Sophie Davant sort du lit, en « chemise de nuit », elle se fait violemment critiquer!

Une fois encore, Sophie Davant a fait l’objet de commentaires désagréables sur les réseaux sociaux. Cette-fois-ci c’est pour sa tenue que certains haters ont écrit des ignobles messages. Elle a tenu a leur répondre. Et c’est plutôt cash. Explications.

Sophie Davant critiquée pour sa robe

Comme souvent quand Sophie Davant poste une photo sur son compte Instagram, plusieurs détracteurs en profitent pour la critiquer. Ce mercredi 22 juillet, c’est dans une robe chemise longue imprimée, signée Claudie Pierlot qu’elle a pris la pause. Une tenue qui n’a visiblement pas plu à tout le monde. Ainsi, quand la présentatrice se montre avec une robe, cela ne plaît pas à certaines personnes : « Encore en chemise de nuit !!! Peut-être un jour, on la verra avec une vraie robe« , lui a par exemple dit l’une de ses abonnées. L’animatrice a rétorqué rapidement en lui disant : « On voit que vous avez du goût« .

Mais ce n’est pas le seul message méchant qui lui a été envoyé, un autre nous a également sauté aux yeux : « Joli camaïeu de de vert. Mais malheureusement, cette robe vous rend complètement ringarde. Bonne journée, Madame Davant« . Une critique à laquelle l’acolyte de Nagui pour le Téléthon a répondu de la plus belle des façons : « Merci chère madame« .

Les fans défendent Sophie

Sophie Davant possède plusieurs haters, mais elle a également de nombreux fans. Ainsi, ces derniers n’ont pas hésité à prendre sa défense sur les réseaux sociaux : « Je ne comprends pas qu’elles vous suivent pour cracher leur venin« , s’est interrogé une première suiveuse de la présentatrice. Une autre sort les griffes et demande aux détracteurs de se faire tout petit : « Eh les grognons, vous ne savez pas zapper si vous n’aimez pas… Laissez tranquille Sophie… Nous on l’aime!« . Voilà qui ravira l’animatrice d’Affaire Conclue.

Si les critiques sont obligatoires quand on fait de la télévision, Sophie Davant déclare être extrêmement sensible quand elle lit quelque chose de méchant : « Entre nous, je suis extrêmement sensible, je peux être déstabilisée par la méchanceté. Je suis comme tout le monde, j’ai un coeur. D’ailleurs, je crois qu’on ne fait pas ce métier par hasard. Quand on fait ce métier, c’est qu’on a des failles et qu’on a besoin d’être aimé, je suis tout à fait lucide là-dessus. Je vous avoue que je ne vais pas trop regarder car cela me blesse ». Mais malgré ça, pas question pour la présentatrice d’Affaire Conclue de changer quoi que ce soit dans son comportement. Et qu’importe ce qu’en disent ses détracteurs.