“Sors de ma vie !”: Vitaa révèle à ses fans l’addiction qui ruine sa vie de famille!

Ce week-end, Vitaa s’est lâchée contre les jeux vidéos qui gâchent sa vie à la maison au quotidien. Car chez elle, sa maison est truffée de consoles de jeux. Son mari et ses deux fils n’arrêtent pas d’y jouer !



Côté carrière, Vitaa fait un sans faute. En 2020, la chanteuse a sorti avec son acolyte Slimane l’album « VersuS ». Ensemble, ils ont fait un carton avec plus de 400 000 ventes. L’opus s’est ainsi hissé au range de l’album le plus vendu de l’année selon le classement annuel du SNEP (Syndicat national de l’édition phonographique). Mais côté vie privée, Vitaa a du mal à faire entendre sa voix…

A cause du confinement, de nombreux Français se sont en effet réfugiés dans les jeux vidéos. Et ce problème n’épargne pas la maisonnée de Vitaa. Mariée depuis 2010 à Hicham, la belle blonde élève avec lui leur deux garçons : Liham et Adem, respectivement âgés de 9 ans et de 6 ans. Oui mais voilà, le papa et ses deux fils n’arrêtent pas de jouer à la console ! A en croire celle qui caracole en haut du hit parade, ces derniers passeraient même leurs journées devant leurs écrans.

« Fifa sors de ma vie ! »

Pour remédier à ce sérieux problème, la chanteuse a donc décidé de mettre au parfum ses abonnés. Ce dimanche 24 janvier, elle a partagé une story sur Instagram. On pouvait ainsi découvrir une photo de de sa famille. Elle a ensuite demandé des conseils à sa communauté. Elle voulait en effet savoir si elle devait débrancher les consoles. Le plus étonnant, c’est que chacun joue à la console de son côté. Dans la maison se trouvent donc plusieurs consoles de jeu à des étages différents !

Après avoir consulté ses fans, Vitaa a trouvé la solution : « Bon bah je sais ce qu’il me reste à faire…Fifa sors de ma vie ! » Et d’ajouter « J’en ai marre, il y en a une (console, ndlr) à chaque étage », a-t-elle lâché, énervée.

« Même si tu gueules tout le temps, je t’aime »

Qui aime bien châtie bien. Vitaa aime profondément son mari mais le moins qu’on puisse dire, c’est que les deux entretiennent des rapports parfois houleux. Au sein de la rédaction de LDpeople, on se souvient notamment de la cérémonie des 35ème Victoires de la musique. C’était en février dernier à la Seine musicale. Quand l’interprète d’Avant toi reçoit son prix pour la chanson de l’année « Ça va ça vient », elle prend à partie son mari, en plein direct : « Je voudrais dire à mon mari combien je l’aime. Je voudrais dire à mon mari merci de tout ce que tu m’apportes tous les jours, de ce soutien que tu m’apportes parce qu’on travaille ensemble au quotidien. Et même si tu gueules tout le temps, je t’aime ».