partout, même sur les plateaux de ses émissions de télé. Mais le 18 septembre 2018, sa chienne Djette s’est éteinte sans prévenir. Pour Sophie Davant, c’est un drame dont elle se remet encore difficilement aujourd’hui.

Sophie Davant pleure encore la disparition de sa chienne Djette. Sur le plateau d’Affaire Conclue, même plus d’un an après la mort de Djette, elle ne voulait pas d’un autre chien. Pour elle, les animaux de compagnie c’est fini. “Bon et bien, bienvenue au club”, avait-elle lancé à une vendeuse qui elle aussi venait de perdre son chien. “Pareil… c’est vrai, c’est dur”, avait-elle ajouté.

Elle n’arrive pas à faire le deuil et à adopter un autre chien

L’ancienne présentatrice météo avait ensuite confié, la gorge serrée : “c’est difficile de se convaincre d’en reprendre un”. La vendeuse lui a quand même demandé si elle ne pensait pas retrouver un bichon maltais proche de Djette. “Ah non, c’est pas possible”, a clairement indiqué Sophie Davant.

Sa chienne partie trop vite : “ une part de vous même “

“ Djette a partagé tous les moments de ma vie depuis dix ans, avait-t-elle regretté en 2018, au bord de pleurer. Sous les projecteurs d’Affaire Conclue, elle avait appris la terrible nouvelle aux téléspectateurs : “ Elle est partie brutalement. Ce n’était pas prévu. Elle était en pleine santé et puis elle a eu une embolie pulmonaire. C’était brutal. Vous savez peut-être ce que c’est que de perdre un animal qui partage tout de votre intimité et qui emporte avec lui une part de vous même. »

Son quotidien chamboulé par le drame

Cet événement a bouleversé le quotidien de la belle quinquagénaire. L’animatrice avait même annulé tous les enregistrements de la journée le lendemain de la mort de Djette. Invitée sur le plateau de Touche pas à mon poste, elle s’était même effondrée en larmes. « Ça semble un peu dérisoire quand on a traversé des épreuves, quand on a perdu des êtres chers… Moi j’ai perdu mon petit chien aujourd’hui », avait-elle témoigné à Cyril Hanouna.

Difficile en effet pour Sophie Davant d’oublier son compagnon fidèle qui la suivait vraiment partout et qui partageait chacun de ses instants. Du temps de son vivant, elle trimballait son animal préféré au travail et ça ne posait jamais aucun problème. Elle s’en félicitait d’ailleurs auprès du magazine City Pattes. « Il m’arrive souvent de l’emmener avec moi sur les plateaux et elle reste tranquillement à mes pieds sous la table. Il lui arrive parfois d’aboyer quand je suis à l’antenne parce qu’elle a soit disant vu entrer un ennemi alors elle me défend ». Espérons qu’avec le temps, Sophie Davant arrive à soigner son chagrin.