Sophie Davant au saut du lit, “au réveil, sans maquillage ni filtre” pour faire taire ceux qui ne l’aime pas

Sophie Davant est une des animatrices cultes de France 2. Sa carrière est remarquable et rares sont les personnes qui ignorent qui elle est. Pourtant, malgré une large notoriété, les fans de Sophie Davant ne sont pas toujours très tendres avec elle. Sur les réseaux sociaux, elle est souvent la cible de critiques acerbes. Mais Sophie Davant n’a pas dit son dernier mot. Elle tente de contenter tout le monde tout en faisant des choix, ce qui est impossible étant donné que rien au monde ne saurait recevoir l’unanimité totale des fans. Ainsi, Sophie Davant change de tactique et propose de se montrer sous un nouveau jour. En effet, nombreux de ses fans trouvaient les denirères photos d’elle vraiment trop retouchées. Suite aux nombreuses critiques, Sophie Davant partage alors une photo d’elle dans laquelle elle plus naturelle que jamais. mais là encore, cela suffira-t-il à faire taire les “haters” ?

Sophie Davant ne se fait pas que des amis sur internet

Sophie Davant comprend rapidement que les réseaux sociaux ne seront pas de tout repos à alimenter. En effet, elle apprécie que son public soit composé de personnes réactives. Mais elle n’apprécie pas toujours les remarques qu’ils se permettent de lui faire. Car certains ont toujours quelque chose à redire sur ce qu’elle partage sur Instagram. Des photos de vacances font dire à ses détracteurs qu’elle ne travaille jamais. Des photos au travail invitent ses détracteurs à critiquer l’émission. Si elle pose dans les décors, on lui reproche de jouer les stars. Et si elle est en compagnie des équipes d’Affaire Conclue, certains lui tombent dessus à propos des gestes barrières. Bref, rien ne convient jamais à tout le monde en même temps.

Elle réagit pour se défendre des “haters” qui trouvent toujours des critiques à lui faire

Mais au lieu de se laisser abattre et de stopper de donner des nouvelles à ses fans, Sophie Davant change son fusil d’épaule. En effet, elle se refuse à mettre tout le monde dans le même panier. Car certains de ses fans sont tout simplement adorables et charmants à tous les égards. Elle répond donc à ceux qui critiquent ses photos comme étant retouchées de trop. Ils peuvent alors la découvrir au naturel dans sa vie de tous les jours. Sophie Davant apparaît alors sans les artifices de la télévision et des shooting photos.

L’animatrice d’Affaire Conclue en profite pour faire savoir à ses fans que les épisodes inédits sont de retour ! Mais au lieu de se réjouir de cela, la majorité des commentaires cherchent la petite bête. En effet, ils constatent que Sophie Davant est moins maquillée qu’à la télévision. Mais ils auraient voulu la voir sans maquillage du tout. Et heureusement, Sophie Davant peut compter sur des commentaires qui la réconfortent dans sa démarche. Elle recevra donc à la fois des compliments, des critiques, mais aussi des propos qui lui permettront de relativiser. Car nombreux de ses abonnés comprennent parfaitement que certains ne sont jamais contents. Il existe effectivement des personnes pour qui râler est une passion. Impossible pour eux de ne pas exprimer leur mécontentement et ils trouveront toujours une raison valable à leurs yeux pour ne pas se taire.

Sophie Davant tente d’apaiser ses fans qui ont la critique facile mais cela s’avère compliqué

Sophie Davant a beau tenter de calmer ses détracteurs, ils reviennent toujours à la charge. Cependant, elle semble avoir décidé d’arrêter de rester tendre et patiente avec eux. À présent, elle leur répond et tranche le débat. Car cela commence à bien faire de ne recevoir que des critiques. L’animatrice d’Affaire Conclue cumule 110 000 abonnés sur son comte Instagram. Alors évidemment elle ne peut pas répondre à tout le monde. Ce n’est pas une raison pour s’en plaindre et imaginer qu’elle snobe ses fans. Evidemment aussi qu’elle porte du maquillage à al télévision. Impossible, en toute logique, de lui reprocher de se faire belle pour ses fans. Pourtant, lac majorité des commentaires désobligeants s’en prennent au physique de l’animatrice.

Les fans attendent peut-être trop de l’animatrice d’Affaire Conclue

Incroyable mais vrai, certains de ses abonnés vont jusqu’à lui reprocher de porter telle ou telle tenue et n’hésiteront pas à faire référence à son âge pour se justifier. N’ont-ils pas réalisé que Sophie Davant puisse être libre de porter ce qu’elle veut ? Que son comte Instagram lui appartient et qu’elle peut y partager ce qui lui chante ? Le concept de liberté échappe visiblement à pas mal de personne. De plus, ce sont souvent ses mêmes personnes qui justifient leurs propos désobligeants par le fait d’être libre de s’exprimer. Ce qu’il faudrait qu’ils réalisent alors, c’est que personne ne les empêche de s’exprimer. Mais que le fait qu’il le fasse systématiquement pour critiquer ou rabaisser une autre personne n’a aucun sens. Ne dit-on pas que notre liberté s’arrête là où commence celle des autres ?

Sophie Davant ne compte pas se laisser intimider par quelques remarques désobligeantes. Mais il faut bien avouer qu’elle doit espérer pouvoir compter davantage sur le soutien de ses fans. Et heureusement, il y en a des milliers qui répondent présent pour la complimenter et l’encourager. Sans eux, le moral de l’animatrice d’Affaire Conclue aurait décliné vitesse grand V. Toujours en vacances en Bretagne, Sophie Davant profite des derniers jours du mois d’août pour se ressourcer avant de reprendre du service. Mais malgré son absence, les nouveaux épisodes d’Affaire Conclue sont déjà disponibles sur nos écrans de télévision.