Spice Girls: le grand retour et bientôt une tournée? Mel C dévoile tout!

C’est un événement très attendu par les fans. D’ailleurs, ils ne l’espéraient plus. Pourtant, cela semble bien être le cas. Les Spice Girls pourraient bientôt revenir sur scène. En effet, Mel C en a un peu trop dit à la télévision il y a quelques jours. Alors cette révélation était-elle délibérée ? Ou bien la chanteuse a-t-elle fait une annonce par inadvertance ? En tout cas, les réactions sont déjà nombreuses. LD People revient sur cette interview qui a mis le feu à la toile.

Spice Girls : le grand come-back

Une tournée en prévision ?

Il y a 25 ans déjà, le public découvrait cinq jeunes femmes parfaitement dans l’air du temps. Rapidement, les Spice Girls sont devenues un véritable phénomène planétaire. Au vu de leur succès, elles enchaînent les représentations musicales aux quatre coins de la planète. Et leurs disques se vendent comme des petits pains. Mais après quelques années de gloire, les demoiselles décident de se séparer. Certaines ont d’ailleurs continué de faire la une des médias. Notamment Victoria Beckham, l’épouse du célèbre joueur de football. Mel C entame une belle carrière à la télévision.

Ainsi, le public a pu la retrouver comme coach musical dans divers programmes en Grande-Bretagne. En 2019, les Spice Girls se sont même réunies pour un événement très spécial. Mais l’annonce d’une reformation du groupe n’avait jusque-là jamais été évoquée, du moins pas de manière si claire. Aujourd’hui, cela semble pourtant être véritablement d’actualité. En tout cas, Mel C le laisse entendre sur le plateau de Pop Shop Podcast, Il y a quelques jours. LD People revient donc sur cette interview qui a créé l’événement.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Spice Girls (@spicegirls)

Déjà en 2021

Retrouver les Spice Girls sur scène, ce n’est peut-être plus une utopie. Pourtant, Mel C se veut très précise. Tout est loin d’être encore réglé ! En effet, il est pour l’instant difficile de se projeter dans l’avenir. En raison de la pandémie de covid-19, il semble pour l’instant impossible d’établir des dates de tournée. Pourtant, l’envie de se retrouver semble être là. Dès lors, les Spice Girls réfléchissent comment orchestrer ce véritable come back. Après plus de deux décennies d’absence, ce retour risque en effet de faire grand bruit. Car malgré leur silence musical depuis de nombreuses années, les Spice Girls peuvent visiblement compter encore sur un grand nombre de fans. Dès lors, le succès serait presque garanti en cas de sortie d’un nouveau titre ou de l’organisation d’une série de concerts.

D’ailleurs, Mel C ne cache pas son enthousiasme face à la presse. Selon elle, il s’agirait même d’une priorité pour toutes les Spice Girls. Pourtant, elle reconnaît également une certaine fébrilité et une angoisse au cœur du groupe. Car revenir avec de nouvelles chansons est loin d’être anodin. En effet, leur catalogue musical contient déjà quelques-uns des plus grands succès des dernières décennies. Dès lors, il leur faut absolument être à la hauteur. Mais le plus important paraît être leur motivation. Mel C reconnaît d’ailleurs une unanimité sur le sujet. En effet, il existe un véritable engouement chez les Spice Girls à l’idée de retrouver leur public. Même si à ce jour, beaucoup de problèmes doivent être encore solutionnés.