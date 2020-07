Sophie Davant va très prochainement être dans le rôle principal d’un téléfilm, elle dévoile tout !

Sophie Davant, l’emblématique présentatrice de l’émission de ventes aux enchères, Affaire conclue, bientôt comédienne sur nos écrans de télévision.

La pétillante et dynamique Sophie Davant est une femme pleine d’ambition qui aime vivre chacune de ses passions, et ne manque pas de nouveaux projets qu’elle attend avec d’impatience de réaliser. Malheureusement, la crise sanitaire due à la pandémie mondiale que la France vient de traverser aura retardé bon nombre d’entre eux.

Comédienne est l’un de ses projets qui devait voir le jour cet été. Mais le confinement obligatoire dû à cette crise a affecté durement la production audiovisuelle et mis à l’arrêt l’ensemble des tournages de télévision. Deux mois et demi d’arrêt qui n’ont fait que repousser aussi les débuts de la future actrice, Sophie Davant. Un projet dont l’idée n’est pas si récente.

« J’ai été contactée par une productrice de séries. J’aurais été idiote de ne pas dire oui ! », déclarait-elle déjà en février 2019. Sophie Davant reste très secrète sur ce téléfilm dans lequel elle est si impatiente de jouer. Lors d’une interview, le 29 juin dernier dans Télé Star, l’animatrice expliquait que la fiction en était toujours au stade de l’écriture, et que son rôle sera celui d’une héroïne qui lui ressemblera « humainement, au niveau des centres d’intérêt, et de sa vie privée ».

L’interprétation d’un personnage qui sera proche d’elle, comme elle l’avait déjà précisé : « Faire l’actrice, cela m’amuse, c’est une expérience… J’ai travaillé à l’élaboration d’un personnage qui ne soit pas très éloigné de moi, sans être moi ; il ne sera absolument pas de l’univers de la télévision ». « Des femmes flics, il y en a déjà beaucoup. Le personnage n’est pas autobiographique, mais aura des traits communs avec moi. J’ai travaillé avec le scénariste, j’attends de relire ce qui est en écriture ».

Cette fiction, comme elle l’affirme devrait donc être un charmant mélange de comédie et de genre policier. Une fois le scénario fini, il ne restera plus ensuite qu’à séduire France 2 ou France 3 pour sa diffusion sur les écrans, « Nous verrons ensuite si ça plaît à France Télévisions, si j’en suis capable… ».

Mais la crise sanitaire n’est malheureusement pas la seule cause qui justifie ces retards. En effet, comme nous le savons tous, le célèbre scénariste et parolier Jean-Loup Dabadie est décédé à l’âge de 81 ans, ce 20 mai dernier, or sa fille Clémentine Dabadie est la productrice de ce film, a confié très peinée Sophie Davant. Clémentine Dabadie avec laquelle Sophie est toujours en contact, est la fondatrice de Chabraque Productions, qui a notamment produit Bécassine, La liste de mes envies pour le cinéma ou encore pour la télévision, Meurtres dans les landes pour France 3 ou encore Lebowitz contre Lebowitz pour France 2.

Mais si ces diverses raisons expliquent le retard de cette nouvelle production, ce qui est sûr et certain c’est que la belle Sophie est très enthousiaste et impatiente de faire ses débuts dans son prochain rôle d’actrice et d’enfin jouer dans cette comédie : « J’ai hâte de me lancer. J’aime faire des choses différentes, la curiosité me construit », déclare-t-elle très heureuse. Un nouveau défit que la charmante Sophie Davant va relever très prochainement, et que nombreux de ses fans sont certainement pressés de la découvrir dans ce nouveau rôle.

Des débuts de comédienne qui n’en sont pas vraiment, car la journaliste et animatrice de radio et de télévision avait déjà joué dans plusieurs pièces de théâtres telles que Un fil à la patte en 2005, et L’hôtel du libre-échange en 2015, ainsi que dans le téléfilm Trois contes merveilleux en 2008.

Mais la crise sanitaire n’aura pas perturbé uniquement ce projet de comédienne. En effet, le nouveau programme télévisé diffusé sur France 2, dont Sophie Davant est aussi aux commandes depuis son lancement en novembre dernier, La Lettre, est également à l’arrêt. Deux seuls numéros étaient sortis juste avant l’obligation du confinement. Une nouvelle émission, très riche en émotion, qui permet à des téléspectateurs d’écrire à Sophie Davant afin qu’un de leurs proches puisse réaliser leur rêve de rencontrer en direct leur personnalité préférée.

Malheureusement, à cause des mesures de distanciations sociales et des gestes barrières recommandés par les autorités de la santé, l’émission est pour l’instant toujours en suspens. Et comme le confirme la présentatrice : « C’est une émission où l’on se prend dans les bras. Il y a beaucoup d’émotion, il faudra donc attendre un peu », se désolait-elle lors d’un entretien accordé à Télé 7 jours.

Et ce sera d’ailleurs, ce nouveau divertissement, La Lettre qui donnera l’envie à Sophie de se lancer en tant que comédienne ; « En enregistrant la voix-off, d’abord, j’ai adoré faire ça et je me suis dit que j’étais une comédienne, car on me disait à chaque fois de le refaire avec plus d’intention, plus d’humour, plus de sourire dans la voix et j’y arrive très bien ».

La crise sanitaire mondiale due au coronavirus, aura ainsi retardé beaucoup de ses projets, mais aura aussi permis à l’animatrice, qui n’est pas restée les bras croisés durant cette période, d’avancer sur les pages de son livre. En effet, l’animatrice de 57 ans avait profité de ce temps libre imposé, pour aussi se remettre à l’écriture, et plus particulièrement pour terminer son livre. Un ouvrage sur lequel elle reste encore très discrète, et ne désire dévoiler aucune information à ce jour ; Sophie Davant précise uniquement que ce ne sera pas un roman.

D’ailleurs, Sophie, auteure, n’en est pas à son premier livre, car elle avait en effet écrit : Les Petits Plats dans l’écran en 2008 et Ce que j’ai appris de moi en 2015, Les meilleures recettes de l’émission en 2008. Elle a également participé à l’écriture de nombreux autres livres, tels que Le Dico du bonheur en 100 mots avec Yolaine de La Bigne, Le Bonheur au féminin avec Yolaine de La Bigne, Aline Cochard et Sophie Janvier, puis Au-delà : grandir après la perte, et Il est temps de choisir sa vie ! avec Christophe Fauré en 2017.

Toujours très active, et prête pour de nouvelles aventures, l’emblématique animatrice de France 2 semble très impatiente de reprendre l’ensemble de ses projets qui ne sauraient maintenant tarder pour reprendre leur cours.

Les téléspectateurs et fans auront donc le plaisir donc de découvrir ce que Sophie Davant leur réserve dans ses prochaines expériences et nouvelles aventures de comédienne et d’auteure.