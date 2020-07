Sophie Davant se fait « dézinguer violemment » sur Insta. Cette photo à énervée les fans !

Sophie Davant n’avait pas prévu de se faire attaquer de la sorte par ses fans. Pourtant, quelques photos auront suffit à les indigner et ils le font savoir. En effet, l’animatrice d’Affaire Conclue partageait quelques photos prises pendant les pauses des tournages. En ce moment, l’émission est sur la route pour « le duel des brocantes ». Mais au delà d’être de jolies photos, elles montrent que Sophie Davant et ses collègues ne respectent plus les gestes barrières. Les internautes sont offusqués et le font clairement remarquer à Sophie Davant.

Sophie Davant se moque des gestes barrières ?

Sophie Davant n’est pas une personne qui va se laisser prendre au jeu des commentaires sur les réseaux sociaux. Elle a de l’expérience dans son métier et sait parfaitement qu’elle ne peut pas plaire à tout le monde. Aussi, elle réussit à prendre du recul rapidement vis-à-vis des critiques et ne se laissera pas déprimer par quelques commentaires désobligeants. Néanmoins, nous ne pouvons pas dire qu’elle peut se moquer de l’avis de ses fans. Bien au contraire, leurs avis lui importe car elle souhaite toujours améliorer ses performances et le divertissement qu’elle leur propose.

Sophie Davant fait également partie de ces célébrités qui n’ont pas hésité à mettre leur notoriété au service des messages de prévention par exemple. Ou encore pour collecter des fonds pour les hôpitaux. En somme, Sophie Davant ne prend pas la pandémie à la légère et faisait partie des personnes qui prenaient le temps de mettre en garde ses abonnés.

La pandémie n’est pas de l’histoire ancienne

Aujourd’hui, les fans de Sophie Davant lui sont reconnaissants pour ses attentions. Mais ils ont tellement bien retenu les consignes qu’ils sont outrés que l’animatrice d’Affaire Conclue ne les respecte plus. En effet, sur quelques photos, elle ne respecte pas la distance d’un mètre avec ses collègues. De plus, aucun d’entre eux ne porte de masques. Les abonnés de Sophie Davant se sont alors permis de lui faire la remarque. Et ils ne vont pas faire dans la dentelle pour la rappeler à l’ordre. Certains d’entre eux n’hésite pas à agiter le drapeau de la deuxième vague.

Voir cette publication sur Instagram Tournage prime au château de chantilly! @affaireconclue @stephane_affaire_conclue @delphinefremauxlejeune Une publication partagée par Sophie Davant (@sophie_davant) le 9 Juil. 2020 à 7 :39 PDT

Les fans de Sophie Davant ne comprennent pas comment les mesures se sont relâchées à ce point là. Peut-être que tous les membres du tournage ont été testés négatifs au virus ? Peut-être que les masques ont été enlevés seulement le temps de prendre la photo ? De même que pour les distances de sécurité ? Mais qu’il s’agisse de ne pas respecter les gestes barrières, toute la journée ou simplement le temps d’une photo ne change malheureusement pas grand chose. Les microbes se promènent d’une personne à l’autre et il faut espérer qu’il ne s’agisse pas de ceux du COVD-19.

Le COVID-19 continue de tuer, Sophie Davant devrait montrer l’exemple concernant le respect des gestes barrières

Paris les remontrances de ses fans, Sophie Davant a également des commentaires de soignants qui sont outrés. En effet, le personnel soignant des hôpitaux est en première ligne pour constater les conséquences du manque de rigueur. Le respect des gestes barrières est aujourd’hui le seul rempart que nous ayons contre le virus. Sans elles, le virus circulerait à grande vitesse sur tout le territoire et nous serions forcés d’envisager le confinement encore. Dans les hôpitaux, des patients continuent de mourir du COVID-19. Les chiffres sont moins importants qu’il y a quelques mois mais le virus est toujours là. De plus, certaines villes et régions à travers l’Europe se confinent à nouveau. Et cela ne laisse rien présager de bon.

En plein été, le secteur touristique peut rependre son activité. Mais le gouvernement a déjà montré qu’il était prêt à mettre l’économie entre second pour faire passer en tête la santé de la population. Est-ce que cela sera encore le cas maintenant que le gouvernement est remanié ? La question reste entière et les Français ont saisi que c’était à eux de se montrer vigilants pour ne pas voir la situation dégénéré. C’est aussi pour cette raison que les fans de Sophie Davant lui tombent dessus de la sorte.

Une deuxième vague approche ?

En effet, elle montrait l’exemple il y a quelques mois. Sa notoriété lui permet de passer des messages à une foule de personne très rapidement. Et selon ses abonnés, le message qu’elle fait passer aujourd’hui, malgré elle, c’est celui du relâchement. Cependant, si les gestes barrières ne sont pas appliqués il est vrai qu’une deuxième vague pourrait rapidement pointer le bout de son nez.

Si une deuxième vague arrive en Europe ou en France, nous revenons à la case départ. La case du 17 mars qui est marqué du discours d’Emmanuel Macron qui informe les Français du confinement à durée indéterminée. Une période angoissante et pesante qui sera encore plus difficile à vivre avec les chaleurs estivales. Déjà qu’au printemps ce n’était pas non plus une promenade de santé, en plein été cela sera encore plus compliqué de rester enfermé chez soi. C’est pourtant ce qui est en train de se produire dans plusieurs secteurs en Allemagne, en Espagne mais aussi à Lyon, en France.

Sophie Davant est donc rappelée à l’ordre par ses fans. Et même si elle n’a parfois pas le temps de lire les messages dans les commentaires, il est certain qu’elle prendra rapidement conscience des risques qu’elle prend pour poser sur ses photos. Son attitude face à la pandémie a toujours été très sérieuse et il y a donc de fortes chances pour que cela continue. Sur les photos, elle a peut-être accepté de retirer son masques et de retenir son souffle dix secondes pour se rapprocher de ses amis ? Certes ce n’est pas une chose à faire, quoi qu’il en soit. Et Sophie Davant aura encore le droit à des leçons de civisme si elle continue à publier de telles photos.