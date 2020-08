Sophie Davant : super heureuse, dévoile une surprise de taille ! Très bonne nouvelle !

Sophie Davant est aujourd’hui loin des studios : elle passe ses vacances en Bretagne. Et pourtant, sur son compte Instagram, la présentatrice d’Affaire Conclue sur France 2 annonce de très bonnes nouvelles aux fans de l’émission.

Comme chaque été, les audiences baissent aux mois de juillet/août et les chaînes en profitent pour re-diffuser leurs émissions. Les téléspectateurs d’Affaire Conclue ont donc eu droit pendant un mois à des numéros déjà vus. Mais les amateurs de brocante peuvent aujourd’hui se réjouir : Sophie Davant vient d’annoncer la rentrée de l’émission avec le retour de numéros inédits. Lundi 17 août, c’est la date de lancement de cette nouvelle saison. Créée en 2017, adaptée d’une émission allemande, Affaire conclue en est à sa quatrième saison.

Le principe est simple : des particuliers veulent se séparer de vieux objets qu’ils viennent faire expertiser. Les spécialistes leur proposent un prix et le particulier décide ensuite de continuer l’aventure en salle des ventes, ou de s’arrêter là. En salle des ventes, cinq acheteurs professionnels enchérissent ou non sur le prix. Le particulier accepte ou non la vente.

Une quatrième saison remaniée

Cette quatrième saison s’offre un lifting, c’est en tous cas ce qu’a promis Sophie Davant. L’ancienne madame météo dévoile en effet que cette nouvelle formule comportera “quelques petites modifications”. Mais la maman de Valentine et Nicolas se garde bien d’en dire plus. De quoi aiguiser la curiosité des plus grands fidèles de l’émission. Ils auront en tous cas le plaisir de retrouver Caroline Margeridon, Julien Cohen, Alexandra Morel et les autres collectionneurs qui seront toujours au rendez-vous.

Sophie Davant encore en vacances en Bretagne

Pour sa part, Sophie Davant est encore en vacances. C’est sur son compte Instagram qu’elle partage d’ailleurs avec sa communauté de fans ses balades en bateau et les paysages qu’elle admire au coucher du soleil. Pas de retour prévu tout de suite dans la capitale donc pour l’ex-épouse de Pierre Sled. Elle qui passe l’année sous la lumière artificielle des projecteurs dans les studios de télévision en profite pour baigner dans l’air pur des côtes bretonnes. Et sans en avoir honte. Car on se souvient de la polémique qui la visait pendant le confinement : réfugiée dans sa résidence secondaire située en Normandie, elle avait fait l’objet de critiques, comme tous les Parisiens qui avaient fui la capitale. Mais Sophie Davant avait tenu à mettre les points sur les i en s’exprimant dans Télé 7 Jours : “Je tiens à préciser une chose. Je suis confinée en Normandie où j’habite et où j’étais quand les mesures de confinement ont été annoncées. Je n’ai donc pas fui Paris, comme certains voudraient le faire entendre”. Un droit de réponse qui a été entendu car personne aujourd’hui ne fait plus de reproches à l’encontre de la belle Bordelaise de 57 ans.

