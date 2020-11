Sophie Davant: Zoom sur le drame de la perte de son fidèle compagnon qu’elle aimait comme jamais !

Sophie Davant aurait beaucoup de mal à se remettre de cette tragédie. En effet, en 2018, l’animatrice d’Affaire Conclue perdait un des êtres les plus importants de sa vie. Son fidèle compagnon, ou plutôt compagne, sa chienne Djette. Souffrant d’une embolie pulmonaire, la chienne de Sophie Davant s’est éteinte. Invitée sur les plateaux de TPMP notamment, elle ne peut évoquer ce drame sans laisser couler ses larmes. Les animaux de compagnie sont uniques pour leurs maîtres. Ils développent des liens forts et irremplaçables. Sophie Davant doit d’ailleurs encore avoir le cœur serré à l’évocation de sa fidèle compagne disparue.

Un drame dont Sophie Davant avait bien du mal à se remettre

Sophie Davant est la célèbre animatrice d’affaire Conclue sur France 2. Mais elle a également journaliste depuis la fin des année 1980. Aussi, ce sont plusieurs générations de téléspectateurs qui ont eu la joie de la voir évoluer professionnellement à la télévision. Et donc également de croiser sa chienne de temps à autre. Car Sophie Davant et Djette étaient inséparables. L’animatrice n’a pas caché à ses fans qu’elle souffrait du décès de son animal de compagnie. Elle partageait des images de sa fidèle compagne sur Instagram et tentait de réaliser qu’elle était partie pour de bon. Encore aujourd’hui, Sophie Davant aura des pensées émues pour sa chienne. Comme tous les adoptants d’animaux de compagnie qui connaissent cette douloureuse expérience.

Voir cette publication sur Instagram Trop trop mignonne! Plus d’un mois déjà! Une publication partagée par Sophie Davant (@sophie_davant) le 22 Oct. 2018 à 6 :44 PDT

Une émotion vive et sincère, en plein direct, lorsqu’elle annonce le décès de sa chienne

Sophie Davant ne retient pas non plus ses larmes en évoquant le disparition de sa Dejette. Il y a deux ans, l’animatrice avait ému aux larmes le public, le plateau et les téléspectateurs de TPMP. Elle faisait alors l’annonce du décès de sa chienne adorée et nombreux étaient les internautes que cette annonce avait bouleversé. Car Sophie Davant aimait profondément ce petit être adorable et regrette de ne plus pouvoir partager sa vie avec elle.

Moment d’émotion sincère dans #TPMP Sophie Davant annonce la mort de sa petite chienne aujourd’hui, non ce n’est pas dérisoire 😢@sodavant pic.twitter.com/sptQ3aYX1w — Julien Jouanneau (@juljouanneau) September 10, 2018

Pas de doutes, la chienne disparue de Sophie reste précieusement conservée dans la mémoire de sa maîtresse. À travers des souvenirs, des photos et des vidéos, l’animatrice d’Affaire Conclue n’oubliera jamais à quel point Djette a embelli sa vie. Les animaux de compagnie apportent de la joie, de la chaleur et de l’affection. Certes, ils demandent du soin et de l’attention, mais ce qu’ils donnent en retour est inestimable. Sophie Davant n’est pas prête à oublier sa précieuse petite chienne et ses fans non plus. Ils savent en effet à quel point la perte de sa fidèle compagne a fait souffrir l’animatrice. Aussi, les internautes s’étaient montrés supporters envers Sophie Davant dans cette épreuve. Des messages de soutiens ou des témoignages en tout genre, personne n’avait pris cette nouvelle à la légère.