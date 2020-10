Soprano: un tragique et terrible événement le frappe de plein fouet

Soprano est un chanteur que l’on ne présente plus. Il traverse les générations et fait partie du jury de The Voice Kids. Le grand public ne saurait ignorer qui il est et l’étendue de ses talents. En revanche, sur sa vie privée le chanteur sait rester discret. Mais sa discrétion habituelle n’aura pas suffit pour que la presse ne s’empare pas de cette terrible information. En effet, le 3 mai dernier, le monde apprenait la douloureuse nouvelle du décès du père de Soprano. En pleine crise sanitaire, le père du rappeur aurait succombé des suites d’une contagion par la Covid-19. Une épreuve terrible pour Soprano qui n’aurai pas eu le temps de lui dire au revoir tandis qu’il se rendait à son chevet.

Soprano est un artiste très pudique sur sa vie privée

Soprano a un nouvel album en préparation et des projets plein les poches. Mais le chanteur a du encaisser une très mauvaise nouvelle qui l’a bouleversé. En effet, la perte d’un parent proche n’est jamais un événement anodin. Perdre son père, quelque soit son âge, est une épreuve terrible. En revanche, Soprano n’est pas de ces artistes qui aiment étaler leurs vies privées dans les médias ou sur les réseaux sociaux. Malgré son immense notoriété, les fans ne savent que très peu de choses personnelles sur l’artiste. Il est connu qu’il est père de quatre enfants. Et notamment que son premier enfant est né alors qu’il n’avait que 16 ans. Aussi, il n’a pas connu ce bébé puisque la mère de Soprano le fit placer à l’aide sociale à l’enfance. C’est en 2006 que Soprano épouse Alexia avec qui il aura trois enfants.

La vie des artistes de renom peut sembler idyllique. La gloire et le succès laissent penser aux fans que Soprano a une vie de rêve et ne connaît plus les difficultés. Mais les célébrités ont elles aussi des moments terribles à affronter. Ainsi, en 2015, Soprano perdait son frère de cœur, Sya Styles. Il était un DJ et producteur français que Soprano aimait comme un membre de sa famille. Mais voilà, le cancer n’a pas été clément avec Sya et Soprano a du apprendre à faire le deuil de son cher ami. Puis, cette année, c’est encore un deuil difficile qui se présente dans la vie de Soprano. Car son père quitte ce monde, le 3 mai 2020, à l’hôpital de Samba Kouni à Grande Comore. Et d’après les informations communiquées dans la presse, la Covid-19 serait la cause du départ précipité de ce dernier.

Le décès de son père fait couler de l’encre mais Soprano reste silencieux

Une nouvelle d’autant plus difficile à encaisser pour le chanteur car il apprend la mort de son père alors qu’il était dans un avion en direction de la Réunion. Son père devait y être transféré. Il devait arriver au centre hospitalier universitaire de l’île. Mais avant que le transfert ne puisse s’effectuer et que Soprano n’arrive sur place, il été déjà trop tard. Omar M’Roumbaba quittait ce monde et les médecins doutent encore quant à la cause précise de son décès. En effet, tout porterait à croire que la Covid-19 soit responsable de son départ précipité.

Soprano accuse le coup et ne fait pas de vagues. En effet, comme à son habitude, rien dans les médias ou sur les réseaux sociaux n’est fait pour qu’il évoque cette tragédie. Il restera discret et digne. Pourtant, c’est effectivement une période douloureuse dans laquelle entre le chanteur le 3 mai dernier. Mais comme il ne parle pas de ce sujet en public, difficile de savoir comment il gère ce drame. Lors de ses apparitions publiques, Soprano est égal à lui-même. Il fait en sorte d’apporter sa bonne humeur et de partager son talent. De façon à éblouir ses fans mais aussi pour transmettre son expérience à de jeunes chanteurs débutants. Membre du jury de The Voice Kids, il fait de son rôle de coach une priorité. Ne laissant pas pour autant de côté ses projets personnels. Car un nouvel album de Soprano est prévu pour l’année prochaine.

Un artiste qui se livre dans les textes de ses morceaux

Soprano a l’habitude d’écrier ses textes en y faisant des références à sa vie privée. Chacun de ses enfants ont ainsi une musique qui leur est dédicacée. De même, son frère de cœur, décédé en 2015, reçoit un hommage dans l’un de ses titres. Il est donc très probable que dans ce nouvel album, son père reçoive lui aussi une chanson hommage maintenant qu’il a rejoint les étoiles. C’est peut-être une des meilleures façons que Soprano ait trouvé pour se libérer du poids de sa peine. Chanter et écrire, révéler son côté artistique, sont certainement des manières de faire tomber sa carapace. Et pour le reste, Soprano continue d’aller de l’avant et de montrer l’exemple. Pour ses enfants et pour tous ses fans, de tous les pages, il fait preuve d’une force et d’une détermination inspirante.

Dans The Voice Kids, il se révèle être un pilier pour ses talents et les encouragent dans toutes leurs démarches. Car l’important, c’est de les aider à s’affirmer et à exprimer au mieux leurs capacités vocales. Il peut parfois se laisser surprendre mais Soprano retombe toujours sur ses pieds et les accompagnent coûte que coûte.

Soprano n’a pas toujours eu la vie facile. Et cette dernière a beau lui avoir fait de beaux cadeaux, elle peut toujours se révéler être terrible. Les épreuves jonchent le chemin de la vie de tout un chacun. Savoir se relever après de si tragiques nouvelles ne peut que rendre plus fort et plus humble. Soprano est capable de faire preuve d’une grande capacité de résilience.