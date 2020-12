Sophie Davant choque la toile, elle se présente sans maquillage et sans brushing

Sophie Davant: A l’occasion des fêtes de Noël, France 2 prépare une grande surprise pour ses téléspectateurs. En effet, la chaîne a décidé de faire une soirée 100% “Affaire Conclue“. Sophie Davant animera d’abord un prime time événementiel, puis elle fera le tour de France des antiquaires réguliers de l’émission. Ne vous inquiétez pas, LD People va vous expliquer.

Sophie Davant prête à faire plaisir à ses téléspectateurs

Le 21 décembre prochain, France 2 a décidé de mettre les petits plats dans les grands en proposant une soirée spéciale d’Affaire Conclue. Depuis le Musée des Arts Forains à Paris, qui abrite notamment une collection unique d’objets du spectacle des 19e et 20e siècles, toute l’équipe sera prête à faire monter les enchères. Sophie Davant explique d’ailleurs ce qu’il y aura dans ce prime time exceptionnel : “On va tourner une émission pour Noël, en prime time, plus festive, avec un décor particulier et des objets un peu différents. On tourne aussi une deuxième partie de soirée, où je vais à la rencontre de personnes qui me présentent leur objet fétiche“.

[✨ÉVÉNEMENT✨] Sophie Davant et l’équipe d’#AffaireConclue vont célébrer les fêtes de fin d’année au cœur du plus féerique des musées : le Musée des Arts Forains 🎄🎅 Un prime exceptionnel à découvrir, lundi 21 décembre à 21.05 sur @France2tv pic.twitter.com/Z5cJLepl3r — Warner Bros International Television Production FR (@wbitvp_fr) December 2, 2020

Pour vous mettre un peu l’eau à la bouche, avec la rédaction de LD People, nous avons décidé de vous donner quelques indices que les objets que vous retrouverez. Ainsi, la navigatrice Maud Fontenoy vendra son Compas de navigation pour sa fondation, Malika Menard tentera de vendre un jeu ancien et enfin, l’écrivain Bernard Weber lui, proposera un tableau représentant la couverture de son livre “L’Empire des anges”. A noter que Sophie Davant a craqué pour l’un ou l’autre objet également et sera peut-être acheteuse elle aussi. Bon on vous en dira pas plus.

Sophie belle au naturel, elle reçoit de nombreux compliments

Si les téléspectateurs ont l’habitude de la voir habillée, maquillée et coiffée sur le petit écran, sur Instagram elle aime bien de temps en temps se dévoiler au naturel. Et c’est notamment le cas de sa dernière photo où on peut la voir au petit matin, sur laquelle elle est plutôt souriante et où elle est vêtue d’un pull et d’une chemise assortis. En légende, la présentatrice écrit : “Vous préférez au réveil, sans maquillage et les cheveux raplapla ? Belle journée à tous”.

Sophie Davant se dévoile sans maquillage et sans brushing.https://t.co/RMMBZUg7tP — Actu France (@FrancePetition) December 1, 2020

Comme d’habitude, la photo de Sophie Davant a fait réagir de nombreuses personnes. Ainsi, la présentatrice a pu lire de nombreux compliments dans les commentaires. LD People vous propose un florilège : “Vous êtes magnifique, sans superflu, je vous préfère comme vous êtes, prenez soin de vous”, “Chère Sophie, alors oui, j’avoue que même sans maquillage et au réveil, je vous trouve toujours aussi charmante. Le regard pétillant est toujours présent. Ne changez rien” ou encore “Vous êtes très jolie naturellement”.