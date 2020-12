Sophie Marceau: attaquée pour son silence après le décès de Claude Brasseur

Alors que de nombreuses célébrités ont rendu hommage à Claude Brasseur, Sophie Marceau n’a pas réagi. Pourtant, l’acteur disparu lui donnait la réplique dans la Boum, film qui l’a révélée au grand public alors elle n’avait que 14 ans !

Mardi 22 décembre, les Français apprenaient la disparition de Claude Brasseur, à l’âge de 84 ans. Avec plus de 35 pièces de théâtre et 110 films au compteur, le comédien a profondément marqué la culture française. Au sein de la rédaction de LDpeople, nous avions adoré Un éléphant ça trompe énormément et La Boum avec Sophie Marceau. On se souvient également du Souper et d’Une histoire simple.

“Claude Brasseur est décédé ce jour dans la paix et la sérénité entouré des siens. Il n’a pas été victime du Covid.” avait déclaré Elisabeth Tanner, à la tête de l’agence Time Art à l’AFP. Elle a ensuite précisé qu’il serait inhumé à Paris dans le respect des règles sanitaires. Il reposera aux côtés de son père, au cimetière du Père-Lachaise à Paris.

« Je t’embrasse une dernière fois mon Claude. »

De nombreuses personnalités du monde de la culture avaient aussitôt réagi à cette annonce. «Je t’embrasse une dernière fois mon Claude», a ainsi partagé Franck Dubosc sur son compte Instagram. A cette occasion, l’humoriste a partagé une photo des coulisses «Camping», où il prend dans ses bras son complice aujourd’hui décédé.

Quant à Jean-Paul Rouve, il s’est également saisi du même réseau social pour lui rendre un ultime hommage. « J’ai eu l’immense honneur de jouer avec toi et surtout de te diriger ( enfin de te regarder jouer plutôt!) Je t’embrasse tendrement mon Claude. Tu me manques déjà », a-t-il écrit sur Instagram.

Guillaume de Tonquédec connaissait très bien Claude Brasseur et Sophie Marceau. Celui qui joue Renaud Lepic dans la série télévisée “Fais pas ci, fais pas ça” a pour sa part partagé ce qui suit. « J’aimais particulièrement Claude Brasseur. J’ai eu le privilège de l’avoir comme papa de cinéma dans “L’étudiante et Monsieur Henri” d’Ivan Calbérac où il était bouleversant ».

De nombreux autres people ont publié d’émouvants messages : Dominique Farrugia, Jean Dujardin mais aussi Nicolas Bedos ou encore Richard Ferrand, Christophe Dechavanne et Anne Sinclair. Pourtant, Sophie Marceau n’a pas réagi. Son silence s’est pourtant fait entendre. Car l’actrice avait partagé l’écran dans “La Boum” et dans “Descente aux enfers“.

Critiquée pour ses positions complotistes !

Le producteur Hugues Charbonneau n’a pas hésité à prendre la parole. “Aucune réaction, sur les réseaux sociaux, de Sophie Marceau à la mort de Claude Brasseur. L’actrice n’aime pas les réseaux sociaux sauf pour y faire la promo d’un documentaire complotiste sur le Covid.”

Aucune réaction, sur les RS, de Sophie Marceau à la mort de Claude Brasseur. L’actrice n’aime pas les RS sauf pour y faire la promo d’un documenteur complotiste sur le covid. — hugues charbonneau (@HugCharbonneau) December 22, 2020

Hugues Charbonneau fait référence à la vidéo “Hold-up” qui dénonce les mesures prises en France contre le Covid-19. D’après l’AFP Factuel, “évoquant une “manipulation globale; cette vidéo déroule un argumentaire complotiste truffé d’au moins une trentaine de fausses affirmations de Sophie Marceau.”