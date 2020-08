Sophie Davant se lâche totalement pour ses vacances, elle fait plaisir à ses fans !

Sophie Davant partage des nouvelles de ses vacances, et elle est bien décidée à en profiter. Alors que la journaliste et présentatrice vedette d’Affaire conclue sur France 2, vient de passer une année pleine de rebondissements, elle a pris la direction de la Bretagne pour profiter de quelques semaines de repos.

Une période qui sera probablement bénéfique après des mois riches en intensité. Si son émission Affaire conclue cartonne véritablement toutes les après-midis sur France 2, un grand nombre d’événements ont émaillé cette saison. Il y a bien sûr eu la crise de la pandémie du covid-19, qui avait mis à l’arrêt tous les tournages des émissions durant de longues semaines et Affaire conclue compris bien sûr. Après cet arrêt forcé, c’est avec une grande joie qu’elle avait retrouvé toutes ses équipes et ses célèbres acheteurs. Sophie Davant était très heureuse de retrouver également les experts, mais aussi bien évidemment, les candidats.

Mais cette saison aura vu également le départ de Pierre-Jean Chalençon de qui pourtant elle était très proche. Un acheteur devenu une véritable star qui a mis un terme à sa collaboration avec la plus célèbre brocante de France pour des raisons qui restent encore aujourd’hui troubles. Si le principal intéressé affirme que c’est simplement un choix personnel, suite à une certaine lassitude qu’il éprouvait, qui l’a fait s’éloigner du célèbre programme, d’autres sous-entendent qu’il n’était plus le bienvenu sur la chaîne, suite à ces prises de position vis-à-vis de Line Renaud, mais aussi des photos publiées lorsqu’il était présent à l’anniversaire de Jean-Marie Le Pen et qu’il prenait la pose avec l’humoriste Dieudonné.

Le confinement aura également été une période que Sophie Davant a mise à profit pour reprendre des activités qu’elle avait peut-être laissées un peu sur le côté. Durant cette période, elle se serait remise à écrire et travaillait aussi sur un projet de fiction dont elle sera l’héroïne. Un scénario serait en cours de réalisation et elle promettait dans une interview récemment que de plus amples informations allaient bientôt être dévoilées. Mais aujourd’hui ce qui semble réellement important pour l’animatrice de 57 ans, c’est de se ressourcer et de profiter de la beauté des paysages qu’offrent la Bretagne et de la quiétude donc elle veut aujourd’hui disposer.

La célèbre présentatrice partageait d’ailleurs ce vendredi 7 août quelques photos d’une promenade en mer, durant laquelle elle aurait navigué pendant des heures dans le golfe de Gascogne à proximité de l’île de Groix. Situé à quelques kilomètres de Belle-Île-en-Mer, le spot semble idéal pour la détente et pour retrouver l’énergie dépensée durant cette saison. ” Prendre le large enfin. Rien de mieux que la mer et la navigation pour se vider la tête “. Un commentaire qui montre bien que Sophie Davant avait besoin de se changer les idées et avait pris la résolution de profiter de chaque instant de ses vacances qu’elle attendait avec impatience. La Bordelaise d’origine a donc choisi une région loin des foules de certains endroits du littoral français pour pouvoir profiter en toute quiétude des chauds rayons du soleil de ce mois d’août, et d’une mer plus tranquille. Un besoin d’iode qui semble littéralement viscéral chez elle et donc l’animatrice pourra enfin faire le plein ces prochains jours.

Visiblement, Sophie Davant est très fidèle à la région puisque l’année dernière, c’était déjà cette destination qu’elle avait choisie pour passer ses vacances en septembre 2019. Une région qui semble lui réussir tant la quinquagénaire respire réellement le bien-être. Elle avouait d’ailleurs dans une interview accordée au Parisien à la même époque, qu’il y avait deux choses très importantes pour elle, qui sont le sport et l’acceptation de soi. ” J’ai un rythme de sportif de haut niveau. Je sais bien que je n’ai ni un physique ni tête de gamine de 20 ans. Mais j’essaie d’être une sorte de modèle pour les femmes de mon âge “. Une hygiène et une philosophie de vie qui semblent lui réussir à merveille, tant il paraît que le temps ne semble avoir aucune emprise sur la star de la télévision. Il semblerait également que le plaisir d’être sur l’eau, en bateau lui procure un plaisir immense et l’aide à se ressourcer comme rien d’autre ne pourrait le faire.

Loin des plages bondées, des yachts et de la jet-set, c’est un tout autre type de vacances que Sophie Davant a choisi de passer. Une manière totalement différente de certaines vedettes, de passer ses périodes de détente, propices au ressourcement et à la réflexion. C’est peut-être grâce à cette manière de vivre, que la présentatrice de France 2 réussit à près de 60 ans à être toujours autant pleine de vie et si resplendissante.

Mais, avant ce repos mérité, l’animatrice avait repris les tournages de la quatrième saison d’Affaire conclue et elle avait même réalisé une émission spéciale en direct du château de Chantilly. Le mois de juillet aura donc été placé sous le signe du travail avant que finalement, août ne pointe le bout de son nez pour lui accorder des vacances. Sophie Davant, est donc aujourd’hui très heureuse de pouvoir retrouver la Normandie qu’elle aime tant et où elle possède une demeure dans laquelle elle avait d’ailleurs passé la totalité du confinement. Impatiente de retrouver la mer et le bruit des vagues, l’animatrice partage son bonheur sur les réseaux sociaux ” De retour en Bretagne ! Enfin ! Toujours aussi belle Bretagne ! “. Au programme de ce séjour, ce sera donc le calme, la bonne humeur et peut-être quelques amis, qui devront être les maîtres-mots de cette période propice au farniente avant de retrouver les studios de France Télévisions pour une nouvelle saison d’Affaire conclue, mais peut-être également avec de nouveaux projets.

Même, si elle a déjà participé à des productions théâtrales collectives sur France Télévisions, Sophie Davant caresserait toujours le rêve de devenir actrice. Ce projet de téléfilm qui est déjà dans les cartons, sera peut-être l’occasion cette année pour la célèbre animatrice d’enfin sauter le pas. Comme elle l’annonçait récemment, le projet serait en bonne voie et on attend donc sa confirmation, pour savoir le type de rôle qu’elle interprétera. Encore un peu de patience pour les fans de Sophie Davant.