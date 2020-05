Squeezie: son chien Natsu a tenté d’attaquer son ami (PHOTO)

Squeezie est le premier youtubeur de France. Avec plus de 14 millions d’abonnés sur sa chaîne youtube, il peut se vanter d’avoir réussi le pari de vivre de sa passion. Mais les jeux-vidéos et son activité sur la célèbre plateforme de partage de vidéos ne sont pas les seules passions de Squeezie. En effet, il est aussi un grand fan des animaux. Et surtout des Shiba-Inu, une race de chien japonaise. Et dernièrement, le youtubeur montre Natsu en story Instagram prêt à bondir sur l’un de ses amis. Un scène qui provoque l’hilarité de son maître et de ses abonnés car aucun drame n’est à déplorer.

Squeezie adopte Natsu au Japon, dans un élevage réputé

Squeezie aime voyager et surtout, il adore se rendre au Japon. Fervent admirateur de la culture nippone, comme beaucoup de fans de jeux-vidéos, il essaie de se rendre dans ce beau pays au moins une fois par an. Avec plusieurs chats à son domicile, dont le fameux Jumbo qui l’accompagne depuis ses débuts, Squeezie souhaite agrandir sa famille en y ajoutant un chien. Il est complètement sous le charme des Shiba-Inu depuis longtemps. Il pèse alors le pour et le contre avant de se décider à adopter un petit chien de cette race. Squeezie profite de l’un de ses voyages au japon pour rencontrer son futur animal de compagnie.

Il adopte alors Natsu directement dans un élevage de Shiba-Inu au Japon. Il fait même un blog pour raconter cette aventure à ses fans. Natsu fait depuis partie de la vie de Squeezie et il est parfois pris à partie lors de ces vidéos. Et même sur les réseaux sociaux, Squeezie en fait une star à part entière.

Natsu, le chien de Squeezie, a du apprécier d’être confiné avec son maître

Le petit Natsu a bien grandit depuis son adoption et fait preuve d’un caractère bien a lui. Squeezie en est complètement gaga, comme il le dit dans plusieurs de ses vidéos. Et si le confinement ne l’a pas empêché de proposer du contenu sur Youtube, il a tout même passé plus de temps chez lui que dans son studio de tournage à Webedia. Ainsi, il proposait aussi davantage de partages de moments de vie. Sur Instagram surtout, où il faisait part de ses tentatives de recette de cuisine. Car Squeezie ne cache pas qu’il est incapable de réussir autre chose que des pâtes ou du riz. Sous les critiques amicales de ses fans, il tente de réaliser des plats simples. Et à la surprise générale il réussit !

Squeezie profite de la levée des mesures de confinement pour se faire coiffer

Squeezie partageait également sa hâte de retrouver Zak. C’est un coiffeur expert qui se charge de lui couper les cheveux depuis plusieurs années. Surnommé Zak l’artiste, il a effectivement beaucoup de talent. De plus, Squeezie est très angoissé par sa coupe de cheveux. Depuis plusieurs mois, il constate que la calvitie n’est plus très loin. Même si il n’a pas encore une trentaine d’années, il risque de devenir chauve plus tôt que prévu. Un véritable complexe pour Squeezie qui tente tant bien que mal de s’assumer comme il est. Pendant le confinement, il n’a pas hésité à faire part de son désarroi en story sur Instagram. Pour Squeezie, Zac sera certainement la première personne qu’il verra en sortant de confinement.

Et c’est effectivement ce qu’il a fait. Il n’aura pas attendu pour inviter son coiffeur et ami à son domicile. Depuis, il est de nouveau très blond, blond platine. Une technique qui permet de masquer sa perte de cheveux, et Squeezie ne s’en cache pas. Il est ravie de la prestation de Zac l’artiste, et comme toujours il prend le soin de partager en story sur Instagram le résultat. il montre également que Zac et lui respectent la distanciation sociale autant que possible. Indiquant que même si a envie de le prendre dans ses bras, cela est impossible. Natsu assiste à cette scène car il ne lâche pas son maître d’une semelle lorsqu’ils sont ensemble.

Natsu semble prêt à attaquer le coiffeur de Lucas

Et Squeezie, pour montrer qu’il a très envie d’enlacer Zac, fait des feintes devant lui. Il fait mine d’avancer avant de freiner brutalement. Des gestes que Natsu interprètent comme une tentative d’agression. Ni une ni deux, Natsu sort les crocs et menace de sauter sur Zac. Sur un simple mot de Squeezie, il pourrait se transformer en chien d’attaque. Alors que Natsu est un chien absolument adorable qui serait incapable de faire du mal à une mouche, voilà qu’il joue les chien de garde.

Squeezie et son ami Zac sont pliés de voir Natsu tenter de les impressionner. Et les abonnés de Squeezie sont également hilares de constater la réaction inattendue de Natsu. Squeezie n’en revient pas de cette réaction. Mais il faut savoir que les Shiba-Inu sont des chiens qui répondent très bien au dressage. Et que son maître prend très au sérieux le dressage de son compagnon. Ainsi, il était impossible de concevoir que la scène dérape au point que Natsu s’en prenne physiquement à Zac. C’est aussi pour cette raison que le youtubeur prend directement la réaction de son chien avec beaucoup d’humour malgré sa surprise.

Dans certaines de ses vidéos, Natsu est le sujet principal. Alors pour en apprendre plus sur le meilleur ami de Squeezie, n’hésitez pas à visiter sa chaîne Youtube. Vous verrez que Natsu est plutôt un pacifique dans son genre. Et vous verrez aussi que quelques soient les performances de Natsu, Squeezie est complètement sous le charme.